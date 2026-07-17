Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου: Η «Άλκηστις» του Ευριπίδη απόψε και το Σάββατο
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου Εθνικό Θέατρο Δημήτρης Καραντζάς Ηρώ Μπέζου Κώστας Νικούλι

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου: Η «Άλκηστις» του Ευριπίδη απόψε και το Σάββατο

Μια παράσταση του Εθνικού Θεάτρου σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά,

Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου: Η «Άλκηστις» του Ευριπίδη απόψε και το Σάββατο
Μια σύγχρονη παραβολή με έντονο πολιτικό πρόσημο, ένα έργο διφυές, μια διαρκής αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, στο παιχνίδι και τον εφιάλτη, στη συντριπτική τραγωδία και την απροσδόκητη κωμικότητα αποτελεί η «Άλκηστις» του Ευριπίδη που παρουσιάζει, σήμερα Παρασκευή και αύριο βράδυ, το Εθνικό Θέατρο, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, με την δοκιμασμένη σκηνοθετική υπογραφή του Δημήτρη Καραντζά.
Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου: Η «Άλκηστις» του Ευριπίδη απόψε και το Σάββατο

Η αρχαία τραγωδία ανεβαίνει με μια ομάδα αξιόλογων ηθοποιών στην οποία συμμετέχουν οι Ηρώ Μπέζου, Γιάννης Νιάρρος, Κώστας Νικούλι, Θεοδώρα Τζήμου, Κωνσταντίνος Αβαρικιώτης, Δήμητρα Βλαγκοπούλου, , Γιώργος Ζυγούρης και Αινείας Τσαμάτης.
Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου: Η «Άλκηστις» του Ευριπίδη απόψε και το Σάββατο

Ο Άδμητος θα σωθεί από τον θάνατο μόνο εάν κάποιος άλλος δεχτεί να πεθάνει στη θέση του. Η Άλκηστις, η σύζυγός του, προσφέρει τον εαυτό της ως αντάλλαγμα. Η θυσία της εκτυλίσσεται δημόσια, μπροστά στα μάτια των πολιτών, ως μια προδιαγεγραμμένη δολοφονία – μια πράξη που σήμερα διαβάζεται αναπόφευκτα ως γυναικοκτονία, νομιμοποιημένη από την κοινωνική και πολιτική τάξη.

Η Άλκηστις είναι το μοναδικό σωζόμενο έργο της αρχαίας τραγωδίας που φέρνει επί σκηνής όχι μόνο τον Θάνατο, αλλά και την Ανάσταση. Ωστόσο, το ερώτημα παραμένει ανοιχτό: τι σημαίνει επιστροφή στη ζωή όταν η θυσία έχει ήδη συντελεστεί; Τι σηματοδοτεί η εκκωφαντική σιωπή της Άλκηστης; Και ποιο είναι το τίμημα της σωτηρίας όταν βασίζεται στην αυτοθυσία του πιο αδύναμου;
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Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου: Η «Άλκηστις» του Ευριπίδη απόψε και το Σάββατο

Η Άλκηστις ενορχηστρώνεται από τον Δημήτρη Καραντζά ως σκηνικό πείραμα, όπου η μουσική, ο ήχος, η κίνηση και η ακροβασία του θεατρικού ύφους συνυπάρχουν οργανικά, δημιουργώντας έναν κόσμο ρευστό, οριακό και διαρκώς μεταβαλλόμενο. Με μια σπουδαία ομάδα ηθοποιών και συντελεστών, η παράσταση γίνεται ένα σκηνικό επιχείρημα που δεν αφηγείται απλώς τον μύθο, αλλά θέτει καίρια ερωτήματα για την εξουσία, το φύλο, τη θυσία και την ευθύνη της κοινωνίας απέναντι στον θάνατο της ομώνυμης –και όχι μόνο– ηρωίδας.

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