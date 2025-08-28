Ο Γιώργος Λάνθιμος εμφανίστηκε στο Φεστιβάλ Βενετίας με καρφίτσα στα χρώματα της παλαιστινιακής σημαίας
Ο Γιώργος Λάνθιμος εμφανίστηκε στο Φεστιβάλ Βενετίας με καρφίτσα στα χρώματα της παλαιστινιακής σημαίας
Ο σκηνοθέτης έδειξε με μία απλή, αλλά συμβολική κίνηση τη στήριξή του στον παλαιστινιακό λαό - Δείτε φωτογραφίες
Στην πρεμιέρα της νέας του ταινίας, με τίτλο «Bugonia», βρέθηκε ο Γιώργος Λάνθιμος στο πλαίσιο του 82ου Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, ενώ έκανε μια συμβολική κίνηση ως ένδειξη συμπαράστασης στον παλαιστινιακό λαό.
Όπως φαίνεται σε φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από το κόκκινο χαλί, ο σκηνοθέτης είχε στο πέτο του μια μικρή καρφίτσα στα χρώματα της παλαιστινιακής σημαίας, στέλνοντας έτσι το δικό του μήνυμα υπέρ του αγώνα των Παλαιστινίων. Ο Γιώργος Λάνθιμος ανήκει στους 400 δημιουργούς που τον περασμένο Μάιο συνυπέγραψαν επιστολή ενάντια στη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού από το Ισραήλ.
Με μαύρη μπλούζα, καφέ σακάκι και μαύρο παντελόνι, η εμφάνιση του σκηνοθέτη τράβηξε τα βλέμματα, ενώ η επιλογή της καρφίτσας απέκτησε ιδιαίτερο νόημα, καθώς έγινε στο πλαίσιο ενός από τα σημαντικότερα κινηματογραφικά φεστιβάλ του κόσμου, όπου κάθε κίνηση στο κόκκινο χαλί αποκτά παγκόσμια εμβέλεια.
Το «Bugonia», εμπνευσμένο από την κορεάτικη ταινία επιστημονικής φαντασίας του 2003 «Save The Green Planet!» σε σκηνοθεσία Jang Joon-hwan, παρουσιάζει μια φρέσκια ματιά σε ένα σενάριο του Γουίλ Τρέισι, που ενθουσίασε τον Γιώργο Λάνθιμο πριν από τρία χρόνια. Η ταινία αφηγείται την ιστορία μιας ισχυρής CEO, που απάγεται από δύο νεαρούς συνωμοσιολόγους, οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι εξωγήινοι και ότι εκείνη έχει σταλεί στη Γη για να καταστρέψει τον πλανήτη.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο Λίντο, ο Γιώργος Λάνθιμος περιέγραψε την ταινία ως μια αντανάκλαση της εποχής μας, υπογραμμίζοντας ότι πολλά από τα δυστοπικά στοιχεία που παρουσιάζονται δεν είναι φανταστικά, αλλά καθρέφτης της πραγματικότητας. «Η ανθρωπότητα θα αντιμετωπίσει μια κρίσιμη στιγμή πολύ σύντομα», τόνισε, αναφερόμενος στις τεχνολογικές προκλήσεις, την τεχνητή νοημοσύνη, τους πολέμους, την κλιματική αλλαγή και την αδράνεια απέναντι στα παγκόσμια προβλήματα. Η παγκόσμια πρεμιέρα του «Bugonia» θα πραγματοποιηθεί απόψε, Πέμπτη 28 Αυγούστου στο Sala Grande.
Δείτε κι άλλες φωτογραφίες
Όπως φαίνεται σε φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν από το κόκκινο χαλί, ο σκηνοθέτης είχε στο πέτο του μια μικρή καρφίτσα στα χρώματα της παλαιστινιακής σημαίας, στέλνοντας έτσι το δικό του μήνυμα υπέρ του αγώνα των Παλαιστινίων. Ο Γιώργος Λάνθιμος ανήκει στους 400 δημιουργούς που τον περασμένο Μάιο συνυπέγραψαν επιστολή ενάντια στη γενοκτονία του παλαιστινιακού λαού από το Ισραήλ.
Με μαύρη μπλούζα, καφέ σακάκι και μαύρο παντελόνι, η εμφάνιση του σκηνοθέτη τράβηξε τα βλέμματα, ενώ η επιλογή της καρφίτσας απέκτησε ιδιαίτερο νόημα, καθώς έγινε στο πλαίσιο ενός από τα σημαντικότερα κινηματογραφικά φεστιβάλ του κόσμου, όπου κάθε κίνηση στο κόκκινο χαλί αποκτά παγκόσμια εμβέλεια.
Το «Bugonia», εμπνευσμένο από την κορεάτικη ταινία επιστημονικής φαντασίας του 2003 «Save The Green Planet!» σε σκηνοθεσία Jang Joon-hwan, παρουσιάζει μια φρέσκια ματιά σε ένα σενάριο του Γουίλ Τρέισι, που ενθουσίασε τον Γιώργο Λάνθιμο πριν από τρία χρόνια. Η ταινία αφηγείται την ιστορία μιας ισχυρής CEO, που απάγεται από δύο νεαρούς συνωμοσιολόγους, οι οποίοι πιστεύουν ότι είναι εξωγήινοι και ότι εκείνη έχει σταλεί στη Γη για να καταστρέψει τον πλανήτη.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου στο Λίντο, ο Γιώργος Λάνθιμος περιέγραψε την ταινία ως μια αντανάκλαση της εποχής μας, υπογραμμίζοντας ότι πολλά από τα δυστοπικά στοιχεία που παρουσιάζονται δεν είναι φανταστικά, αλλά καθρέφτης της πραγματικότητας. «Η ανθρωπότητα θα αντιμετωπίσει μια κρίσιμη στιγμή πολύ σύντομα», τόνισε, αναφερόμενος στις τεχνολογικές προκλήσεις, την τεχνητή νοημοσύνη, τους πολέμους, την κλιματική αλλαγή και την αδράνεια απέναντι στα παγκόσμια προβλήματα. Η παγκόσμια πρεμιέρα του «Bugonia» θα πραγματοποιηθεί απόψε, Πέμπτη 28 Αυγούστου στο Sala Grande.
Δείτε κι άλλες φωτογραφίες
Ειδήσεις σήμερα:
«Αρκετά πια!»: Ο ελληνικής καταγωγής επικεφαλής εμβολιασμών στις ΗΠΑ παραιτείται και κατακεραυνώνει τον Κένεντι Τζούνιορ
«Είμαι κλειδωμένος, δεν είναι κανείς εδώ» φώναζε με λυγμούς ο 5χρονος στα Καμίνια - Η περιγραφή της γυναίκας που κάλεσε την αστυνομία
Πήλιο: Άγριος καβγάς σε παραλία όταν δύο άνδρες έκαναν γυμνισμό - Τρεις συλλήψεις
«Αρκετά πια!»: Ο ελληνικής καταγωγής επικεφαλής εμβολιασμών στις ΗΠΑ παραιτείται και κατακεραυνώνει τον Κένεντι Τζούνιορ
«Είμαι κλειδωμένος, δεν είναι κανείς εδώ» φώναζε με λυγμούς ο 5χρονος στα Καμίνια - Η περιγραφή της γυναίκας που κάλεσε την αστυνομία
Πήλιο: Άγριος καβγάς σε παραλία όταν δύο άνδρες έκαναν γυμνισμό - Τρεις συλλήψεις
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα