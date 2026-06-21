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Στην Επίδαυρο για τη «Μήδεια» ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι
Στην Επίδαυρο για τη «Μήδεια» ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι
Η παράσταση που είναι sold out, αναβιώνει την θρυλική όπερα του Κερουμπίνι, 65 χρόνια μετά την ιστορική παράσταση με πρωταγωνίστρια την Μαρία Κάλλας
Στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου βρέθηκαν το βράδυ του Σαββάτου 20 Ιουνίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόσκι - Μητσοτάκη, για να παρακολουθήσουν την «Μήδεια» του Λουίτζι Κερουμπίνι από την Εθνική Λυρική Σκηνή στην έναρξη του φετινού Φεστιβάλ Επιδαύρου.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του παρακολούθησαν τη «Μήδεια», που αναβιώνει την θρυλική όπερα του Κερουμπίνι, 65 χρόνια μετά την ιστορική παράσταση του 1961, όπου πρωταγωνίστησε η Μαρία Κάλλας.
Πρόκειται για μία sold out παράσταση, βασισμένη στα σκηνοθετικά σημειώματα του Μινωτή, τα σχέδια του Τσαρούχη και πολύτιμο αρχειακό υλικό.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του παρακολούθησαν τη «Μήδεια», που αναβιώνει την θρυλική όπερα του Κερουμπίνι, 65 χρόνια μετά την ιστορική παράσταση του 1961, όπου πρωταγωνίστησε η Μαρία Κάλλας.
Πρόκειται για μία sold out παράσταση, βασισμένη στα σκηνοθετικά σημειώματα του Μινωτή, τα σχέδια του Τσαρούχη και πολύτιμο αρχειακό υλικό.
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