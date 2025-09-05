Τζόρτζιο Αρμάνι: Το μαγικό του άγγιγμα στο σινεμά και τα κοστούμια του για τους μεγάλους πρωταγωνιστές

Το σχέδιο του Αρμάνι για το κοστούμι που φόρεσε ο Λεονάρντο ντι Κάπριο στον «Λύκο της Γουόλ Στριτ»

Ο Μπραντ Πιτ στην ταινία «Άδωξοι Μπάσταρδη» με σακάκι Αρμάνι

Ο Μπρους Γουέιν με κοστούμι Αρμάνι στον «Σκοτεινό Ιππότη»

Εντονότατη ήταν η σφραγίδα του Τζόρτζιο Αρμάνι στη γενική ατμόσφαιρα του υποκόσμου της Νέας Υόρκη, στη βιογραφική ταινία «» (1990) του στενού του φίλου. Η αφίσα με τον πρωταγωνιστήανάμεσα στους συμπρωταγωνιστές του Τζο Πέσι και Ρέι Λιότα, με τα αυστηρά μαύρα κοστούμια και τα λευκά πουκάμισα είναι από τις πλέον χαρακτηριστικές εικόνες που συνοδεύουν διαχρονικά με το φιλμ.Χρηματιστήριο και κοστούμι είναι δύο λέξεις που πάνε πάντα μαζί γι’ αυτό και ο Μάρτιν Σκορσέζε δεν θα μπορούσε να μην σκεφτεί τα ρούχα του κορυφαίου Ιταλού μόδιστρου όταν ετοίμαζε τον «» (2013). Στη διάρκεια της ταινίας ο, που πρωταγωνιστεί ως χρηματιστής Τζόρνταν Μπέλφορτ, φορά δύο διαφορετικά κοστούμια του Αρμάνι, που συμβολίζουν τον πλούτο και τη δύναμη, ένα σε γκρι χρώμα κι ένα σε μπλε navy.Ποιος δεν θυμάται τονμε το ιβουάρ σακάκι, το μαύρο παπιγιόν και το κόκκινο γαρύφαλλο στο πέτο, στις τελευταίες σκηνές της ταινίας «» (2009) του Κουέντιν Ταραντίνο; Ε, λοιπόν αυτό είναι ένα από τα δύο ρούχα που σχεδίασε ο Αρμάνι ειδικά για τον πρωταγωνιστή της συγκεκριμένης ταινίας. Το δεύτερο είναι εκείνο που φορούσε ο υπολοχαγός Άλντο Ρέιν στη σκηνή της πρεμιέρας όπου είχε πάει με στόχο να δολοφονήσει τον Χίτλερ.Αλλά τα κομψά, πολυτελή κοστούμια made by Armani που φορούσε οστις δύο ταινίες του «» (2008, 2012) του Κρίστοφερ Νόλαν μόνο απαρατήρητα δεν πέρασαν, αντιθέτως μονοπώλησαν τα βλέμματα και συγκέντρωσαν διθυραμβικά σχόλια.