Η Αττική γιορτάζει την Ημέρα της Μουσικής

Οι εκδηλώσεις του Δήμου Αθηναίων









Για τον δήμο Αθηναίων επίκεντρο γίνεται ο Εθνικός Κήπος, καθώς στις 12 το μεσημέρι, η Χορωδία του δήμου θα παρουσιάσει μία μουσική διαδρομή από τα Negro Spirituals και τα Musicals, αλλά και μοντέρνες αναζητήσεις από την Pop και Rock μουσική σκηνή.



Θα ακολουθήσει συναυλία στις 7 το απόγευμα, με το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής Δήμου Αθηναίων να αποδίδει μελωδίες των μεγάλων Ελλήνων δημιουργών, όπως του Θεοδωράκη, του Σπανού, του Ξαρχάκου, του Σαββόπουλου κ.α.



στο Αμφιθέατρο Κήπων Ζαππείου.



Ο δήμος Αγίας Παρασκευής θα έχει τη δική του μουσική βραδιά στο 1ο και 2ο ΕΠΑΛ & Ε.Κ. Αγίας Παρασκευής (20:00), με τη χορωδιακή συναυλία «Ο χορωδιακός Μίκης Θεοδωράκης, 100 Χρόνια», η οποία «αποτελεί έναν ύμνο στη δύναμη της μουσικής να ενώνει ανθρώπους, πολιτισμούς και γενιές, τιμώντας παράλληλα τη σπουδαία μουσική παρακαταθήκη του μεγάλου Έλληνα δημιουργού», όπως αναφέρει η δημοτική Αρχή.



Στη συναυλία συμμετέχουν η Μικτή Χορωδία Δήμου Αγίας Παρασκευής υπό τη διεύθυνση του Χρήστου Κουτσονίκα, η Μικτή Χορωδία Εμπορικής Τράπεζας υπό τη διεύθυνση του Σταύρου Μπέρη, η Χορωδία Ορφέας Τρίπολης υπό τη διεύθυνση της Χριστίνας Αθανασοπούλου, καθώς και η Μαντολινάτα - Χορωδία Αγίου Παντελεήμονος Αχαρνών. Συμμετέχουν επίσης οι λυρικοί σολίστ Ελένη Δάβου και Αντώνης Κορωναίος, ενώ λαϊκά τραγούδια θα ερμηνεύσει ο Νίκος Ρογκάκος. Τη χορωδιακή επεξεργασία, την ενορχήστρωση και τη μουσική διεύθυνση έχει ο Παναγής Μπαρμπάτης.



Ο δήμος Αιγάλεω θα γιορτάσει την Παγκόσμια Ημέρα στην πλατεία Ελευθέριου Βενιζέλου (20:00), με μια μουσική βραδιά αφιερωμένη στις μεγάλες στιγμές του ελληνικού τραγουδιού. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου υπό τη μουσική διεύθυνση του Αθανασίου Σκαρλάτου, θα παρουσιάσει μια επετειακή συναυλία, που αναδεικνύει τον πλούτο και τη διαχρονική αξία της ελληνικής μουσικής δημιουργίας, μέσα από ένα πρόγραμμα εμπνευσμένο από αγαπημένες μελωδίες και τραγούδια, που έχουν αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στη συλλογική μας μνήμη. Στο τραγούδι θα συμμετέχει η Ρένα Στρούλιου και το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ένα μουσικό ταξίδι στο ρεμπέτικο, το λαϊκό και το έντεχνο ελληνικό τραγούδι.



Ο δήμος Βύρωνα θα έχει μια μουσική βραδιά στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Γειτονιές Πολιτισμού 2026». Στην Πλατεία Νικολαΐδη Καρέα (20:30) και με τον τίτλο «Να σου θυμίσω χιλιάδες βράδια», ο Γιώργος Καμπανέλλης θα ερμηνεύσει αγαπημένα λαϊκά τραγούδια σε μια συναυλία γεμάτη συναίσθημα και νοσταλγία.



Ένα ξεχωριστό πρόγραμμα θα έχει ο δήμος Ηλιούπολης για την Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής, με τα Μουσικά Εργαστήρια της πόλης να ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό, σε ένα ξεχωριστό απογευματινό «open day».



Κλείσιμο



Το πρόγραμμα: - Για παιδιά ηλικίας 4 έως 6 ετών:



18:00-18:30 Μουσική Προπαιδεία: Ανοιχτό μάθημα γνωριμίας για τους μικρούς φίλους



- Για παιδιά, έφηβους και ενήλικες, παρουσίαση των αντίστοιχων τμημάτων:



Ξεκίνησε ως μια Ευρωπαϊκή Γιορτή με αφορμή το Θερινό Ηλιοστάσιο και αναδείχθηκε σε Παγκόσμια Ημέρα Μουσικής η 21η Ιουνίου. Σε αυτό το πλαίσιο, τόσο η Αθήνα όσο και άλλες πόλεις στην Αττική, θα πλημμυρίσουν σήμερα από μουσικές, τραγούδια, συναυλίες και δρώμενα, ελεύθερα όλα για το κοινό.Για τον δήμο Αθηναίων επίκεντρο γίνεται, καθώς στις 12 το μεσημέρι, η Χορωδία του δήμου θα παρουσιάσει μία μουσική διαδρομή από τα Negro Spirituals και τα Musicals, αλλά και μοντέρνες αναζητήσεις από την Pop και Rock μουσική σκηνή.Θα ακολουθήσει συναυλία στις 7 το απόγευμα, με το Εργαστήρι Ελληνικής Μουσικής Δήμου Αθηναίων να αποδίδει μελωδίες των μεγάλων Ελλήνων δημιουργών, όπως του Θεοδωράκη, του Σπανού, του Ξαρχάκου, του Σαββόπουλου κ.α.Και στις 9 το βράδυ, η Athens Big Band του δήμου θα κλείσει τη σειρά των εκδηλώσεωνθα έχει τη δική του μουσική βραδιά στο 1ο και 2ο ΕΠΑΛ & Ε.Κ. Αγίας Παρασκευής (20:00), με τη χορωδιακή συναυλία «Ο χορωδιακός Μίκης Θεοδωράκης, 100 Χρόνια», η οποία «αποτελεί έναν ύμνο στη δύναμη της μουσικής να ενώνει ανθρώπους, πολιτισμούς και γενιές, τιμώντας παράλληλα τη σπουδαία μουσική παρακαταθήκη του μεγάλου Έλληνα δημιουργού», όπως αναφέρει η δημοτική Αρχή.Στη συναυλία συμμετέχουν η Μικτή Χορωδία Δήμου Αγίας Παρασκευής υπό τη διεύθυνση του Χρήστου Κουτσονίκα, η Μικτή Χορωδία Εμπορικής Τράπεζας υπό τη διεύθυνση του Σταύρου Μπέρη, η Χορωδία Ορφέας Τρίπολης υπό τη διεύθυνση της Χριστίνας Αθανασοπούλου, καθώς και η Μαντολινάτα - Χορωδία Αγίου Παντελεήμονος Αχαρνών. Συμμετέχουν επίσης οι λυρικοί σολίστ Ελένη Δάβου και Αντώνης Κορωναίος, ενώ λαϊκά τραγούδια θα ερμηνεύσει ο Νίκος Ρογκάκος. Τη χορωδιακή επεξεργασία, την ενορχήστρωση και τη μουσική διεύθυνση έχει ο Παναγής Μπαρμπάτης.θα γιορτάσει την Παγκόσμια Ημέρα στην πλατεία Ελευθέριου Βενιζέλου (20:00), με μια μουσική βραδιά αφιερωμένη στις μεγάλες στιγμές του ελληνικού τραγουδιού. Η Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου υπό τη μουσική διεύθυνση του Αθανασίου Σκαρλάτου, θα παρουσιάσει μια επετειακή συναυλία, που αναδεικνύει τον πλούτο και τη διαχρονική αξία της ελληνικής μουσικής δημιουργίας, μέσα από ένα πρόγραμμα εμπνευσμένο από αγαπημένες μελωδίες και τραγούδια, που έχουν αφήσει ανεξίτηλο το αποτύπωμά τους στη συλλογική μας μνήμη. Στο τραγούδι θα συμμετέχει η Ρένα Στρούλιου και το κοινό θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ένα μουσικό ταξίδι στο ρεμπέτικο, το λαϊκό και το έντεχνο ελληνικό τραγούδι.θα έχει μια μουσική βραδιά στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Γειτονιές Πολιτισμού 2026». Στην Πλατεία Νικολαΐδη Καρέα (20:30) και με τον τίτλο «Να σου θυμίσω χιλιάδες βράδια», ο Γιώργος Καμπανέλλης θα ερμηνεύσει αγαπημένα λαϊκά τραγούδια σε μια συναυλία γεμάτη συναίσθημα και νοσταλγία.Ένα ξεχωριστό πρόγραμμα θα έχει, με τα Μουσικά Εργαστήρια της πόλης να ανοίγουν τις πόρτες τους στο κοινό, σε ένα ξεχωριστό απογευματινό «open day».Όσοι αγαπούν τη μουσική και επιθυμούν να γνωρίσουν από κοντά τον κόσμο των μουσικών οργάνων, θα έχουν την ευκαιρία να περιηγηθούν στους χώρους και τις αίθουσες διδασκαλίας, να συναντήσουν τους καθηγητές των Εργαστηρίων και να παρακολουθήσουν μικρές συναυλίες από τους σπουδαστές.- Για παιδιά ηλικίας 4 έως 6 ετών:18:00-18:30 Μουσική Προπαιδεία: Ανοιχτό μάθημα γνωριμίας για τους μικρούς φίλους- Για παιδιά, έφηβους και ενήλικες, παρουσίαση των αντίστοιχων τμημάτων:

18:30-19:30 Πιάνο & Αρμόνιο



19:00-20:00 Κιθάρα & Ηλεκτρική Κιθάρα



19:30-20:00 Λαϊκά Όργανα



Μουσικά Εργαστήρια Δήμου Ηλιούπολης: Ηρώς Κωνσταντοπούλου & Θ. Λουκίδου (τηλ. 210 9967551).



Στον δήμο Κηφισιάς, ο Σύλλογος Οι Φίλοι της Μουσικής, η Νορβηγική Πρεσβεία στην Αθήνα και η Πύρνα, προσκαλούν το κοινό σε μια ξεχωριστή συναυλία στο Άλσος Κηφισιάς (19:00).



Σε αυτή τη μουσική συνάντηση θα συμπράξουν τρία διακεκριμένα σύνολα. Η εκατονταμελής Musica - Χορωδία των Φίλων της Μουσικής, υπό τη διεύθυνση του Δημήτρη Μπουζάνη, η χορωδία Songlaget i BUL i Oslo από τη Νορβηγία, υπό τη διεύθυνση του Κνουτ Κρίστιαν Μουν και η Συμφωνική Ορχήστρα του Πανεπιστημίου Αθηνών, υπό τη διεύθυνση της Ζωής Ζενιώδη.



Το πρόγραμμα περιλαμβάνει έργα χορωδιακής μουσικής και θα κορυφωθεί με την ερμηνεία της μεγαλειώδους «Χορωδιακής Φαντασίας», έργο 80 για πιάνο, χορωδία και ορχήστρα, του Λούντβιχ Βαν Μπετόβεν.



Η εκδήλωση σηματοδοτεί την ολοκλήρωση του φετινού κύκλου δράσεων του προγράμματος «Με την Πύρνα στην Πόλη».



Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Θορίκια 2026», ο δήμος Λαυρεωτικής στον προαύλιο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Αγίου Κωνσταντίνου (21:00) θα έχει συναυλία αφιέρωμα στους «μεγάλους» του ελληνικού τραγουδιού. Ο Πάνος Τσίρος κιθάρα και τραγούδι, η Άννα Μπίλλη τραγούδι, ο Δημήτρης Σαρλάνης μπουζούκι, μπαγλαμά και τραγούδι και ο Δημήτρης Πρέκκας μπουζούκι, θα «χαρίσουν» μια βραδιά γεμάτη μνήμες και μελωδίες, που «σφράγισαν» την ιστορία του τόπου.



Ο δήμος Νέας Ιωνίας οργάνωσε μαζί με την Περιφέρεια Αττικής, ένα διήμερο μουσικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων στο ιστορικό Παναιτώλιο, με στόχο την ανάδειξη της μουσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της πόλης, τη διατήρηση της συλλογικής μνήμης, την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και τη συμμετοχή των πολιτών σε δράσεις πολιτισμού.



Η πρώτη ημέρα χτες περιλάμβανε συναυλία Παραδοσιακών και Σύγχρονων Μουσικών Συνόλων του Ωδείου Δήμου Νέας Ιωνίας και σήμερα η βραδιά θα είναι αφιερωμένη στον Στέλιο Καζαντζίδη, ο οποίος συνδέθηκε άρρηκτα με τη Νέα Ιωνία. «ΣΤΟΥ ΣΤΕΛΙΟΥ ΤΙΣ ΡΙΖΕΣ - ΜΟΥΣΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ», είναι ο τίτλος της συναυλίας, που θα πραγματοποιηθεί στον εξωτερικό χώρο του Παναιτωλίου (21:00) με τη συμμετοχή της Εστουδιαντίνας Νέας Ιωνίας Μαγνησίας, της Ασπασίας Στρατηγού, του Θοδωρή Μέρμηγκα και του Βασίλη Λέκκα, οι οποίοι θα παρουσιάσουν ένα επιλεγμένο μουσικό πρόγραμμα αφιερωμένο στο έργο του Καζαντζίδη. Τη μουσική επιμέλεια έχει ο Ανδρέας Κατσιγιάννης.



«Οι νέοι γιορτάζουν την Ευρώπη... μετά μουσικής» είναι ο τίτλος της συναυλίας που οργανώνει ο δήμος Παπάγου-Χολαργού και θα πραγματοποιηθεί αύριο Δευτέρα (20:30) στο υπαίθριο Θεατράκι του Δημαρχείου. Στη συναυλία θα συμμετέχουν παιδιά, η Παιδική Νεανική Συμφωνική Ορχήστρα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών υπό τη Διεύθυνση της μαέστρου Νίνας Πατρικίδου και του Μουσικού Αναλογίου της ηθοποιού και μουσικού Μάγδας Μαυρογιάννη, σε έργα των Μότσαρτ, Μπαχ, Βιβάλντι, Σοστάκοβιτς, Παγκανίνι κ.α.



Ο δήμος Περιστερίου θα τιμήσει την ημέρα με συναυλία από το Δημοτικό Ωδείο της πόλης στην πλατεία Δημαρχείου (20:00). Το Μοντέρνο Τμήμα του Δημοτικού Ωδείου Περιστερίου θα παρουσιάσει ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα με αγαπημένες μελωδίες και σύγχρονες μουσικές δημιουργίες, προσφέροντας στο κοινό μια συναυλιακή εμπειρία γεμάτη ρυθμό, ενέργεια και καλλιτεχνική έκφραση.



Η εκδήλωση εντάσσεται στις δράσεις του δήμου για την προώθηση της μουσικής παιδείας και του πολιτισμού, αναδεικνύοντας το έργο των μαθητών και των εκπαιδευτικών του Δημοτικού Ωδείου, καθώς και τη σημασία της μουσικής ως παγκόσμιας γλώσσας επικοινωνίας και δημιουργίας



Ο δήμος Χαλανδρίου και η Φιλαρμονική Ορχήστρα του δήμου, προσκαλούν δημότες και επισκέπτες απόψε στην κεντρική πλατεία της πόλης (20:30), σε ένα μουσικό ταξίδι με διαχρονικές μελωδίες του διεθνούς ορχηστρικού ρεπερτορίου.



Το Κουιντέτο Ξύλινων και το Κουιντέτο Χάλκινων Πνευστών, δύο από τα πλέον χαρακτηριστικά σύνολα της Ορχήστρας, θα συναντηθούν επί σκηνής για να αποκαλύψουν τις διαφορετικές εκφραστικές δυνατότητες των πνευστών οργάνων. Μέσα από αγαπημένες συνθέσεις και διαχρονικές μελωδίες, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να γνωρίσει τον πλούτο των ηχοχρωμάτων και τη μοναδική αισθητική κάθε μουσικής παράδοσης.



Μια γιορτή αφιερωμένη στη δύναμη της μουσικής να ενώνει ανθρώπους, πολιτισμούς και συναισθήματα, μέσα από ήχους που παραμένουν ζωντανοί και διαχρονικοί.



Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ