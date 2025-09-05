Τζόρτζιο Αρμάνι: Το μαγικό του άγγιγμα στο σινεμά και τα κοστούμια του για τους μεγάλους πρωταγωνιστές
Από το «Επάγγελμα: Ζιγκολό» με τον Ρίτσαρντ Γκιρ και τα «Καλά παιδιά» με τον Ντε Νίρο μέχρι τον «Σωματοφύλακα» με τον Κέβιν Κόστνερ και τον «Λύκο της Γουόλ Στριτ»με τον Ντι Κάπριο
1980, ταινία «Επάγγελμα: Ζιγκολό»: Ο ημίγυμνος Ρίτσαρντ Γκιρ ανοίγει την ντουλάπα του και λικνιζόμενος στους ρυθμούς της μουσικής σετάρει σακάκια, πουκάμισα και γραβάτες προσπαθώντας να αποφασίσει τί θα φορέσει. Η πλούσια γκαρνταρόμπα του φέρει την αποκλειστική υπογραφή του διάσημου μόδιστρου Τζόρτζιο Αρμάνι ο οποίος εισβάλει δυναμικά και στον κινηματογράφο, έναν χώρο στον οποίο θα αφήσει τις επόμενες δεκαετίες το μοναδικής αισθητικής στίγμα του μέσα από τις δημιουργίες του για περισσότερες από 200 ταινίες.
Ο μετρ του κοστουμιού θα επαναπροσδιορίσει την έννοια της κομψότητας μέσα από τη μεγάλη οθόνη δημιουργώντας έναν εντυπωσιακό διάλογο μεταξύ μόδας και αφήγησης και δίνοντας στους μεγάλους πρωταγωνιστές αυτό το «κάτι» που χρειάζονταν για να απογειώσουν την εικόνα του χαρακτήρα που υποδύονται.
Το κινηματογραφικό του ξεκίνημα θα γίνει ιδανικά με τον νεαρό και ακαθόριστα γοητευτικό Ρίτσαρντ Γκιρ, στα πρώτα του βήματα, και τα υπέροχα ρούχα με τα οποία ντύνει τον ήρωα που ενσαρκώνει, τον ζιγκολό Τζούλιαν Γκρέι, από τα χαλαρά κοστούμια με τη γραβάτα σχεδόν λυμένη και τον συνδυασμό παντελονιού – σακακιού σε διαφορετικούς γήινους τόνους, μέχρι τα άνετα πουκάμισα και το κομψό καμηλό παλτό με τη ζώνη στη μέση.
Είναι γεγονός πως στη μακρόχρονη καριέρα του ο Αρμάνι έντυσε τους ωραιότερους και πιο διάσημους άντρες του σινεμά και μάλιστα με τρόπο υποδειγματικό. Ανάμεσά τους και ο Κέβιν Κόστνερ ο οποίος φόρεσε Armani όχι σε μία αλλά σε δύο ταινίες του, στους «Αδιάφθορους» (1987) του Μπράιαν Ντε Πάλμα αλλά και στον «Σωματοφύλακα» (1992) όπου έπαιζε στο πλευρό της Γουίτνεϊ Χιούστον. Στην πρώτη κατάφερε να δημιουργήσει με τα ρούχα του μια σαφή αντίθεση μεταξύ καλών και κακών ενώ στη δεύτερη έδωσε έμφαση στην προσωπικότητα του σκληρού αλλά εξόχως γοητευτικού σωματοφύλακα Μάικ Τζόνσον μέσα από τα αρρενωπά μπλε και γκρι κοστούμια του.
Εντονότατη ήταν η σφραγίδα του Τζόρτζιο Αρμάνι στη γενική ατμόσφαιρα του υποκόσμου της Νέας Υόρκη, στη βιογραφική ταινία «Τα καλά παιδιά» (1990) του στενού του φίλου Μάρτιν Σκορσέζε. Η αφίσα με τον πρωταγωνιστή Ρόμπετ ντε Νίρο ανάμεσα στους συμπρωταγωνιστές του Τζο Πέσι και Ρέι Λιότα, με τα αυστηρά μαύρα κοστούμια και τα λευκά πουκάμισα είναι από τις πλέον χαρακτηριστικές εικόνες που συνοδεύουν διαχρονικά με το φιλμ.
Χρηματιστήριο και κοστούμι είναι δύο λέξεις που πάνε πάντα μαζί γι’ αυτό και ο Μάρτιν Σκορσέζε δεν θα μπορούσε να μην σκεφτεί τα ρούχα του κορυφαίου Ιταλού μόδιστρου όταν ετοίμαζε τον «Λύκο της Γουόλ Στριτ» (2013). Στη διάρκεια της ταινίας ο Λεονάρντο ντι Κάπριο, που πρωταγωνιστεί ως χρηματιστής Τζόρνταν Μπέλφορτ, φορά δύο διαφορετικά κοστούμια του Αρμάνι, που συμβολίζουν τον πλούτο και τη δύναμη, ένα σε γκρι χρώμα κι ένα σε μπλε navy.
Ποιος δεν θυμάται τον Μπραντ Πιτ με το ιβουάρ σακάκι, το μαύρο παπιγιόν και το κόκκινο γαρύφαλλο στο πέτο, στις τελευταίες σκηνές της ταινίας «Άδωξοι Μπάσταρδη» (2009) του Κουέντιν Ταραντίνο; Ε, λοιπόν αυτό είναι ένα από τα δύο ρούχα που σχεδίασε ο Αρμάνι ειδικά για τον πρωταγωνιστή της συγκεκριμένης ταινίας. Το δεύτερο είναι εκείνο που φορούσε ο υπολοχαγός Άλντο Ρέιν στη σκηνή της πρεμιέρας όπου είχε πάει με στόχο να δολοφονήσει τον Χίτλερ.
Αλλά τα κομψά, πολυτελή κοστούμια made by Armani που φορούσε ο Μπρους Γουέιν στις δύο ταινίες του «Σκοτεινού Ιππότη» (2008, 2012) του Κρίστοφερ Νόλαν μόνο απαρατήρητα δεν πέρασαν, αντιθέτως μονοπώλησαν τα βλέμματα και συγκέντρωσαν διθυραμβικά σχόλια.
