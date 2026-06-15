Ηγουμενίτσα: Γυναίκα πιάστηκε με 96 κιλά κάνναβης μέσα στο αυτοκίνητό της
ΕΛΛΑΔΑ
Ηγουμενίτσα Ναρκωτικά Διακίνηση

Ηγουμενίτσα: Γυναίκα πιάστηκε με 96 κιλά κάνναβης μέσα στο αυτοκίνητό της

Κατασχέθηκαν 90 δέματα ακατέργαστης κάνναβης αθώς και μικρή ποσότητα κοκαΐνης, κατεργασμένη κάνναβη, 100 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα.

Ηγουμενίτσα: Γυναίκα πιάστηκε με 96 κιλά κάνναβης μέσα στο αυτοκίνητό της
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Σημαντική ποσότητα ναρκωτικών εντόπισαν και κατέσχεσαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηγουμενίτσας, στο πλαίσιο επιχειρήσεων για την αντιμετώπιση της διακίνησης ναρκωτικών.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου σε μισθωμένο Ι.Χ. που οδηγούσε ημεδαπή, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 90 δέματα ακατέργαστης κάνναβης συνολικού βάρους 96 κιλών και 74 γραμμαρίων, καθώς και μικρή ποσότητα κοκαΐνης, κατεργασμένη κάνναβη, 100 ευρώ και δύο κινητά τηλέφωνα.

Σε βάρος της γυναίκας σχηματίστηκε κακουργηματική δικογραφία για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών και αναμένεται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσπρωτίας.

Πρόκειται για τη δεύτερη μεγάλη κατάσχεση ναρκωτικών από την ίδια υπηρεσία μέσα σε λίγες ημέρες, καθώς στις 7 Ιουνίου είχαν εντοπιστεί ακόμη περίπου 110 κιλά ακατέργαστης κάνναβης.
Ηγουμενίτσα: Γυναίκα πιάστηκε με 96 κιλά κάνναβης μέσα στο αυτοκίνητό της
Ηγουμενίτσα: Γυναίκα πιάστηκε με 96 κιλά κάνναβης μέσα στο αυτοκίνητό της
5 ΣΧΟΛΙΑ

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