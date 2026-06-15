Δεν συναινεί στην έκδοσή του ο 53χρονος Αλβανός που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη - Καταζητείται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα
Δεν συναινεί στην έκδοσή του ο 53χρονος Αλβανός που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη - Καταζητείται για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα
Ο 53χρονος συνελήφθη με την εκτέλεση της Ερυθράς Αγγελίας Διεθνών Αναζητήσεων που εκκρεμούσε εις βάρος του από τις αλβανικές Αρχές
Το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο θα αποφανθεί για την έκδοση του 53χρονου Αλβανού που συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη, καθώς καταζητείται από τις Αρχές της χώρας του για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.
Ο 53χρονος συνελήφθη με την εκτέλεση της Ερυθράς Αγγελίας Διεθνών Αναζητήσεων που εκκρεμούσε εις βάρος του από τις αλβανικές Αρχές, οι οποίες ζητούν τη σύλληψη και έκδοσή του για τα αδικήματα που φέρονται να τελέστηκαν το 2020 στα Τίρανα και συγκεκριμένα για «νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκε με την ενσωμάτωση κεφαλαίων που προέρχονται από την διακίνηση ναρκωτικών, συμμετοχή σε δομημένη εγκληματική οργάνωση και διάπραξη αδικημάτων από εγκληματική οργάνωση και δομημένες εγκληματικές ομάδες».
Σήμερα οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης και αποφασίστηκε να παραμείνει υπό κράτηση έως ότου το αρμόδιο συμβούλιο αποφασίσει σχετικά με το αίτημα έκδοσής του στην Αλβανία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 53χρονος δήλωσε ενώπιον του εισαγγελέα ότι δεν συναινεί στην έκδοσή του και αρνήθηκε τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία εμπλοκή.
Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα των αρχών, ο 53χρονος εισήλθε στην Ελλάδα της περασμένης Παρασκευής από τον μεθοριακό σταθμό Κρυσταλλοπηγής, ενώ ξημερώματα της ιδίας ημέρας οι Αλβανικές Αρχές διεξήγαγαν συντονισμένες έρευνες στην χώρα τους για την σύλληψη τόσο του ίδιου, όσο και των λοιπών εμπλεκόμενων στην υπόθεση.
Η σύλληψή του έγινε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, έπειτα από πληροφορίες που διαβιβάστηκαν μέσω των διαύλων διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας και της INTERPOL και τελικά εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης.
Ο 53χρονος συνελήφθη με την εκτέλεση της Ερυθράς Αγγελίας Διεθνών Αναζητήσεων που εκκρεμούσε εις βάρος του από τις αλβανικές Αρχές, οι οποίες ζητούν τη σύλληψη και έκδοσή του για τα αδικήματα που φέρονται να τελέστηκαν το 2020 στα Τίρανα και συγκεκριμένα για «νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκε με την ενσωμάτωση κεφαλαίων που προέρχονται από την διακίνηση ναρκωτικών, συμμετοχή σε δομημένη εγκληματική οργάνωση και διάπραξη αδικημάτων από εγκληματική οργάνωση και δομημένες εγκληματικές ομάδες».
Σήμερα οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης και αποφασίστηκε να παραμείνει υπό κράτηση έως ότου το αρμόδιο συμβούλιο αποφασίσει σχετικά με το αίτημα έκδοσής του στην Αλβανία.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 53χρονος δήλωσε ενώπιον του εισαγγελέα ότι δεν συναινεί στην έκδοσή του και αρνήθηκε τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι δεν έχει καμία εμπλοκή.
Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα των αρχών, ο 53χρονος εισήλθε στην Ελλάδα της περασμένης Παρασκευής από τον μεθοριακό σταθμό Κρυσταλλοπηγής, ενώ ξημερώματα της ιδίας ημέρας οι Αλβανικές Αρχές διεξήγαγαν συντονισμένες έρευνες στην χώρα τους για την σύλληψη τόσο του ίδιου, όσο και των λοιπών εμπλεκόμενων στην υπόθεση.
Η σύλληψή του έγινε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος, έπειτα από πληροφορίες που διαβιβάστηκαν μέσω των διαύλων διεθνούς αστυνομικής συνεργασίας και της INTERPOL και τελικά εντοπίστηκε σε ξενοδοχείο της Θεσσαλονίκης.
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