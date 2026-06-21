Στην Επίδαυρο για τη «Μήδεια» ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Κυριάκος Μητσοτάκης Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη Αρχαία Επίδαυρος

Στην Επίδαυρο για τη «Μήδεια» ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι

Η παράσταση που είναι sold out, αναβιώνει την θρυλική όπερα του Κερουμπίνι, 65 χρόνια μετά την ιστορική παράσταση με πρωταγωνίστρια την Μαρία Κάλλας

Στην Επίδαυρο για τη «Μήδεια» ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι
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Στο αρχαίο θέατρο της Επιδαύρου βρέθηκαν το βράδυ του Σαββάτου 20 Ιουνίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόσκι - Μητσοτάκη, για να παρακολουθήσουν την «Μήδεια» του Λουίτζι Κερουμπίνι από την Εθνική Λυρική Σκηνή στην έναρξη του φετινού Φεστιβάλ Επιδαύρου.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η σύζυγός του παρακολούθησαν τη «Μήδεια», που αναβιώνει την θρυλική όπερα του Κερουμπίνι, 65 χρόνια μετά την ιστορική παράσταση του 1961, όπου πρωταγωνίστησε η Μαρία Κάλλας.

Πρόκειται για μία sold out παράσταση, βασισμένη στα σκηνοθετικά σημειώματα του Μινωτή, τα σχέδια του Τσαρούχη και πολύτιμο αρχειακό υλικό.

Στην Επίδαυρο για τη «Μήδεια» ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι
Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης με την υπουργό Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και τον Γιώργο Κουμεντάκη, Καλλιτεχνικό Διευθυντή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Στην Επίδαυρο για τη «Μήδεια» ο Κυριάκος Μητσοτάκης με την σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι
Μαρέβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη - Κυριάκος Μητσοτάκης
28 ΣΧΟΛΙΑ

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