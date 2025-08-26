«Riviera»: Η βραβευμένη ταινία του Ορφέα Περετζή βγαίνει στις κινηματογραφικές αίθουσες - Βίντεο

Μιααπότομης ενηλικίωσης όχι μόνο μιας νεαρής γυναίκας αλλά μιας πόλης κι ενός ολόκληρου τρόπου ζωής αποτελεί η «», η πρώτη μεγάλου μήκους ταινία μυθοπλασίας του, που θα βγει στους κινηματογράφους στις 4 Σεπτεμβρίου. Πρόκειται για μια τρυφερή, αστεία, μελαγχολική και γλυκόπικρη ταινία η οποία κέρδισε τις εντυπώσεις στην παγκόσμια πρεμιέρα της στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Σάο Πάολο στη Βραζιλία ενώ απέσπασε τέσσερα συνολικά βραβεία στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης.Βασικός χώρος εξέλιξης της πλοκής είναι μια οικογενειακή πανσιόν στην Αθηναϊκή Ριβιέρα στον τοίχο της οποίας εμφανίζεται ένας μυστηριώδης λεκές. Οι παλιοί ένοικοι ένας ένας την εγκαταλείπουν και οι εργολάβοι καιροφυλακτούν, η ανάπλαση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Καθώς τα πάντα γύρω τους «εξευγενίζονται» δυο γυναίκες, η Άλκηστη και η Άννα, μητέρα και κόρη, θα προσπαθήσουν να ξαναχτίσουν τη σχέση τους και να βρουν τη θέση τους σε έναν κόσμο που αλλάζει με αμείλικτη ταχύτητα.Ο σκηνοθέτης Ορφέας Περετζής σημειώνει σχετικά με την ταινία: «Η Riviera είναι χαρούμενη, χρωματιστή, γεμάτη παιδικές αναμνήσεις, ιδωμένη ενίοτε με – μαύρο - χιούμορ και μια ζεστή νοσταλγία. Ταυτόχρονα βρίσκεται σε μια διαρκή αποσύνθεση. Στην ταινία η Riviera γίνεται σύμβολο ενός παρελθόντος που απειλείται από ολοκληρωτική εξαφάνιση συμπαρασύροντας μαζί της και τους ανθρώπους της σε έναν αέναο κύκλο βίαιης ενηλικίωσης. Μέσα από τη Riviera κάνω μια ευχή για ένα μέλλον καλύτερο απαλλαγμένο από βία, με την ελπίδα ότι θα σταματήσουμε να καταστρέφουμε τον κόσμο γύρω μας στο βωμό ενός τρόπου ζωής που δεν μας αφορά πραγματικά αλλά μας περιθωριοποιεί και μας καταπιέζει.»Στην ταινία παίζουν οι ηθοποιοί Εύα Σαμιώτη, Μιχάλης Συριόπουλος, Μαρία Αποστολακέα, Κώστας Κορωναίος, Μυρτώ Μεϊτάνη-Καστρινάκη, Χρήστος Βασιλόπουλος, Σοφία Σεϊρλή & Άλκης Παναγιωτίδης, Λένα Γιάκα, Μπάμπης Αθανασόπουλος, Σταμάτης Φακορέλλης, Σωτήρης Μανίκας, Γιάννης Μάνθος και Χρήστος Καρύπης.