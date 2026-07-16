«Αισχύλεια 2026»: Η Ελευσίνα πλημμυρίζει για μία ακόμη χρονιά από πολιτιστικές εκδηλώσεις

Ο Πάνος Βλάχος

Ο Κώστας Νικούλι στην «Άλκηστη» του Ευρυπίδη

«Σπασμένη Φλέβα»

ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΦΟΡΕΙΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ" Δεύτερο Δέρμα"Είσοδος Ελεύθερη*Λόγω παράλληλων εκδηλώσεων, το αναλυτικό πρόγραμμα λειτουργίας της έκθεσης θα ανακοινωθεί στο site aisxylia.grΗ εικαστική έκθεση «Δεύτερο Δέρμα» της Μαργαρίτας Πέτροβα πραγματεύεται τα κατασκευασμένα έμφυλα στερεότυπα και τον τρόπο με τον οποίο αυτά εγγράφονται πάνω στον άνθρωπο, διαμορφώνοντας την εικόνα, τη συνείδηση και, τελικά, την ίδια την ταυτότητα. Το «Δεύτερο δέρμα» λειτουργεί ως μια ισχυρή μεταφορά για τις ιδεολογικές και κοινωνικές επιστρώσεις που καθορίζουν πρότυπα και συμπεριφορές. Μια μεταφορά για όλα εκείνα που μας επιβάλλονται ή/και υιοθετούμε ασυνείδητα, για τις κοινωνικές προσδοκίες, τους ρόλους και τις ετικέτες που προσκολλώνται πάνω μας από την παιδική ηλικία. Η έκθεση συνθέτει ένα εικαστικό αφήγημα για το στερεοτυπικό κοινωνικό περίβλημα που συχνά γίνεται τόσο οικείο, ώστε μοιάζει αναπόσπαστο από την ίδια μας την ύπαρξη.Σε μια εποχή όπου η εικόνα, η κοινωνική αποδοχή και οι προκαθορισμένες ταυτότητες εξακολουθούν να ορίζουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τον εαυτό μας και τους άλλους, η έκθεση εξερευνά πως τα κοινωνικά επιβεβλημένα εγγράφονται στο σώμα και μετατρέπονται σε δεύτερη φύση. Το «Δεύτερο δέρμα» μας καλεί να αποτινάξουμε τις στερεοτυπικές αντιλήψεις και να διεκδικήσουμε εκ νέου την προσωπική μας ελευθερία και την αυθεντική μας υπόσταση, απαλλαγμένοι από κοινωνικές προκαταλήψεις.Η έκθεση περιλαμβάνει εγκαταστάσεις και βίντεο των τελευταίων χρόνων καθώς και έργα που σχεδιάστηκαν ειδικά για αυτήν, αποτυπώνοντας τη διαχρονική συλλογιστική της εικαστικού γύρω από το ζήτημα των κοινωνικών στερεοτύπων και του ρόλου της γυναίκας.Στο πλαίσιο της έκθεσης, η καλλιτέχνις θα πραγματοποιήσει την performance «The Tomb Within Me».Στοιχεία έκθεσηςΤίτλος: «Δεύτερο δέρμα»Επιμέλεια: Μπία ΠαπαδοπούλουΔιάρκεια έκθεσης: 31 Αυγούστου έως 3 Οκτωβρίου, 2026.Χώρος: ΙΡΙΣΕγκαίνια: Δευτέρα, 31 Αυγούστου 2026, ώρα 20:00Performance: Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2026, ώρα 20:00 (διάρκεια 30’)Ώρα έναρξης 21.00ΙΡΙΣ- ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΓενική είσοδος 12€Μειωμένο 5€Ο Πάνος Βλάχος επιστρέφει στη σκηνή με μια μεγάλη καλοκαιρινή περιοδεία, σε ένα πρόγραμμα που ισορροπεί ιδανικά ανάμεσα στην ενέργεια του live και στη δύναμη της αφήγησης που τον χαρακτηρίζει. Έχοντας μαζί του τραγούδια που έχουν ήδη αγαπηθεί και τον τελευταίο του δίσκο με τίτλο «πληγή έμπνευσης», παρουσιάζει επίσης νέα ανέκδοτα κομμάτια, αλλά και υλικό που συνεχίζει να εξελίσσεται επί σκηνής. Κάθε βραδιά γίνεται μια προσωπική εμπειρία άμεση, αληθινή και γεμάτη παλμό.Ώρα έναρξης 21:00, Διάρκεια 75’ΙΡΙΣ- ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΓενική είσοδος 12€Μειωμένο 5€Ο Δημήτρης Τάρλοου σκηνοθετεί την Αγλαΐα Παππά σε ένα από τα εμβληματικότερα έργα του θεάτρου του παραλόγου, τις Ευτυχισμένες Μέρες του Σάμιουελ Μπέκετ, σε ένα πρότζεκτ που εξερευνά την ανθρώπινη απαντοχή και αποτίνει φόρο μνήμης στη σπουδαία ηθοποιό Χριστίνα Τσίγκου, στενή φίλη του ίδιου του Μπέκετ, μεταφράστρια του έργου και άρρηκτα συνδεδεμένη με τον ρόλο της Γουίνι. Σε αυτή την ηρωίδα επικεντρώνεται το έργο, η οποία βρίσκεται θαμμένη μέχρι τη μέση της σε ένα έδαφος άνυδρο και ερημικό. Παρά ταύτα, η Γουίνι παραμένει αισιόδοξη, προσκολλημένη στις καθημερινές της συνήθειες και στα αγαπημένα της αντικείμενα, υποδεικνύοντας τη ρουτίνα ως μέσο επιβίωσης. Στη συνέχεια, τη συναντούμε θαμμένη μέχρι τον λαιμό πλέον, άρα ανίκανη να κινηθεί, αλλά χωρίς να παύει να μιλά, χωρίς να παύει να ελπίζει, επιδεικνύοντας τη δύναμη της ανθρώπινης θέλησης.Ώρα έναρξης 21:00, Διάρκεια 120’ΙΡΙΣ- ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΓενική είσοδος 12€Μειωμένο 5€Η καλοκαιρινή παραγωγή του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, «Λυσιστράτη» του Αριστοφάνη, σε μετάφραση Κωνσταντίνου Μπούρα και σε σκηνοθεσία, δραματουργική επεξεργασία και απόδοση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΚΘΒΕ, Αστέριου Πελτέκη θα φιλοξενηθεί στο Φεστιβάλ Αισχύλεια. Η παράσταση, με όχημα το γέλιο, συνδυάζει την ποιητική ματιά του Αριστοφάνη με τον αιχμηρό λόγο του, εστιάζοντας, με γνήσια λυρική «κωμική» σοβαρότητα, στην εντροπία στην οποία συχνά εκπίπτει μια κοινωνία. Το αριστοφανικό χιούμορ, η ζωντάνια των ερμηνειών και η σύγχρονη σκηνική προσέγγιση χαρίζουν άφθονο γέλιο στους θεατές, αναδεικνύοντας παράλληλα τη διαρκή επικαιρότητα του έργου.Η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου, στον εμβληματικό ρόλο της Λυσιστράτης, ενθουσιάζει το κοινό, ενώ οι ερμηνείες των πρωταγωνιστών Κατερίνας Παπουτσάκη, Κρατερού Κατσούλη, Αλεξάνδρας Παλαιολόγου, Παναγιώτη Πετράκη, Νίκου Γεωργάκη, Κώστα Σαντά, Γιάννη Χαρίση, Σοφίας Καλεμκερίδου καθώς και όλων των ταλαντούχων ηθοποιών του ΚΘΒΕ αποσπούν το θερμό χειροκρότημα των θεατών.Τα στενά παπούτσια της Ζωρζ ΣαρήΏρα έναρξης 20:30, Διάρκεια 80’ΙΡΙΣ- ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΕίσοδος Ελεύθερη με δελτίο εισόδου*Για πρώτη φορά στο θέατρο, το αγαπημένο έργο της ελληνικής παιδικής και νεανικής λογοτεχνίας ζωντανεύει στη σκηνή μέσα από μια σύγχρονη θεατρική προσέγγιση, γεμάτη μουσική, κίνηση και ξέγνοιαστες καλοκαιρινές αναμνήσεις.Η σκηνοθεσία της Αθανασίας Καλογιάννη φωτίζει με τρυφερότητα και αμεσότητα τον κόσμο των παιδιών, μεταφέροντας στη σκηνή τη διαχρονική αλήθεια και ευαισθησία της Ζωρζ Σαρή. Μια παράσταση για εκείνα τα καλοκαίρια που μένουν χαραγμένα μέσα μας για πάντα.Τα δελτία εισόδου θα διατεθούν, μια εβδομάδα πριν την παράσταση στο φυσικό σημείο προπώλησης εισιτηρίων του Φεστιβάλ, στη Ελευσίνα. Περιορισμένος αριθμός εισιτηρίων θα διατεθεί και διαδικτυακά.Ώρα έναρξης 21:00, Διάρκεια 120’ΙΡΙΣ- ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΓενική είσοδος 12€Μειωμένο 5€Μια σύγχρονη παραβολή με έντονο πολιτικό πρόσημο. Ένα έργο διφυές. Μια διαρκής αιώρηση ανάμεσα στη ζωή και τον θάνατο, στο παιχνίδι και τον εφιάλτη, στη συντριπτική τραγωδία και την απροσδόκητη κωμικότητα. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Άλκηστη του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά.Η Άλκηστις ενορχηστρώνεται από τον Δημήτρη Καραντζά ως σκηνικό πείραμα, όπου η μουσική, ο ήχος, η κίνηση και η ακροβασία του θεατρικού ύφους συνυπάρχουν οργανικά, δημιουργώντας έναν κόσμο ρευστό, οριακό και διαρκώς μεταβαλλόμενο. Με μια σπουδαία ομάδα ηθοποιών και συντελεστών, η παράσταση γίνεται ένα σκηνικό επιχείρημα που δεν αφηγείται απλώς τον μύθο, αλλά θέτει καίρια ερωτήματα για την εξουσία, το φύλο, τη θυσία και την ευθύνη της κοινωνίας απέναντι στον θάνατο της ομώνυμης –και όχι μόνο– ηρωίδας.Ώρα έναρξης 21:00ΘΕΑΤΡΑΚΙ – ΠΑΡΚΟ ΜΑΓΟΥΛΑΣΕίσοδος ελεύθερηΗ Ελευσίνα αποτελεί έναν τόπο όπου συνυπάρχουν διαφορετικές χρονικότητες και ταυτότητες, δημιουργώντας ένα μοναδικό πολιτισμικό και αισθητικό τοπίο. Το αρχαίο παρελθόν, η βιομηχανική κληρονομιά και η σύγχρονη ζωή δεν συνθέτουν μόνο μια έντονη οπτική εμπειρία, αλλά και ένα ιδιαίτερο ηχητικό περιβάλλον, στο οποίο οι ήχοι της φύσης, της πόλης και της ανθρώπινης δραστηριότητας αλληλεπιδρούν διαρκώς. Μέσα σε αυτό το πολυεπίπεδο τοπίο, η μουσική μπορεί να λειτουργήσει ως μέσο σύνδεσης των διαφορετικών αφηγήσεων του τόπου, αναδεικνύοντας τις αντιθέσεις, τις μνήμες και τις μεταμορφώσεις που χαρακτηρίζουν την Ελευσίνα.Σας καλούμε να απολαύσετε δύο βραδιές ζωντανής μουσικής, με σκηνή τον υπαίθριοχώρο Θεατράκι της Μαγούλας, υπό τον τίτλο Theatraki Concerts. Οι δύο μουσικές βραδιές θα φιλοξενήσουν συνολικά έξι μουσικά σχήματα διαφορετικών μουσικών ειδών, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό, απευθυνόμενες τόσο στους κατοίκους της περιοχής όσο και στους επισκέπτες του φεστιβάλ.Οι Right Clique — Deltah, Taxi G και Tωm Unit — αποτελούν ένα από τα πιο ιδιοσυγκρασιακά rap σχήματα της ελληνικής σκηνής. Με τρεις δίσκους στο ενεργητικό τους και πάνω από δέκα χρόνια ατομικής πορείας ο καθένας, έχουν χτίσει έναν ήχο που κινείται ανάμεσα σε σκοτεινές και παιχνιδιάρικες παραγωγές, με λογοπαίγνια, punchlines, σουρεαλιστικές ιστορίες και pop αναφορές.Τον Μάρτιο του 2025 κυκλοφόρησε ο τρίτος τους δίσκος, «RIGHT CLIQUE: SAVE 3», ολοκληρώνοντας την ομώνυμη τριλογία. Η παρουσία τους στα Theatraki Concerts φέρνει στο Θεατράκι Μαγούλας έναν ήχο αστικό, σύγχρονο και αμεσότατο — μια υπενθύμιση ότι ο δημόσιος χώρος ανήκει σε όλες τις μουσικές φωνές.Παραδοσιακή μουσική — Μ. Ασία, Αιγαίο, Μακεδονία, Θράκη, Αρβανίτικη παράδοσηΤο «Νεφέσι» ιδρύθηκε στην Αθήνα το 2024 και κινείται στον χώρο της παραδοσιακής μουσικής, με ρεπερτόριο που εκτείνεται από τη Μικρά Ασία και το Αιγαίο ως τη Μακεδονία, τη Θράκη και την αρβανίτικη παράδοση. Ένα σχήμα που φέρνει στο προσκήνιο μουσικές παραδόσεις άμεσα συνδεδεμένες με τις κοινότητες και την πολιτισμική ταυτότητα της ευρύτερης περιοχής της Ελευσίνας.Για την εμφάνισή τους στο Θεατράκι Μαγούλας, το πρόγραμμα περιλαμβάνει γνωστά τραγούδια της μικρασιατικής, νησιώτικης και αρβανίτικης παράδοσης, με έμφαση στο γλέντι, τη συλλογική συμμετοχή και τη ζωντανή επικοινωνία με το κοινό.Έντεχνο / Pop / ΛαϊκότροποΗ Ναταλία Ρουτσολιά είναι τραγουδίστρια και τραγουδοποιός με ευρεία παρουσία τόσο στις αθηναϊκές μουσικές σκηνές όσο και στο μουσικό θέατρο — από την Εθνική Λυρική Σκηνή και το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών ως το Θέατρο Παλαιού Ελαιουργείου Ελευσίνας. Στα live της κυριαρχούν η ζωντάνια και ο ρυθμός, με αναφορές στο έντεχνο, την pop και τα λαϊκότροπα ακούσματα — φτιάχνοντας ένα δικό της, αδύνατο να κατηγοριοποιηθεί είδος.Οι Cinelefsis γεννήθηκαν στην Ελευσίνα. Η ίδια η πόλη δεν είναι απλώς το γεωγραφικό τους σημείο αναφοράς — είναι ο πυρήνας της καλλιτεχνικής τους ταυτότητας. Το όνομά τους παραπέμπει στη «συνέλευση», ως τόπο συνάντησης και συλλογικής έκφρασης, συνομιλώντας ταυτόχρονα με την ίδια την Ελευσίνα ως τόπο, ως άφιξη, ως μετάβαση. Η μουσική τους κινείται στο ροκ, με ακατέργαστη ενέργεια και ατμοσφαιρικά, κινηματογραφικά στοιχεία. Κιθάρες, πιάνο, synthesizers, βιολί, γιουκαλίλι και ηλεκτρικός παλμός συνθέτουν ένα αποτέλεσμα όπου κάθε live εμφάνιση αποκτά χαρακτήρα εμπειρίας.Τετραμελές σχήμα με επικεφαλής την Cony στα φωνητικά, τον Γιάννη Τσίτο στην ηλεκτρική κιθάρα, τον Σάκη Λιούρα στο ηλεκτρικό μπάσο και τον Στέργιο Λιούρα στα κρουστά. Οι στίχοι και οι μελωδίες είναι γραμμένοι από την Cony, ενώ η ενορχήστρωση αποτελεί συλλογική δουλειά της μπάντας. Η μουσική τους αντλεί από jazz, blues, rock και έντεχνο, με διακριτικές παραδοσιακές υφές και έντονα ρετρό αναφορές. Τον Ιανουάριο του 2025 κυκλοφόρησε ο πρώτος τους δίσκος «Oxyzene 30». Η μπάντα βρίσκεται ήδη στη διαδικασία ηχογράφησης του δεύτερου άλμπουμ. Αξιοσημείωτο είναι ότι τρία από τα τέσσερα μέλη της μπάντας είναι Ελευσίνιοι — στοιχείο που προσδίδει στην παρουσία τους έναν ιδιαίτερο χαρακτήρα οικειότητας με τον τόπο και το κοινό του.Οι Ωμέγα Μπάντα γεννήθηκαν στην Ελευσίνα στα τέλη του 2014 και φέτος κλείνουν 12 χρόνια συνεχούς παρουσίας στη σκηνή. Αμιγώς ηλεκτρικό σχήμα με ύφος έντεχνου ροκ, αποτελούνται από τον Νίκο Μαυρή στα φωνητικά, τον Μάριο Καρανάσταση στα τύμπανα, τον Δημήτρη Δέρδα και τον Ανδρέα Τριανταφυλλίδη στις ηλεκτρικές κιθάρες και τον Πασχάλη Κασίδα στο ηλεκτρικό μπάσο. Το φθινόπωρο του 2026 αναμένεται ο δεύτερος ολοκληρωμένος δίσκος τους με δέκα νέα τραγούδια. Η παρουσία τους στα Theatraki Concerts έχει μια ιδιαίτερη συμβολική διάσταση: ένα σχήμα που γεννήθηκε και μεγάλωσε σε αυτόν τον τόπο επιστρέφει σε αυτόν με δώδεκα χρόνια μουσικής πορείας.Ώρα έναρξης 21:00, Διάρκεια 120’ΙΡΙΣ- ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΓενική είσοδος 12€Μειωμένο 5€Το δημοσιογραφικό δράμα Ανεξάρτητα Κράτη, συνυπογράφουν ο Γιώργος Παλούμπης και ο Αντώνης Τσιοτσιόπουλος, με αφορμή την αληθινή ιστορία του ασυμβίβαστου γιατρού Βασίλη Τσιρώνη στην Ελλάδα της πρώτης μεταπολίτευσης. Τα Ανεξάρτητα Κράτη, που απέσπασαν θετικότατες κριτικές και καθιερώθηκαν αμέσως ως ένα σημαντικό έργο της νέας ελληνικής δραματουργίας, είναι μια παράσταση αιχμηρής πολιτικής κριτικής, που ρίχνει μια λοξή ματιά στην πρόσφατη ιστορία μας για να σχολιάσει καυστικά την διαπλοκή ΜΜΕ - εξουσίας στη χώρα μας και να μας προβληματίσει για το σήμερα…Ώρα έναρξης 21:00, Διάρκεια 122’Θερινός Κινηματογράφος ΕλευσίναςΕίσοδος Ελεύθερη με δελτίο εισόδου*400 Κασσέτες, Θέλγια Πετράκη - Διάρκεια 14’Or How to Disappear, Γιώργος Αγγελόπουλος - Διάρκεια 23’Λουδίας, Άκης Πολύζος - Διάρκεια 30’Requiem in salt, Σύλβια Νικολαϊδη - Νικόλας Ιορδάνου - Διάρκεια 16’Αυτός που κάποτε υπήρχε, Κωστής Θεοδοσόπουλος - Διάρκεια 24’Noi, Νεριτάν Ζιντζιρία - Διάρκεια 15’Τα δελτία εισόδου θα διατεθούν, την ημέρα προβολής πριν την έναρξη, στην είσοδο του θερινού κινηματογράφου.Ώρα έναρξης 21:00ΙΡΙΣ- ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΓενική είσοδος 12€Μειωμένο 5€Ώρα έναρξης 21:00, Διάρκεια 127’Θερινός Κινηματογράφος ΕλευσίναςΓενική είσοδος 5€Ώρα έναρξης 21:00ΙΡΙΣ- ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΓενική είσοδος 12€Μειωμένο 5€Ο Δημήτρης Μυστακίδης ή Μήτσος - όπως τον φωνάζουν όσοι τον γνωρίζουν ή τον νιώθουν κοντά τους μέσα από τα τραγούδια του, γιορτάζει φέτος Τριάντα Χρόνια στη σκηνή και γυρίζει την Ελλάδα, στήνοντας μια γιορτή σε κάθε του σταθμό! Μια γιορτή για όλα τα παιδιά που δεν κάθονται καλά, γεμάτη με τραγούδια που έχουν λόγο ύπαρξης. Με κομμάτια από την προσωπική του δισκογραφία, με ρεμπέτικα, αλλά και αγαπημένα τραγούδια από τις πολυετείς συνεργασίες του με καλλιτέχνες και σχήματα που άφησαν ο καθένας το δικό του ανεξίτηλο μουσικό στίγμα. Με την κιθάρα του, τη βαθιά γνώση για τη μουσική, τον σεβασμό στο σήμερα και το χθες, αφήνει πίσω τρεις δεκαετίες αναζήτησης, μετακινεί τα όρια και ετοιμάζεται για νέες διαδρομές. Στις φετινές επετειακές του συναυλίες, ο Δημήτρης Μυστακίδης θα σταθεί όρθιος στη σκηνή, με ευγνωμοσύνη για όσα προηγήθηκαν και με περιέργεια για όσα έρχονται.Ώρα έναρξης 20:00ΙΡΙΣ- ΠΑΡΑΛΙΑ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣΕίσοδος ελεύθερηΏρα έναρξης 21:00, Διάρκεια 127’Θερινός Κινηματογράφος ΕλευσίναςΓενική είσοδος 5€Ώρα έναρξης 21:00, Διάρκεια 110’Θερινός Κινηματογράφος ΕλευσίναςΓενική είσοδος 5€Ώρα έναρξης 21:00, Διάρκεια 132’Θερινός Κινηματογράφος ΕλευσίναςΓενική είσοδος 5€