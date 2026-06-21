Ζάππειο: Χωρίς έγκριση από το αρμόδιο συμβούλιο του υπουργείου Πολιτισμού το υπαίθριο αμφιθέατρο που ξηλώνεται
Ζάππειο: Χωρίς έγκριση από το αρμόδιο συμβούλιο του υπουργείου Πολιτισμού το υπαίθριο αμφιθέατρο που ξηλώνεται
Η ατμοσφαιρική μακέτα, η ακαλαίσθητη σιδερένια κατασκευή που προκάλεσε αντιδράσεις και το προηγούμενο «φάουλ» με το παπούτσι της Adidas που έκρυβε την Ακρόπολη
Στον…αέρα στήθηκε, όπως όλα δείχνουν, το υπαίθριο αμφιθέατρο στο Ζάππειο, που ξηλώνεται άρον άρον από χθες, λίγες μόνον ώρες πριν τα αποψινά, επίσημα εγκαίνιά του. Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του protothema.gr, η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος που είναι υπεύθυνη για την διαχείριση του χώρου, δεν φρόντισε να εξασφαλίσει την απαραίτητη έγκριση από το αρμόδιο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων του υπουργείου Πολιτισμού για να στήσει τη σκηνή και την σιδερένια κατασκευή 1000 κερκίδων που έκρυβε την πρόσοψη του Ζαππείου Μεγάρου προκαλώντας δικαιολογημένες αντιδράσεις.
Το υπέροχο νεοκλασικό κτίριο του 1888 και ο περιβάλλων χώρος του διοικείται από 8μελές διοικητικό συμβούλιο – σημερινός Πρόεδρος είναι ο σκηνοθέτης Λευτέρης Γιοβανίδης - και πρόκειται για κληροδότημα. Παρόλα αυτά για τη χρήση τόσο του κτιρίου όσο και των εξωτερικών χώρων του απαιτείται η θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων του υπουργείου Πολιτισμού, η οποία, όμως ουδέποτε ζητήθηκε.
Η επίσημη ανακοίνωση για τη διοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, από τις 21 Ιουνίου μέχρι τις 25 Ιουλίου, στο νέο Αμφιθέατρο Κήπων Ζαππείου στο πλαίσιο του επίσης νεοσύστατου Φεστιβάλ Ολυμπίου, έγινε περίπου πριν δέκα ημέρες συνοδευόμενη από κάποιες φωτογραφίες – μακέτες οι οποίες, ωστόσο, δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα.
Γιατί το τελικό αποτέλεσμα ήταν μια πρόχειρη, κακής αισθητικής σιδερένια κατασκευή κερκίδων, η οποία έκρυβε σχεδόν ολόκληρη την πρόσοψη του Ζαππείου Μεγάρου, μια εικόνα ιστορικά συνυφασμένη με την πόλη των Αθηνών και κομβική για τον νέο πεζόδρομο της Βασιλίσσης Όλγας.
Το υπέροχο νεοκλασικό κτίριο του 1888 και ο περιβάλλων χώρος του διοικείται από 8μελές διοικητικό συμβούλιο – σημερινός Πρόεδρος είναι ο σκηνοθέτης Λευτέρης Γιοβανίδης - και πρόκειται για κληροδότημα. Παρόλα αυτά για τη χρήση τόσο του κτιρίου όσο και των εξωτερικών χώρων του απαιτείται η θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων του υπουργείου Πολιτισμού, η οποία, όμως ουδέποτε ζητήθηκε.
Η επίσημη ανακοίνωση για τη διοργάνωση πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, από τις 21 Ιουνίου μέχρι τις 25 Ιουλίου, στο νέο Αμφιθέατρο Κήπων Ζαππείου στο πλαίσιο του επίσης νεοσύστατου Φεστιβάλ Ολυμπίου, έγινε περίπου πριν δέκα ημέρες συνοδευόμενη από κάποιες φωτογραφίες – μακέτες οι οποίες, ωστόσο, δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα.
Γιατί το τελικό αποτέλεσμα ήταν μια πρόχειρη, κακής αισθητικής σιδερένια κατασκευή κερκίδων, η οποία έκρυβε σχεδόν ολόκληρη την πρόσοψη του Ζαππείου Μεγάρου, μια εικόνα ιστορικά συνυφασμένη με την πόλη των Αθηνών και κομβική για τον νέο πεζόδρομο της Βασιλίσσης Όλγας.
Η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος έσπευσε, χθες αργά το βράδυ, να αποδώσει, το ξήλωμα του αμφιθεάτρου και την ακύρωση των εκδηλώσεων σε ανυπέρβλητα τεχνικά προβλήματα, είναι, ωστόσο, σαφές, πως δεν είναι αυτός ο πραγματικός λόγος.
Πρόκειται, πάντως, για το δεύτερο, «φάουλ» που κάνει η διοίκηση του Ζαππείου μέσα σε λίγους μήνες. Να θυμίσουμε πως τον περασμένο Μάιο παραχώρησε εξωτερικό χώρο παραπλεύρως του κτιρίου για την πραγματοποίηση του drone show της Adidas που φαινόταν σαν να πατά την Ακρόπολη, ξεσηκώνοντας έντονες αντιδράσεις.
Και σε εκείνη την περίπτωση η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος δεν είχε ζητήσει την απαιτούμενη έγκριση από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συμβούλιο του υπουργείο Πολιτισμού, με αποτέλεσμα, μάλιστα, το τελευταίο, να καταθέσει μήνυση κατά παντός υπευθύνου για παραβίαση της αρχαιολογικής νομοθεσίας προκαλώντας εισαγγελική παρέμβαση για κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση.
Πρόκειται, πάντως, για το δεύτερο, «φάουλ» που κάνει η διοίκηση του Ζαππείου μέσα σε λίγους μήνες. Να θυμίσουμε πως τον περασμένο Μάιο παραχώρησε εξωτερικό χώρο παραπλεύρως του κτιρίου για την πραγματοποίηση του drone show της Adidas που φαινόταν σαν να πατά την Ακρόπολη, ξεσηκώνοντας έντονες αντιδράσεις.
Και σε εκείνη την περίπτωση η Επιτροπή Ολυμπίων και Ζαππείου Κληροδοτήματος δεν είχε ζητήσει την απαιτούμενη έγκριση από το αρμόδιο γνωμοδοτικό συμβούλιο του υπουργείο Πολιτισμού, με αποτέλεσμα, μάλιστα, το τελευταίο, να καταθέσει μήνυση κατά παντός υπευθύνου για παραβίαση της αρχαιολογικής νομοθεσίας προκαλώντας εισαγγελική παρέμβαση για κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση.
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