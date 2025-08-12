Η Έμα Στόουν αποκάλυψε τον λόγο που έκλαψε πριν ξυρίσει το κεφάλι της για την ταινία «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου
Στο φλιμ δύο συνωμοσιολόγοι ξυρίζουν το κεφάλι μιας διευθύνουσας συμβούλου μεγάλης φαρμακευτικής εταιρείας, θεωρώντας ότι είναι εξωγήινη
Το κεφάλι της αναγκάστηκε να ξυρίσει η Έμα Στόουν για τις ανάγκες του ρόλου της στην ταινία «Bugonia» του Γιώργου Λάνθιμου, με την ηθοποιό να αποκαλύπτει πως ξέσπασε σε κλάματα πριν το κάνει.
Στη μαύρη κωμωδία επιστημονικής φαντασίας του υποψήφιου για Όσκαρ σκηνοθέτη, δύο συνωμοσιολόγοι (Τζέσι Πλέμονς και Έιντεν Ντέλμπις) ξυρίζουν τα μακριά μαλλιά της Μισέλ, διευθύνουσας συμβούλου μεγάλης φαρμακευτικής εταιρείας, την υποδύεται η Στόουν για να αποδείξουν ότι είναι εξωγήινη. Τα μαλλιά της ηθοποιού μάλιστα ξυρίζονται σε πραγματικό χρόνο μπροστά στην κάμερα.
Η δύο φορές βραβευμένη με Οσκαρ ηθοποιός εξομολογήθηκε σε συνέντευξη που έδωσε στη Vogue ότι έκλαψε, θυμούμενη τη μητέρα της, Κρίστα Στόουν, η οποία είχε ξυρίσει το κεφάλι της, ενώ έδινε μάχη με τον καρκίνο του μαστού.
«Εκείνη πραγματικά έκανε κάτι γενναίο. Εγώ απλώς ξυρίζω το κεφάλι μου», δήλωσε η Στόουν. «Η μαμά μου είπε: “Ζηλεύω τόσο πολύ. Θέλω να ξυρίσω ξανά το κεφάλι μου”», συμπλήρωσε.
Η σταρ του Χόλιγουντ ανέφερε επίσης ότι το πρώτο ντους μετά την αλλαγή που έκανε στα μαλλιά της ήταν «καταπληκτικό», αλλά χρειάστηκε να κρατήσει το ξυρισμένο κεφάλι της κρυμμένο κάτω από περούκα, όταν εμφανίστηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Νέας Υόρκης στις 5 Οκτωβρίου. «Στενοχωρήθηκα που δεν βγήκα έτσι έξω. Απλώς τελείως φαλακρή. Νομίζω ότι θα ήταν διασκεδαστικό», τόνισε.
Για τη νέα εικόνα της 36χρονης ηθοποιού μίλησε στη Vogue και η Τζένιφερ Λόρενς, δηλώνοντας πως δεν ήθελε η φίλη της να προχωρήσει σε αυτή την κίνηση. Θυμήθηκε μάλιστα το κούρεμα τύπου Billie Jean King που είχε η Στόουν για την ταινία «Battle of the Sexes» το 2017, λέγοντας πως «είχα ήδη περάσει από αυτό». Παρόλα αυτά, παραδέχτηκε ότι η φίλη της «ήταν υπέροχη» και ότι «της ταίριαζε απόλυτα».
Emma Stone reveals heart-wrenching reason she cried before shaving her head for new role https://t.co/OYmkQRT3xe— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 11, 2025
