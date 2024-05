Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου: Έναρξη με θέατρο, χορό και μουσική στην Πειραιώς 260

Πλούσιο, πολυσυλλεκτικό, με παραστάσεις από καταξιωμένους και ανερχόμενους Έλληνες και ξένους δημιουργούς και με κεντρικό θεματικό άξονα το διπλό ερώτημα «Πώς να ζήσουμε τη ζωή μας; Πώς να αντέξουμε τη ζωή μας;», ανοίγει τις πύλες του, στις 5 Ιουνίου, το πρόγραμμα που έχει ετοιμάσει για τηντοΟι παραστάσεις που θα φιλοξενηθούν στους τέσσερις χώρους της Πειραιώς διαπραγματεύονται θέματα που απασχολούν τις σύγχρονες κοινωνίες όπως τα ζητήματα ταυτότητας αλλά και κοινότητας, η επίδραση της τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή, η απομόνωση του σύγχρονου ανθρώπου και το αίτημα για δημοκρατία και συνύπαρξη.Το πρόγραμμα ξεκινάει δυναμικά στις 5 Ιουνίου με τη νέα παράσταση του σπουδαίου Κριστόφ Βαρλικόφσκι, Elizabeth Costello / J. M. Coetzee: Επτά μαθήματα και πέντε παραβολές στον χώρο Δ. Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου είναι περήφανος συμπαραγωγός κι έχει το προνόμιο να την παρουσιάζει πρώτο, αμέσως μετά την παγκόσμια πρεμιέρα της στο Nowy Theatr στην Πολωνία.Στους άλλους χώρους της Πειραιώς 260, ο διεθνής Έλληνας χορογράφος Γιάννης Μανταφούνης παρουσιάζει το À la Carte στις 5 και 6 Ιουνίου και η Αναστασία Βαλσαμάκη μια πρωτότυπη χορογραφία με τίτλο The Verso. Tα φεστιβαλικά βράδια θα κλείνουν ιδανικά οι αγαπημένοι Mode Plagal με τρεις ξεχωριστές συναυλίες, στην Πλατεία.Ο κορυφαίος Πολωνός σκηνοθέτης Κριστόφ Βαρλικόφσκι επιστρέφει στο Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου και ανοίγει το φετινό ξένο ρεπερτόριο της Πειραιώς 250 με τη συναρπαστική παράσταση «Επτά Μαθήματα και πέντε παραβολές», που παρουσιάζεται στον Χώρο Δ από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου.«Μπορεί η τέχνη να σώσει τον κόσμο; Ή μήπως η επιθυμία των καλλιτεχνών να αφήσουν το στίγμα τους μέσα από την τέχνη είναι ουτοπική;». Αυτό είναι το ερώτημα που προτάσσει ο Κριστόφ Βαρλικόφσκι στη νέα του παράσταση, με αφετηρία βιβλία του νομπελίστα συγγραφέα Τζ. Μ. Κουτσί.Ο διάσημος Πολωνός σκηνοθέτης επιστρέφει στην Ελίζαμπεθ Κοστέλο, την αγαπημένη του λογοτεχνική ηρωίδα που δημιούργησε ο Νοτιοαφρικανός νομπελίστας συγγραφέας. Το έργο βασίζεται σε τρία βιβλία του Κουτσί («Ελίζαμπεθ Κοστέλο», «Ένας αργός άνθρωπος», «Moral tales»).Η Ελίζαμπεθ Κοστέλο δεν είναι απλώς ένας επινοημένος λογοτεχνικός χαρακτήρας. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι το καλλιτεχνικό alter ego του Κουτσί: μιλάει εξ ονόματός του και υφίσταται την κριτική και την οργή των αναγνωστών και των επικριτών του. Σύμφωνα με τον Κουτσί, η Ελίζαμπεθ Κοστέλο εισβάλλει στη φαντασία του και τα γραπτά του, και στη συνέχεια χρησιμοποιεί τη δική του φωνή για να μιλήσει για τη φιλοσοφία, το περιβάλλον, για κοινωνικά και υπαρξιακά ζητήματα, ή να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για την κακοποίηση των ζώων, την κοινωνική αδικία και των αποκλεισμό των ηλικιωμένων και των αναπήρων. Είναι κάτι σαν φάντασμα, που επιστρέφει διαρκώς για να στοιχειώσει τον δημιουργό της.

Κριστόφ Βαρλικόφσκι

Η νέα παραγωγή έκανε πρεμιέρα την άνοιξη του 2024 στο Nowy Teatr της Βαρσοβίας και μετά από την παρουσίασή της στο Φεστιβάλ, θα ταξιδέψει σε μεγάλα θέατρα της Ευρώπης.Ο παγκοσμίου φήμης, πολυβραβευμένος σκηνοθέτης του Θεάτρου και της Όπεραςέχει σκηνοθετήσει περισσότερες από 40 παραστάσεις στην Πολωνία και σε άλλες χώρες, όπως η Γερμανία, η Ιταλία, η Γαλλία, η Ολλανδία, το Ισραήλ και η Ελλάδα. Το 2008 ίδρυσε το Nowy Teatr της Βαρσοβίας, το οποίο, υπό τη διεύθυνσή του, έχει αναδειχθεί ως ένας από τους σημαντικότερους ευρωπαϊκούς θιάσους.Το σκηνοθετικό ρεπερτόριό του περιλαμβάνει Αρχαίο Δράμα (Ηλέκτρα, Βάκχες κ.ά.), Σαίξπηρ (Άμλετ, Μάκβεθ, Δωδέκατη Νύχτα κ.ά.) και σύγχρονα έργα των Μπερνάρ-Μαρί Κολτές, Σάρα Κέην κ.ά. Παραστάσεις του φιλοξενούνται στα σημαντικότερα φεστιβάλ διεθνώς (Φεστιβάλ της Αβινιόν, Φεστιβάλ Εδιμβούργου, Διεθνές Φεστιβάλ Θεάτρου του Σαντιάγο).Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου έχουν παρουσιαστεί τα έργα του Κρουμ (2008), βασισμένο στο ομώνυμο θεατρικό του Χανόχ Λεβίν, Ένα λεωφορείο (2010), βασισμένο στο Λεωφορείο ο πόθος του Τεννεσσή Ουίλλιαμς, (A)pollonia (2011), βασισμένο σε κείμενα Ευριπίδη, Αισχύλου, Κραλ, Τζόναθαν Λίτελ, Τζ. Μ. Κούτσι κ.ά. (2011) και We Are Leaving (2018), βασισμένο στο Suitcase Packers του Χανόχ Λεβίν.Με το À la Carte, που παρουσιάζεται στον Χώρο Η της Πειραιώς 260 στις 5 και 6 Ιουνίου, ο. Γιάννης Μανταφούνης μάς συστήνεται ως ο νέος καλλιτεχνικός διευθυντής της Dresden Frankfurt Dance Company. Πρόκειται για ένα έργο μεγάλης κλίμακας, που έχει λάβει ενθουσιώδεις κριτικές.Η δομή του, όπως συμβαίνει με το μενού ενός εστιατορίου, είναι ορισμένη από πριν. Ό,τι παρουσιάζεται ωστόσο στη σκηνή διαμορφώνεται από τους χορευτές και τις χορεύτριες σεζωντανό χρόνο, κατά την αναγνωρίσιμη χορογραφική μέθοδο του Μανταφούνη, πάντα με αφετηρία τη συνομιλία μεταξύ της ομάδας και του κοινού, σαν να ετοιμάζουν μαζί ένα πολύχρωμο μενού.Πώς μπορούν το χορευτικό σώμα και η χορογραφία να αντισταθούν στην κλασική μετωπική απεύθυνση και να δημιουργήσουν κινούμενα τοπία; Στις αρχές του 1800, ο Γερμανός ζωγράφος Caspar David Friedrich επέστρεφε στο ίδιο θέμα ξανά και ξανά: φιγούρες που κοιτούσαν υπέροχα τοπία, με την πλάτη προς τον θεατή τους. Στο THE VERSO της Αναστασίας Βαλσαμάκη τέσσερις χορευτές *τριες εκθέτουν την πλάτη τους στο κοινό, δημιουργώντας έτσι μια σειρά από ατμοσφαιρικές εικόνες που εναλλάσσονται μεταξύ κινούμενων και στατικών τοπίων. Ένα έργο «διαβατήριο» για νέες εξερευνήσεις, όπως η πίσω όψη (verso) ενός πίνακα ζωγραφικής, που αποκαλύπτει τη διαδρομή του μέσα στον χρόνο.Τα φετινά Live στην Πλατεία εγκαινιάζουν οι μοναδικοί Mode Plagal, με τρεις συναυλίες από τις 5 έως τις 7 Ιουνίου. Μετά τις δύο πολύ επιτυχημένες χρονιές του Τζαζ στην Πλατεία στον υπαίθριο χώρο της Πειραιώς 260, το μίνι μουσικό φεστιβάλ που έγινε σημείο συνάντησης όλων των μουσικόφιλων της πόλης συνεχίζεται με νέα, διευρυμένη μορφή.Φέτος, θα φιλοξενήσει ακόμη περισσότερα μουσικά σχήματα προτείνοντας μια ποικιλία μουσικών στιλ, από τζαζ, φανκ και σόουλ μέχρι ποπ, λάτιν και ηλεκτρονική μουσική. Τα Live θα πραγματοποιούνται σε όλη τη διάρκεια του καλλιτεχνικού προγράμματος της Πειραιώς 260 μετά τις παραστάσεις, με ελεύθερη είσοδο.Οι Mode Plagal επανέρχονται με καινούριες συνθέσεις αλλά και με ανέκδοτες ακόμη διασκευές παραδοσιακών τραγουδιών, όπου η παράδοση συναντά την τζαζ, ο αυτοσχεδιασμός φλερτάρει ελεύθερα με ήχους που όλοι κουβαλάμε στο μουσικό μας DNA, και η Μεσόγειος κλείνει το μάτι στα μπλουζ και το Afrobeat.