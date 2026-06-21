Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής - Κέρκυρα: Φεστιβάλ Φιλαρμονικών Oρχηστρών και εκθέσεις για φίλους της Τέχνης

Δημοτική Πινακοθήκη: Εγκαινιάστηκε η ετήσια έκθεση της Καλλιτεχνικής Σχολής - Έως την 1η Ιουλίου η παρουσίαση των έργων των ενήλικων μαθητών

τα εγκαίνια της ετήσιας έκθεσης της Καλλιτεχνικής Σχολής Κέρκυρας, προσελκύοντας πλήθος επισκεπτών, φίλων της τέχνης και εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας.



Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Δ/Σ της Καλλιτεχνικής Σχολής Κέρκυρας, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Κέρκυρας, ο Αντιπρόεδρος AOCTA, καλλιτέχνες και φίλοι της Πινακοθήκης.



η Καλλιτεχνική Σχολή Κέρκυρας γιορτάζει τα 145 χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας και προσφοράς στον πολιτισμό και την καλλιτεχνική εκπαίδευση. Από την ίδρυσή της το 1881 έως και το 2026, η σχολή έχει διαγράψει μια μακρά και σημαντική πορεία, συμβάλλοντας καθοριστικά στην καλλιέργεια των τεχνών και στην ανάδειξη γενεών δημιουργών, αποτελώντας ένα από τα πλέον ιστορικά και αξιόλογα πολιτιστικά ιδρύματα της Κέρκυρας.



Η έκθεση ανέδειξε το υψηλό επίπεδο καλλιτεχνικής δημιουργίας των μαθητών και των διδασκόντων της σχολής, παρουσιάζοντας έργα που εντυπωσίασαν για την αισθητική τους αρτιότητα, την πρωτοτυπία και την καλλιτεχνική τους ωριμότητα. Η Έκθεση θα διαρκέσει μέχρι και την Πέμπτη 01.07.2026 στην Αίθουσα Τέχνης "Θάνος Χρήστου" με ελεύθερη είσοδο.



Συναυλία της Μπαντίνας & Μουσικών Συνόλων της Φιλαρμονικής Κορακιάνας «Σπύρος Σαμάρας» Στον αύλειο χώρο του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Άνω Κορακιάνας, πραγματοποιήθηκε στις 20/6 η συναυλία της Μπαντίνας & Μουσικών Συνόλων της Φιλαρμονικής Κορακιάνας «Σπύρος Σαμάρας».











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Μάλιστα, η Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γιάννα Κούρκουλου τίμησε τον Περιφερειάρχη ΙΝ Γ. Τρεπεκλή για την στήριξή του σε αυτό το ταξίδι της Φιλαρμονικής, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το





Με ιδιαίτερη επιτυχία πραγματοποιήθηκαν, προσελκύοντας πλήθος επισκεπτών,και εκπροσώπων της τοπικής κοινωνίας.Στην εκδήλωση παρέστησαν ο Πρόεδρος και τα Μέλη του Δ/Σ της Καλλιτεχνικής Σχολής Κέρκυρας, ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας, ο Πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Κέρκυρας, ο Αντιπρόεδρος AOCTA, καλλιτέχνες και φίλοι της Πινακοθήκης.Η φετινή έκθεση αποκτά ιδιαίτερη σημασία, καθώςκαι προσφοράς στονκαι την καλλιτεχνική εκπαίδευση. Από την ίδρυσή της το 1881 έως και το 2026, η σχολή έχει διαγράψει μια μακρά και σημαντική πορεία, συμβάλλοντας καθοριστικά στην καλλιέργεια των τεχνών και στην ανάδειξη γενεών δημιουργών, αποτελώντας ένα από τα πλέον ιστορικά και αξιόλογα πολιτιστικά ιδρύματα της Κέρκυρας.Η έκθεση ανέδειξε το υψηλό επίπεδο καλλιτεχνικής δημιουργίας των μαθητών και των διδασκόντων της σχολής, παρουσιάζοντας έργα που εντυπωσίασαν για την αισθητική τους αρτιότητα, την πρωτοτυπία και την καλλιτεχνική τους ωριμότητα. Η Έκθεση θα διαρκέσει μέχρι και την Πέμπτη 01.07.2026 στην Αίθουσα Τέχνης "Θάνος Χρήστου" με ελεύθερη είσοδο.Στον αύλειο χώρο του Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Άνω Κορακιάνας, πραγματοποιήθηκε στις 20/6 η συναυλία της Μπαντίνας & Μουσικών Συνόλων της Φιλαρμονικής Κορακιάνας «Σπύρος Σαμάρας».Η συναυλία εντάσσεται στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας και Ευρωπαϊκής Ημέρας Μουσικής.Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης σε οθόνη παρουσιαζόταν υλικό από το πρόσφατο ταξίδι της Φιλαρμονικής στη Νέα Υόρκη (22–28 Απριλίου 2026).Μάλιστα, η Πρόεδρος του Δ.Σ. κ. Γιάννα Κούρκουλου τίμησε τον Περιφερειάρχη ΙΝ Γ. Τρεπεκλή για την στήριξή του σε αυτό το ταξίδι της Φιλαρμονικής, σύμφωνα με όσα μεταδίδει το corfutvnews

Σύμπραξη της Φιλαρμονικής Γαστουρίου «Ομόνοια» με τη Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσων Η Φιλαρμονική Γαστουρίου «Ομόνοια» «συνδέθηκε» σε μια μουσική βραδιά με την Συμφωνική Ορχήστρα Επτανήσων, πλαισιωμένη από τις σοπράνο Αντωνία Χαιρετάκη και Αλκμήνη Αγάπη Μεταλλινού, τον τενόρο Άκη Καλμούκη, και τον Γιώργο Ντάβλα, όπου χάρισε ένα καλοκαιρινό μουσικό θέαμα.



Από κλασικές μελωδίες και διεθνείς μουσικές αναφορές έως αγαπημένα ελληνικά ακούσματα, το πρόγραμμα δημιούργησε μια ατμόσφαιρα που γεφύρωσε πολιτισμούς και χώρες σε ένα μοναδικό περιβάλλον, με αφορμή ένα συνέδριο παγκοσμίου ενδιαφέροντος, εκεί όπου πραγματοποιήθηκαν σημαντικές επιχειρηματικές συζητήσεις, ενισχύοντας τις σχέσεις της Ελλάδας με αγορές όπως το Ντουμπάι, ο Λίβανος, η Ιαπωνία, η Αυστραλία και πολλές ακόμη χώρες.



Το φινάλε ανήκε στην παράδοση. Σε ένα εορταστικό δείπνο γεμάτο ελληνικά χρώματα και συναισθήματα, ο σύλλογος Λαοδάμας παρουσίασε αυθεντικούς κερκυραϊκούς χορούς.