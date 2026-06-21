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Οι «Βάκχες» του Ευριπίδη σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία με τον Γιάβορ Γκάρντεφ και τους The Tiger Lillies
Οι «Βάκχες» του Ευριπίδη σε Ελλάδα, Κύπρο, Βουλγαρία με τον Γιάβορ Γκάρντεφ και τους The Tiger Lillies
Η μεγάλη συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, του Εθνικού Θεάτρου Βουλγαρίας και του ΚΘΒΕ κάνει πρεμιέρα στις 11 και 12 Ιουλίου στην Επίδαυρο
Oι Βάκχες, του Ευρυπίδη έρχονται στην ελληνική θεατρική πραγματικότητα, σε σκηνοθεσία του διακεκριμένου δημιουργού Γιάβορ Γκάρντεφ, με την ειδική συμμετοχή του διεθνούς φήμης βρετανικού συγκροτήματος, The Tiger Lillies, οι οποίοι όχι μόνον υπογράφουν τη μουσική αλλά και ερμηνεύουν ζωντανά επί σκηνής, συμμετέχοντας ταυτόχρονα στη δράση του έργου.
Η παράσταση είναι μια σημαντική συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας «Ιβάν Βάζοφ» και με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ), με τη σκηνοθετική υπογραφή του Γιάβορ Γκάρντεφ και τη συμμετοχή ενός μεικτού θιάσου Ελλήνων και Βούλγαρων ηθοποιών μεταξύ των οποίων ο διιεθνούς ακτινοβολίας γερμανοβούλγαρος ηθοποιός Σάμουελ Φίντζι και η δική μας Λουκία Μιχαλοπούλου.
Στις Βάκχες του Γκάρντεφ τίθεται ένα καίριο ερώτημα σχετικά με την ανοχή της κοινωνίας στην αποσταθεροποίηση. Πώς μεταβολίζεται στον συλλογικό οργανισμό το συμβάν –διανοητικά, ψυχικά, πολιτικά– πριν μετατραπεί σε τραύμα; Το έργο λειτουργεί ως αναμέτρηση με τα όρια της ευταξίας, δοκιμάζοντας την αντοχή κανόνων και θεσμών. Στον Ευριπίδη, η διονυσιακή μανία δεν είναι μια αθώα γιορτή αλλά δοκιμασία της ίδιας της ιδέας του πολιτισμού, που ωθεί στα άκρα τη διατήρηση του ελέγχου, των ηθών/εθών, των νόμων και της αυτό-εικόνας μας.
Το έργο θα κάνει πρεμιέρα στην Επίδαυρο 11 και 12 Ιουλίου και στη συνέχεια θα ακολουθήσει μεγάλη περιοδεία σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία.
ΒΑΚΧΕΣ
Συμπαραγωγή του ΙΒΑΝ ΒΑΖΟΒ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, του ΚΘΒΕ και της ΒΕΓΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ
Βάκχες του Ευριπίδη
Με την ειδική συμμετοχή των The Tiger Lillies
Μετάφραση στα Αγγλικά: Robin Robertson
Μετάφραση στα Νέα Ελληνικά (Υπέρτιτλοι): Θεόδωρος Στεφανόπουλος
Μετάφραση στα Βουλγαρικά (Υπέρτιτλοι): Doroteya Tabakova
Θεατρική διασκευή: Ιωάννα Ρεμεδιάκη και Javor Gardev
Η παράσταση είναι μια σημαντική συμπαραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου με το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας «Ιβάν Βάζοφ» και με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος (ΚΘΒΕ), με τη σκηνοθετική υπογραφή του Γιάβορ Γκάρντεφ και τη συμμετοχή ενός μεικτού θιάσου Ελλήνων και Βούλγαρων ηθοποιών μεταξύ των οποίων ο διιεθνούς ακτινοβολίας γερμανοβούλγαρος ηθοποιός Σάμουελ Φίντζι και η δική μας Λουκία Μιχαλοπούλου.
Στις Βάκχες του Γκάρντεφ τίθεται ένα καίριο ερώτημα σχετικά με την ανοχή της κοινωνίας στην αποσταθεροποίηση. Πώς μεταβολίζεται στον συλλογικό οργανισμό το συμβάν –διανοητικά, ψυχικά, πολιτικά– πριν μετατραπεί σε τραύμα; Το έργο λειτουργεί ως αναμέτρηση με τα όρια της ευταξίας, δοκιμάζοντας την αντοχή κανόνων και θεσμών. Στον Ευριπίδη, η διονυσιακή μανία δεν είναι μια αθώα γιορτή αλλά δοκιμασία της ίδιας της ιδέας του πολιτισμού, που ωθεί στα άκρα τη διατήρηση του ελέγχου, των ηθών/εθών, των νόμων και της αυτό-εικόνας μας.
Το έργο θα κάνει πρεμιέρα στην Επίδαυρο 11 και 12 Ιουλίου και στη συνέχεια θα ακολουθήσει μεγάλη περιοδεία σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία.
ΒΑΚΧΕΣ
Συμπαραγωγή του ΙΒΑΝ ΒΑΖΟΒ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑΣ, του ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΑΘΗΝΩΝ - ΕΠΙΔΑΥΡΟΥ, του ΚΘΒΕ και της ΒΕΓΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ
Βάκχες του Ευριπίδη
Με την ειδική συμμετοχή των The Tiger Lillies
Μετάφραση στα Αγγλικά: Robin Robertson
Μετάφραση στα Νέα Ελληνικά (Υπέρτιτλοι): Θεόδωρος Στεφανόπουλος
Μετάφραση στα Βουλγαρικά (Υπέρτιτλοι): Doroteya Tabakova
Θεατρική διασκευή: Ιωάννα Ρεμεδιάκη και Javor Gardev
Ιδέα και σκηνοθεσία: Javor Gardev
Μουσική και στίχοι Ραψωδιών: Martyn Jacques (Copyright and publishing Misery Guts Music Ltd., 2026)
Σκηνικά: Nikola Toromanov
Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη
Χορογραφία: Uršula Teržan
Φωνητική διδασκαλία Χορού: Kalin Nikolov
Σχεδιασμός φωτισμών: Στέλλα Κάλτσου
Γραφιστικός σχεδιασμός: Teodora Simova
Δραματουργία: Ιωάννα Ρεμεδιάκη και Pavlina Doublekova
Διδασκαλία αγγλικού λόγου: Nathan Cooper και Mark Modzelewski
Βοηθός σκηνοθέτη και χειρισμός υπερτίτλων: Lyuba Todorova
Σύμβουλος σκηνοθέτη: Valleri Robinson
Stage Manager: Bogdan Dimitrov
Δεύτερη βοηθός σκηνοθέτη: Elena Kostova
Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή
Διαφήμιση: Renegade Media
Γραφιστικός Σχεδιασμός: Μαύρα Γίδια - Τeodora Simova
Make up: Όλγα Φαλέι
Κομμώσεις: Θωμάς Γαλαζούλας
Επικοινωνία - Δημόσιες σχέσεις: ART WAYS Δήμητρα Παπαδοπούλου
Οργάνωση - εκτέλεση περιοδείας: ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ
Ραψωδοί (The Tiger Lillies)
Μεσαίος - Martyn Jacques
Aιθέριος - Adrian Stout
Χθόνιος - Budi Butenop
Διανομή
Διόνυσος - Leonid Yovchev
Κάδμος - Αλέξανδρος Μυλωνάς
Τειρεσίας - Samuel Finzi
Αγαύη - Λουκία Μιχαλοπούλου
Πενθέας - Mιχαήλ Ταμπακάκης
Υπηρέτης - Ivan Nikolov
Πρώτος Αγγελιαφόρος - Ivan Yurukov
Δεύτερος Αγγελιαφόρος - Martin Dimitrov
Χορός των Βακχών - Νεφέλη Ανθοπούλου, Aλεξάνδα Γαϊδατζή, Ξένια Γραμματικού, Ευθυμία Δανιηλίδου, Ζωή Ευθυμίου, Ελένη Θυμιοπούλου, Αγγελική Κιντώνη, Πολυξένη Σπυροπούλου, Δανάη Σταματοπούλου, Nadya Keranova, Kremena Slavcheva, Alexandra Svilenova.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 120’
Η παράσταση θα αποδοθεί στα αγγλικά, με ελληνικούς υπέρτιτλους
Προπώληση: more.com
ΒΑΚΧΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ
• 10 Ιουλίου Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου
• 11 Ιουλίου Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου
• 15 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Φεστιβάλ Στη Σκιά των Βράχων, Βύρωνα Αθήνα
• 17 Ιουλίου Θέατρο Πέτρας, Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας, Πετρούπολη, Αθήνα
• 18 Ιουλίου Βεάκειο Θέατρο, Πειραιάς
• 20 Ιουλίου Αμφιθέατρο Σίβηρης Χαλκιδικής, Φεστιβάλ Κασσάνδρας
• 22 Ιουλίου Θέατρο Γης Θεσσαλονίκη
• 24 Ιουλίου Κατράκειο Θέατρο, Νίκαια, Αθήνα
• 26 Ιουλίου Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης
• 26 Αυγούστου Θέατρο Φλόκα, Αρχαία Ολυμπία
• 28 Αυγούστου Αρχαίο Θέατρο Δίου, Κατερίνη
• 30 Αυγούστου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, Αθήνα
• 2 Σεπτεμβρίου Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων, Καβάλα
ΚΥΠΡΟΣ
• 11 & 12 Σεπτεμβρίου Αμφιθέατρο Μακάριος Γ’ - Σχολή Τυφλών στην Λευκωσία
• 13 & 14 Σεπτεμβρίου Αρχαίο Θέατρο Κούριον Λεμεσός
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
• 1 Οκτωβρίου Αρχαίο Θέατρο Φιλιππούπολης
• 9 Οκτωβρίου Εθνικό Ανάκτορο Πολιτισμού Σόφια
Μουσική και στίχοι Ραψωδιών: Martyn Jacques (Copyright and publishing Misery Guts Music Ltd., 2026)
Σκηνικά: Nikola Toromanov
Κοστούμια: Ηλένια Δουλαδίρη
Χορογραφία: Uršula Teržan
Φωνητική διδασκαλία Χορού: Kalin Nikolov
Σχεδιασμός φωτισμών: Στέλλα Κάλτσου
Γραφιστικός σχεδιασμός: Teodora Simova
Δραματουργία: Ιωάννα Ρεμεδιάκη και Pavlina Doublekova
Διδασκαλία αγγλικού λόγου: Nathan Cooper και Mark Modzelewski
Βοηθός σκηνοθέτη και χειρισμός υπερτίτλων: Lyuba Todorova
Σύμβουλος σκηνοθέτη: Valleri Robinson
Stage Manager: Bogdan Dimitrov
Δεύτερη βοηθός σκηνοθέτη: Elena Kostova
Φωτογραφίες: Ελίνα Γιουνανλή
Διαφήμιση: Renegade Media
Γραφιστικός Σχεδιασμός: Μαύρα Γίδια - Τeodora Simova
Make up: Όλγα Φαλέι
Κομμώσεις: Θωμάς Γαλαζούλας
Επικοινωνία - Δημόσιες σχέσεις: ART WAYS Δήμητρα Παπαδοπούλου
Οργάνωση - εκτέλεση περιοδείας: ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΕΡΓΑ
Ραψωδοί (The Tiger Lillies)
Μεσαίος - Martyn Jacques
Aιθέριος - Adrian Stout
Χθόνιος - Budi Butenop
Διανομή
Διόνυσος - Leonid Yovchev
Κάδμος - Αλέξανδρος Μυλωνάς
Τειρεσίας - Samuel Finzi
Αγαύη - Λουκία Μιχαλοπούλου
Πενθέας - Mιχαήλ Ταμπακάκης
Υπηρέτης - Ivan Nikolov
Πρώτος Αγγελιαφόρος - Ivan Yurukov
Δεύτερος Αγγελιαφόρος - Martin Dimitrov
Χορός των Βακχών - Νεφέλη Ανθοπούλου, Aλεξάνδα Γαϊδατζή, Ξένια Γραμματικού, Ευθυμία Δανιηλίδου, Ζωή Ευθυμίου, Ελένη Θυμιοπούλου, Αγγελική Κιντώνη, Πολυξένη Σπυροπούλου, Δανάη Σταματοπούλου, Nadya Keranova, Kremena Slavcheva, Alexandra Svilenova.
ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 120’
Η παράσταση θα αποδοθεί στα αγγλικά, με ελληνικούς υπέρτιτλους
Προπώληση: more.com
ΒΑΚΧΕΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΗ ΠΕΡΙΟΔΕΙΑ
ΕΛΛΑΔΑ
• 10 Ιουλίου Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου
• 11 Ιουλίου Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου
• 15 Ιουλίου Θέατρο Βράχων Μελίνα Μερκούρη, Φεστιβάλ Στη Σκιά των Βράχων, Βύρωνα Αθήνα
• 17 Ιουλίου Θέατρο Πέτρας, Διεθνές Φεστιβάλ Πέτρας, Πετρούπολη, Αθήνα
• 18 Ιουλίου Βεάκειο Θέατρο, Πειραιάς
• 20 Ιουλίου Αμφιθέατρο Σίβηρης Χαλκιδικής, Φεστιβάλ Κασσάνδρας
• 22 Ιουλίου Θέατρο Γης Θεσσαλονίκη
• 24 Ιουλίου Κατράκειο Θέατρο, Νίκαια, Αθήνα
• 26 Ιουλίου Αρχαίο Θέατρο Δωδώνης
• 26 Αυγούστου Θέατρο Φλόκα, Αρχαία Ολυμπία
• 28 Αυγούστου Αρχαίο Θέατρο Δίου, Κατερίνη
• 30 Αυγούστου Δημοτικό Θέατρο Λυκαβηττού, Αθήνα
• 2 Σεπτεμβρίου Αρχαίο Θέατρο Φιλίππων, Φεστιβάλ Φιλίππων, Καβάλα
ΚΥΠΡΟΣ
• 11 & 12 Σεπτεμβρίου Αμφιθέατρο Μακάριος Γ’ - Σχολή Τυφλών στην Λευκωσία
• 13 & 14 Σεπτεμβρίου Αρχαίο Θέατρο Κούριον Λεμεσός
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
• 1 Οκτωβρίου Αρχαίο Θέατρο Φιλιππούπολης
• 9 Οκτωβρίου Εθνικό Ανάκτορο Πολιτισμού Σόφια
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