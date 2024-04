Φεστιβάλ Αθηνών: Μεγάλα ονόματα το καλοκαίρι σε Ηρώδειο, Επίδαυρο και Πειραιώς 260

H όπερα «Τόσκα» θα παρουσιαστεί στο Ηρώδειο από την Εθνική Λυρική Σκηνή

Διάσημους ξένους αλλά και Έλληνες ερμηνευτές, μεγάλες ορχήστρες, σπουδαίους μαέστρους και σολίστ θα φιλοξενήσει φέτος το Ηρώδειο. Ποδαρικό θα κάνει ηε την όπερα του Πουτσίνι «» ενώ έχει αναλάβει και το κλείσιμο της αυλαία με την «» του Βέρντι σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Ρήγου.Από το ελληνικό ρεπερτόριο ξεχωρίζουν το μεγάλο μουσικό αφιέρωμα τουστη Μεταπολίτευση με προσκεκλημένους τους Ελευθερία Αρβανιτάκη, Δήμητρα Γαλάνη, Χρήστο Θηβαίο, Μανώλη Μητσιά, Πάνο Μουζουράκη, Γιώργο Νταλάρα και Μαρία Φαραντούρη αλλά και το αφιέρωμα στον. Το σύγχρονο ξένο μουσικό ρεπερτόριο θα εκπροσωπηθεί από τον διαχρονικό Sting, την Καναδή ερμηνεύτρια και συνθέτριαμε τις μουσικές του κόσμου και τον θρύλο της τζαζο οποίος θα συμπράξει με τη Μαρία Φαραντούρη. Οι φίλοι του κλασικού μουσικού ρεπερτορίου θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μεγάλες ορχήστρες, σπουδαίους μαέστρους και δεξιοτέχνες μουσικούς όπως η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών με τον Λουκά Καρυτινό και τον διάσημο Αμερικανό, εσθονικής καταγωγής μαέστρο Neeme Järvi, η Chamber Orchestra of Europe με τον Simon Rattle, ημε τον Βασίλη Χριστόπουλο, η Philarmonic Brass με τον Philippe Auguin, και η Philharmonia Orchestra, αλλά και ο ς κόντρα τενόρος Jakub Józef Orliński και ο αρχιμουσικός Santtu-Matias Rouvali αλλά και οι σπουδαίοι μουσικοί Λεωνίδας Καβάκος Yo-Yo Ma κ.α.Μετά από χρόνια μάλιστα επιστρέφει στο Ηρώδειο και ομε ένα μεγάλο καλλιτεχνικό γεγονός, τη νέα δημιουργία τηςκαι των Rosas, σε μια χορογραφία που θα κατακλύσει τη σκηνή με την εκρηκτική της ενέργεια.Τα φετινά Επιδαύρια θα εγκαινιάσει ο διεθνώς καταξιωμένος Ρώσος σκηνοθέτηςο οποίος θα παρουσιάσει την «» του Ευριπίδη με τη συμμετοχή αξιόλογων ηθοποιών όπως οι Μαρία Ναυπλιώτου, Νικόλας Παπαγιάννης,Νίκος Ψαρράς κ.α.Η δεύτερη, μεγάλη διεθνής εμφάνιση είναι αυτή του Πορτογάλου σκηνοθέτη και νέου διευθυντή του Φεστιβάλ της Αβινιόνο οποίος σκηνοθετεί τον περίφημο θίασο τηςστην παράσταση «Not Hecuba» που περιστρέφεται γύρω από την ιστορία της Εκάβης.Με δύο παραγωγές κατεβαίνει στην Επίδαυρο το: οσκηνοθετεί την «Ορέστεια» του Αισχύλου και ο Θάνος Παπακωνσταντίνου τις «Βάκχες του Ευριπίδη.Τον «Πλούτο» του Αριστοφάνη θα παρουσιάσει φέτος στο αργολικό θέατρο τομε τη σκηνοθετική υπογραφή του, ο Άρης Μπινιάρης θα ανεβάσει τους Αριστοφανικούς «Όρνιθες» με τους Οδυσσέα Παπασπηλιόπουλο, Γιώργο Χρυσοστόμου κ.α. ενώθα ενώσουν τις δυνάμεις στις «Ικέτιδες» του Αισχύλου που θα σκηνοθετήσει η Μαριάννα Κάλμπαρη με πρωταγωνιστές τους Λυδία Κονιόρδου, Λένα Παπαληγούρα, Γιάννης Τσορτέκη και σολίστ τη Μαρίνα Σάττι.Στοσυνεχίζεται, για τέταρτη χρονιά, ο επιτυχημένος Κύκλος Contemporary Ancients, με δύο παραστάσεις σε ενιαία βραδιά οι οποίες συνομιλούν με έργα που θα συναντήσουμε και στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου: Εγώ, μια δούλα του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη, εμπνευσμένο από την Εκάβη του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Νίκου Χατζόπουλου, και Ιφιγένεια / Βορά της Βίβιαν Στεργίου, εμπνευσμένο από την Ιφιγένεια εν Αυλίδι, σε σκηνοθεσία Αικατερίνης ΠαπαγεωργίουΣτητο κοινό θα έχει επίσης την ευκαιρία να απολαύσει διαφορετικά είδη μουσικής, όπως κλασικά lieder με τη διεθνή μας υψίφωνο Αλεξία Βουλγαρίδου, τζαζ διασκευές Χατζιδάκι και Τσιτσάνη από τον μετρ του είδους Δημήτρη Καλαντζή, αλλά και μια ξεχωριστή βραδιά με τηνπου θα ερμηνεύσει αγαπημένα λαϊκά και αρχοντορεμπέτικα.Παράλληλα, συνεχίζεται η, το επιτυχημένο διακαλλιτεχνικό ερευνητικό πρόγραμμα (studio residency) που εγκαινιάστηκε το 2021, με συντονιστή φέτος τον σκηνοθέτη Σίμο Κακάλα, o οποίος θα δουλέψει με νέες καλλιτέχνιδες και νέους καλλιτέχνες πάνω στον Ορέστη του Ευριπίδη. Συνέχεια θα έχουμε όμως και για το grape – Greek Agora of Performance, την καινοτόμα πρωτοβουλία για τη συστηματική προώθηση και προβολή του ελληνικού Θεάτρου και Χορού, με οκτώ έργα τα οποία θα παρουσιαστούν ν σε ένα συμπυκνωμένο πενθήμερο (21 - 25 Ιουλίου) για επαγγελματίες, διεθνείς καλεσμένους του Φεστιβάλ, αλλά και για το αθηναϊκό κοινό.Για μία ακόμη χρονιά η Πειραιώς 260 θα γίνει το σημείο συνάντησης και δημιουργικού διαλόγου των σύγχρονων διεθνών δυνάμεων του θεάτρου και του χορού. Από το πλούσιο πρόγραμμά της ξεχωρίζει τομε την προβολή της ιστορικής «Αντιγόνης» του, που ανέβηκε στην Επίδαυρο το 2006, με τον ίδιο στον ρόλο του Κρέοντα.Ο σπουδαίος Βέλγος σκηνοθέτηςθα σκηνοθετήσει, στο πλαίσιο των «Μονολόγων», τονστη νουβέλα του Φιλίπ Κλοντέλ «Η αγαπημένη του κυρίου Λιν».«Μπορεί η τέχνη να σώσει τον κόσμο; Ή μήπως η επιθυμία των καλλιτεχνών να αφήσουν το στίγμα τους μέσα από την τέχνη είναι ουτοπική;» διερωτάται ο Krzysztof Warlikowski στη νέα του παράσταση, με αφετηρία βιβλία του νομπελίστα συγγραφέα Τζ. Μ. Κουτσί. «Πώς μπορεί κανείς να αποσυνδέσει τη διεκδίκηση της διαφορετικότητας από μια ευρύτερα πολιτική στάση;», ρωτά ο Kornél Mundruczó στο Parallax, ενώ η Caroline Guiela Nguyen στο Lacrima υφαίνει μια ιστορία για την κοινωνική καταπίεση, με όχημα τη δημιουργία ενός βασιλικού ενδύματος.Συνομιλώντας με την πλούσια παράδοση της αφρικανικής κουλτούρας, ο χορογράφος Serge Aimé Coulibaly από την Μπουρκίνα Φάσο μιλάει, από την πλευρά του, για την επιθυμία της εξέγερσης και το γκρέμισμα του παλιού κόσμου. Ο Λιβανέζος καλλιτέχνης Rabih Mroué παρουσιάζει μια αποκαλυπτική ανατομία κυβερνητικής διαφθοράς, ενώ η Susanne Kennedy επιστρέφει στο Φεστιβάλ και μαζί με τον εικαστικό Markus Selg παρουσιάζει ένα μετα-ανθρωπιστικό φουτουριστικό σχόλιο επάνω στη σχέση ανθρώπου και τεχνολογίας. Σε ανάλογο πνεύμα, οι Forced Entertainment και ο Tim Etchells γιορτάζουν τα 40 χρόνια της ιδιαίτερης παρουσίας τους στις διεθνείς σκηνές με ένα νέο έργο, που σκιαγραφεί τον εγκλωβισμό του σύγχρονου ανθρώπου μέσα σ’ ένα περιβάλλον τεχνητής νοημοσύνης.Θέματα κοινότητας και συμμετοχής αναδεικνύει το πρόγραμμα του Χορού, που ανοίγει αυλαία με το À la carte του διεθνούς Έλληνα χορογράφου Γιάννη Μανταφούνη και την Dresden Frankfurt Dance Company. «Μπορούμε να εφεύρουμε καινούργιους χορούς σε μια γιορτή που μας ενώνει;», διερωτάται η Τζένη Αργυρίου με την καινούργια της χορογραφία, ενώ η Αργεντίνα χορογράφος Ayelen Parolin, που έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ενορχηστρώνει με χιούμορ την αγωνιώδη προσπάθεια συμπόρευσης των ανθρώπων σ’ έναν διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Η καθημερινή κίνηση μιας φοβισμένης κοινωνίας κυριαρχεί στην παράσταση του Ηλία Χατζηγεωργίου, Scared, ενώ το Strong Born της Kat Válastur συνομιλεί με τον μύθο της Ιφιγένειας σε μια δυναμική τελετουργική παράσταση, εμπνευσμένη από την αρχαία ηρωίδα που κατέχει εξέχουσα θέση στο φετινό πρόγραμμα. Η Αναστασία Βαλσαμάκη, με την παράσταση χορού The Verso, αντιστέκεται στην κλασική μετωπική απεύθυνση και δημιουργεί κινούμενα τοπία, ενώ η Ερμίρα Γκόρο επιστρέφει στην Πειραιώς 260 με ένα σόλο εμπνευσμένο από την έννοια του τέλους, σε μια σπονδυλωτή σύνθεση τεσσάρων χορογράφων (Maria Hassabi, Hannes Langolf, Ιωάννα Παρασκευοπούλου, Ερμίρα Γκόρο).ΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ – ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΡΥΤΙΝΟΣ – HUGO DE ANAΤόσκα του Τζάκομο ΠουτσίνιANOHNI AND THE JOHNSONSIt’s Time to Feel What’s Really HappeningEMANUEL AX – ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΒΑΚΟΣ – YO-YO MAΈργα ΜπετόβενΣΥΝΑΥΛΙΑ ΑΦΙΕΡΩΜΑΈνας αιώνας Μίμης ΠλέσσαςPHILHARMONIA ORCHESTRA – SANTTU-MATIAS ROUVALI – PATRICIA KOPATCHINSKAJAΈργα Γκλίνκα, Στραβίνσκι και ΤσαϊκόφσκιΕΘΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΕΡΤ – ΜΙΧΑΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥΠαγκόσμια Ημέρα ΜουσικήςANNE TERESA DE KEERSMAEKER, MESKEREM MEES, JEAN-MARIE AERTS, CARLOS GARBIN / RosasEXIT ABOVE – after the tempestLOREENA MCKENNITTThe Mask and Mirror – 30th Anniversary TourΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ – NEEME JÄRVIΕνάτη του ΜπετόβενCHAMBER ORCHESTRA OF EUROPE – SIMON RATTLE – MAGDALENA KOŽENÁΈργα Ντβόρζακ, Μάλερ, Μπάρτοκ, ΣούμπερτGRAZER PHILHARMONIKER (ΦΙΛΑΡΜΟΝΙΚΗ ΤΟΥ ΓΚΡΑΤΣ) – ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ – ΑΛΕΞΙΑ ΜΟΥΖΑΈργα Στράους, Μότσαρτ, ΜάλερSTINGΔΙΟΝΥΣΗΣ ΣΑΒΒΟΠΟΥΛΟΣ / ΚΥΚΛΟΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΗ δική μας ΜεταπολίτευσηTHE PHILHARMONIC BRASS – PHILIPPE AUGUINΈργα Γκέρσουιν, Γουίλιαμς, Μορικόνε, Σοστακόβιτς, ΒέρντιΚΡΑΤΙΚΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑ ΑΘΗΝΩΝ – ΛΟΥΚΑΣ ΚΑΡΥΤΙΝΟΣ – KHATIA BUNIATISHVILIΈργα Τσαϊκόφσκι και ΜπάρτοκΤΑΝΙΑ ΤΣΑΝΑΚΛΙΔΟΥ50 καλοκαίρια και χειμώνεςJAKUB JÓZEF ORLIŃSKI – IL POMO D’OROBeyondCHARLES LLOYD SKY QUARTETΚαλεσμένη η ΜΑΡΙΑ ΦΑΡΑΝΤΟΥΡΗΕΘΝΙΚΗ ΛΥΡΙΚΗ ΣΚΗΝΗ – PIER GIORGIO MORANDI – ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΗΓΟΣΤραβιάτα του Τζουζέπε ΒέρντιNOWY TEATR – KRZYSZTOF WARLIKOWSKIElizabeth Costello / J. M. Coetzee. Επτά μαθήματα και πέντε παραβολέςDRESDEN FRANKFURT DANCE COMPANY – ΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΤΑΦΟΥΝΗΣÀ la carteΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΒΑΛΣΑΜΑΚΗTHE VERSOΞ. ΚΑΛΠΑΚΤΣΟΓΛΟΥ – ΧΡ. ΜΑΡΙΝΟΣ – ΧΡ. ΧΡΥΣΟΠΟΥΛΟΣΕΙΚΑΣΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ – ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ / ΚΥΚΛΟΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗΜεταπολίτευσηSERGE AIMÉ COULIBALY – FASO DANSE THÉÂTREC la vieCAROLINE GUIELA NGUYENLacrimaΒΑΛΕΡΙΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥΕνενήνταΓΙΑΝΝΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ – bijoux de kantΤραγούδια του ελληνικού λαού – Drag ορατόριοAEF URBAN DANCE CONTESTHip hop battle & All styles battleRABIH MROUÉLooking for a Missing Employee / Ένας υπάλληλος αγνοείταιΝΙΚΑΙΤΗ ΚΟΝΤΟΥΡΗΚρυπτόγαμα του Μιχάλη ΑλμπάτηGUY CASSIERSΗ αγαπημένη του κυρίου Λιν του Philippe ClaudelΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ ΛΕΥΤΕΡΗ ΒΟΓΙΑΤΖΗΠροβολή παράστασης (Αντιγόνη, Επίδαυρος 2007) και συζήτησηΜΑΝΟΣ ΚΑΡΑΤΖΟΓΙΑΝΝΗΣ / ΚΥΚΛΟΣ ΜΕΤΑΠΟΛΙΤΕΥΣΗ50 χρόνια, μια νύχταROGER BERNATThe Rite of Spring / Η ιεροτελεστία της άνοιξηςAYELEN PAROLINZONDERΤΖΕΝΗ ΑΡΓΥΡΙΟΥΜΙΝΤΑΤΙSUSANNE KENNEDY – MARKUS SELGANGELA (a strange loop)ΗΛΙΑΣ ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥScared – Μια κινητική αλληγορία για τον φόβοΕΡΜΙΡΑ ΓΚΟΡΟTELOSKAT VÁLASTURStrong BornKORNÉL MUNDRUCZÓ – PROTON THEATREParallaxPRE-SHOW & POST-SHOW TALKSΠρόλογος – ΈξοδοςLIVE ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑΕΥΘΥΜΗΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ – ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΑΠΟΥΛΙΑΕτυμολογίεςΑΝΕΣΤΗΣ ΑΖΑΣΤα σκυλιάΧΑΡΑ ΚΟΤΣΑΛΗBorborygmiΖΩΗ ΧΑΤΖΗΑΝΤΩΝΙΟΥAmalia melancholia, η βασίλισσα των φοινίκωνΑΡΓΥΡΩ ΧΙΩΤΗΑναψυκτήριοMARIO BANUSHITaverna Miresia – Mario, Bella, AnastasiaΚΑΤΕΡΙΝΑ ΑΝΔΡΕΟΥBless this messΓΙΟΛΑΝΤΑ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΟΜΑΔΑ STATION ATHENSΣφάλμα σύνδεσηςΕπιμέλεια Σταύρος ΓασπαράτοςKLARA LEWIS & NIK COLK VOID - Live visuals PEDRO MAIAARVE HENRIKSEN & ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΑΚΗΣ – Live visuals ΝΑΤΑΛΙΑ ΜΑΝΤΑRAED YASSINPhantom OrchestraΑΝΤΗΣ ΣΚΟΡΔΗΣ«β»ΟΝ OFF ENSEMBLE – NEFELI STAMATOGIANNOPOULOUάιζο / Iso – the bird. Opus IIGIORGOS POULIOStrespassingSOLISTENENSEMBLE KALEIDOSKOP & MAYA DUNIETZSound οf differenceΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΡΥΜΩΝΙΤΗΣ feat. ARTEFACTS ENSEMBLETechno unpluggedEVI NAKOU & VASSULA DELLIWe habitually maintainLAUREL HALO – LEILA BORDREUILAtlasΜΑΓΔΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ – ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΣΤΕΡΙΔΟΥTwistΚΟΚΚΙΝΑΡΗΣ – ΜΙΖΙ – ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣΜΑΖΑΠΡΟΒΟΛΗ ΤΑΙΝΙΑΣRyuichi Sakamoto: Opus του Neo SoraBEN FROST feat. GREG KUBACKI & TARIK BARRICLOSING PARTYΚέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»Indie Playground FestivalWHERESWILDER – AMKA – KOOBA TERCU – PUTA VOLCANO – PROMPT – METAMAN – VASSILINA – LARRY GUSΚέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»MAZOHAΝοσοκομείο Σωτηρία – Εθνική Βιβλιοθήκη – Ιχθυόσκαλα ΚερατσινίουΔΗΜΟΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΠΕΙΡΑΙΑ – ΝΙΚΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣWhat We Owe Democracy – Τι οφείλουμε στη ΔημοκρατίαΘέατρο ΠαλλάςINTERNATIONAAL THEATER AMSTERDAM – SIMON STONEΜήδειαΒασισμένο στον ΕυριπίδηΕθνικό Μουσείο Σύγχρονης ΤέχνηςFuture Perfect. Η εποχή της αμηχανίαςΚύκλος συζητήσεων με επιμέλεια Δημήτρη ΠαπανικολάουΤΙΜΟΦΕΪ ΚΟΥΛΙΑΜΠΙΝΙφιγένεια εν Αυλίδι του ΕυριπίδηΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ – ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΕΡΖΟΠΟΥΛΟΣΟρέστεια του ΑισχύλουΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ – ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΚΛΕΑΣΠλούτος του ΑριστοφάνηCOMÉDIE-FRANÇAISE – TIAGO RODRIGUESNot HecubaΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ – ΘΑΝΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΒάκχες του ΕυριπίδηΑΡΗΣ ΜΠΙΝΙΑΡΗΣΌρνιθες του ΑριστοφάνηΘΕΑΤΡΟ ΤΕΧΝΗΣ – ΘΕΑΤΡΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΚΟΣΜΟΥ – ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΚΑΛΜΠΑΡΗΙκέτιδες του ΑισχύλουEΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΕΠΙΔΑΥΡΟΥΙππόλυτος – ΦαίδραΠεριοδική έκθεση«Μικροί Ιχνευτές»Δημιουργική απασχόληση παιδιών στην ΕπίδαυροSTUDIO RESIDENCYΠάροδοςΝΙΚΟΣ ΧΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣΕγώ, μια δούλα του Βαγγέλη ΧατζηγιαννίδηΕμπνευσμένο από την Εκάβη του ΕυριπίδηΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥΙφιγένεια / Βορά της Βίβιαν ΣτεργίουΕμπνευσμένο από την Ιφιγένεια εν Αυλίδι του ΕυριπίδηΑΛΕΞΙΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΟΥ – JAN ROELOF WOLTHUISΈρως, αγάπη και θάνατοςΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣMasters’ Voice: Μάνος Χατζιδάκις, Βασίλης ΤσιτσάνηςΕΛΕΩΝΟΡΑ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣε άλλα μονοπάτιαΠληροφορίες για τις ημερομηνίες των εκδηλώσεων και τα εισιτήρια