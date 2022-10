Διεθνής Έκθεση Βιβλίου Φρανκφούρτης: Τα εγκαίνια του Ελληνικού Περιπτέρου και οι εκδηλώσεις της εθνικής συμμετοχής

Κλείσιμο

Το περίπτερο θα εγκαινιάσει ο Νικόλας Γιατρομανωλάκης, Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιος για θέματα Σύγχρονου Πολιτισμού, παρουσία των Προξενικών Αρχών στη Φρανκφούρτη, της Προϊσταμένης και των στελεχών της Διεύθυνσης Γραμμάτων ΥΠΠΟΑ, του Προέδρου του Greeklit, εκπροσώπων του εκδοτικού κόσμου της Ελλάδας και ξένων προσκεκλημένων.Greek Literature in TranslationΏρα έναρξης: 17.30Χώρος: International Translators' Center, Hall 4.0 / G101Διάρκεια: 1 ώραΚεντρική εκδήλωση της ελληνικής συμμετοχής με αφορμή το πρόγραμμα GreekLitΧαιρετισμός: Νικόλας Γιατρομανωλάκης, Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιος για θέματα Σύγχρονου ΠολιτισμούΟμιλητές: Κωνσταντίνος Κοσμάς (Γερμανία, CeMoG - Romiosini), Maria Rosa Caracausi (Ιταλία, Associate Professor Culture e Società, Università degli studi di Palermo), Karen Emmerich (Αμερική, Associate professor of Comperative Literature, Princeton University), Laura Salas Rodríguez (Ισπανία), Isabelle Tloupas (Γαλλία)Συντονισμός: Νίκος Μπακουνάκης, Πρόεδρος GreeklitΗ εκδήλωση πλαισιώνεται από έκθεση μεταφρασμένης βιβλιοπαραγωγής στο ελληνικό περίπτερο.Meet Greek Writers and TranslatorsΏρα έναρξης: 12.00Χώρος: Ελληνικό περίπτερο, Hall 4.1 / K25Διάρκεια: 1 ώραΈλληνες βραβευμένοι συγγραφείς και μεταφραστές συνομιλούν με τους επισκέπτες του περιπτέρου για την ελληνική βιβλιοπαραγωγή, τη μετάφραση ελληνικών έργων σε άλλες γλώσσες, τις δυσκολίες και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν.Συμμετέχουν: Μιχάλης Μακρόπουλος, Γιάννης Παλαβός, Έλενα Παλλαντζά, Ελένη Πριοβόλου, Κατερίνα ΣχινάΣυντονισμός: Σίσσυ Παπαθανασίου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Γραμμάτων ΥΠΠΟΑChildren’s and Young Adult Greek LiteratureΜπορεί μια Μαλαματένια βελανιδιά να μεγαλώνει κάτω από Φως σε μαύρο ουρανό;Ώρα έναρξης: 13.30Χώρος: Ελληνικό περίπτερο, Hall 4.1 / K25Διάρκεια: 1 ώραΕκδήλωση για τα ελληνικά σχολεία της ΦρανκφούρτηςΟι βραβευμένοι συγγραφείς με Κρατικό Λογοτεχνικό Βραβείο Παιδικού Βιβλίου Μιχάλης Μακρόπουλος και Ελένη Πριοβόλου συνομιλούν με μαθητές της ομογένειας για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι συγγραφείς του παιδικού και εφηβικού βιβλίου και απαντούν στα ερωτήματα των νεαρών επισκεπτών του ελληνικού περιπτέρου ως προς τη συνταγή δημιουργίας ενός επιτυχημένου βιβλίου που απευθύνεται σε παιδιά ή εφήβους.Contemporary Greek TheatreBooks IaunchΏρα έναρξης: 19.00Χώρος: Βιβλιοπωλείο Buchhandlung Weltenleser, Oeder Weg 40, 60318 Frankfurt am MainΠαρουσίαση του θεατρικού εκδοτικού προγράμματος των εκδόσεων Romiosini:Ηelene Varopoulou, Porträts und Landschaften des neugriechischen TheatersIakovos Kambanellis, TheatrestückeΟμιλητές: Ελένη Βαροπούλου, Θεατρολόγος, συγγραφέας και μεταφράστρια και Πλάτων Μαυρομούστακος, Καθηγητής Τμήματος Θεατρικών Σπουδών ΕΚΠΑΣυντονισμός: Κωνσταντίνος Κοσμάς, μεταφραστής, εκδόσεις Romiosini, CeMoGΠαρουσίαση αφιερωματικού τόμου Ιάκωβος Καμπανέλλης, Ο ανανεωτής της νεοελληνικής δραματουργίας (έκδοση ΥΠΠΟΑ, 2022) από τη Σίσσυ Παπαθανασίου, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Γραμμάτων ΥΠΠΟΑ.