Παπαστράτος και Πολιτεία ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτίνης
Ο Μαρκ Άλμοντ έρχεται στην Αθήνα για δύο συναυλίες
Ο Μαρκ Άλμοντ έρχεται στην Αθήνα για δύο συναυλίες
Έχει βάλει τη σφραγίδα του σε πασίγνωστα τραγούδια όπως τα «Tainted Love» και «Something’s Gotten Hold of My Heart»
Ένας καλλιτέχνης που μάς έχει χαρίσει αγαπημένα τραγούδια, μεταξύ των οποίων το ρυθμικό «Tainted Love» και τη μελωδική μπαλάντα «Something’s Gotten Hold of My Heart», ο Μαρκ Άλμοντ, θα ταξιδέψει σε μερικές εβδομάδες στην Αθήνα προκειμένου να δώσει όχι μία αλλά δύο συναυλίες, στις 16 και 17 Οκτωβρίου, στο Gazarte Ground Stage.
Ο Βρετανός εκπρόσωπος του new wave της δεκαετίας του ‘80 με το ανδρόγυνο λουκ που έφερε νέο αέρα στη διεθνή μουσική σκηνή, αρχικά μέσα από από το synth-pop ντουέτο των Soft Cell και στη συνέχεια ως σόλο καλλιτέχνης, έχει αφήσει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα και έχει πουλήσει περισσότερους από 38 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως.
Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, που μετρά πάνω από τέσσερις δεκαετίες, ο Μαρκ Άλμοντ συνδύασε το ηλεκτρονικό avant-pop με την εκλεπτυσμένη αισθητική του cabaret και της θεατρικότητας. Το ρεπερτόριό του ξεπερνάει τα σύνορα των υποειδών καθώς περιλαμβάνει τα πάντα, από τη glam ευαισθησία του Marc Bola και τα chanson του Jacques Brel μέχρι την ηλεκτρισμένη ένταση της synthpop.
Τα τελευταία χρόνια συνεχίζει να δημιουργεί και να ανανεώνεται, με νέες δισκογραφικές δουλειές, εμφανίσεις με τους Soft Cell και συνεργασίες με σπουδαίους καλλιτέχνες όπως οι Pet Shop Boys. Παράλληλα, οι ζωντανές του εμφανίσεις έχουν εξελιχθεί σε συναυλιακές εμπειρίες υψηλής έντασης και συγκίνησης, που συνδυάζουν τις διαχρονικές του επιτυχίες με ανατρεπτικές ερμηνείες που συναρπάζουν.
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
Ο Βρετανός εκπρόσωπος του new wave της δεκαετίας του ‘80 με το ανδρόγυνο λουκ που έφερε νέο αέρα στη διεθνή μουσική σκηνή, αρχικά μέσα από από το synth-pop ντουέτο των Soft Cell και στη συνέχεια ως σόλο καλλιτέχνης, έχει αφήσει το δικό του ξεχωριστό αποτύπωμα και έχει πουλήσει περισσότερους από 38 εκατομμύρια δίσκους παγκοσμίως.
Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, που μετρά πάνω από τέσσερις δεκαετίες, ο Μαρκ Άλμοντ συνδύασε το ηλεκτρονικό avant-pop με την εκλεπτυσμένη αισθητική του cabaret και της θεατρικότητας. Το ρεπερτόριό του ξεπερνάει τα σύνορα των υποειδών καθώς περιλαμβάνει τα πάντα, από τη glam ευαισθησία του Marc Bola και τα chanson του Jacques Brel μέχρι την ηλεκτρισμένη ένταση της synthpop.
Τα τελευταία χρόνια συνεχίζει να δημιουργεί και να ανανεώνεται, με νέες δισκογραφικές δουλειές, εμφανίσεις με τους Soft Cell και συνεργασίες με σπουδαίους καλλιτέχνες όπως οι Pet Shop Boys. Παράλληλα, οι ζωντανές του εμφανίσεις έχουν εξελιχθεί σε συναυλιακές εμπειρίες υψηλής έντασης και συγκίνησης, που συνδυάζουν τις διαχρονικές του επιτυχίες με ανατρεπτικές ερμηνείες που συναρπάζουν.
Προπώληση εισιτηρίων ΕΔΩ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα