Shigeru Umebayashi: Ο ακριβοθώρητος Ιάπωνος συνθέτης έρχεται για συναυλία στο Ηρώδειο

Shigeru Umebayashi,

Shigeru Umebayashi

ς της αριστουργηματικής μουσικής των ταινιών «2046», «Ιπτάμενα Στιλέτα», «In the Mood for Love», «Η Κατάρα του Χρυσού Λουλουδιού», «Hannibal: Rising»,θα βρεθεί τον Σεπτέμβριο στην Αθήνα προκειμένου να δώσει μίαστιςστο. Αξίζει να σημειωθεί πως αυτή η μουσική βραδιά αποτελεί μια από τις σπάνιες εμφανίσεις του καταξιωμένου καλλιτέχνη.έχει συμπληρώσει σχεδόν 40 χρόνια σύνθεσης στο χώρο του κινηματογράφου, αλλά μόλις στις αρχές του 21ου αιώνα η μουσική του πέρασε τα σύνορα της μακρινής πατρίδας του, της Ιαπωνίας, άγγιξε το δυτικό κοινό και δημιούργησε ένα παθιασμένο νέο ρεύμα φίλων της κινηματογραφικής μουσικής. Η μουσική του UME, όπως επιθυμεί να τον αποκαλούν, μπορεί να δημιουργείται για τον κινηματογράφο, υπηρετώντας την τέχνη της κινούμενης εικόνας, γρήγορα όμως αποκτά ζωή εκτός αυτής, αυτονομείται, αποτελώντας ένα ξεχωριστό ανεξάρτητο τοπίο. Ένα δικό της μελωδικό κόσμο, ένα σύνολο αρμονικών ήχων, ένα απέραντο μουσικό σύμπαν.Ο δεν ήταν ποτέ αυτό που θα αποκαλούσαμε mainstream καλλιτέχνης. Ακόμη και οι φανατικοί συλλέκτες μουσικών θησαυρών θα έπρεπε να κάνουν μια εξονυχιστική αναζήτηση για να πέσουν πάνω του. Με τα σάουντρακ της «Ερωτικής Επιθυμίας» και του «2046» ρίζωσε για τα καλά, ακόμα και στο κοινό εκείνο που δεν ενδιαφερόταν ενεργά για τα soundtracks.Όποιος, όμως, πέρα από αυτές τις πλέον δημοφιλείς συνθέσεις του, θέλει να γνωρίσει πραγματικά τον Shigeru Umebayashi πρέπει να ψάξει εις βάθος, με υπομονή και αγάπη για τη μουσική. Πλήθος από γιαπωνέζικες και κινέζικες ταινίες αποδεικνύουν τη μουσική του επιρροή εδώ και τέσσερεις δεκαετίες. Τα πρώτα του πρωτότυπα μουσικά έργα για κινηματογραφικές ταινίες προέκυψαν μετά τη γνωριμία του με τον διάσημο Ιάπωνα ηθοποιό Γιουσάκου Ματσούντα (Yusaku Matsuda), που όλοι θυμόμαστε να πρωταγωνιστεί στην ταινία του Ridley Scott, Black Rain και χάθηκε πολύ νέος, μόλις στα 40 του χρόνια.Ο Ume συνθέτει όπως λέει «...με ένα δάχτυλο στο πιάνο, βλέποντας τις μονταρισμένες ταινίες που στέλνουν οι σκηνοθέτες συνήθως χωρίς ήχο.» Τον ενδιαφέρει το ανθρώπινο δράμα όσο τίποτα άλλο, για αυτό και οι δουλειές που αποφασίζει να κάνει έχουν στον πυρήνα τους βαθιά ανθρώπινες ιστορίες. Ως εκ τούτου, όσα σάουντρακ του Ume και να ακούσει κάποιος θα απολαύσει ώρες μουσικής και αισθητικής ευδαιμονίας, γιατί έχει μια βαθιά ουσιαστική και καθόλου εικονολατρική προσέγγιση στο φιλμ. Ο Umebayashi δεν ντύνει απλώς μουσικά μια ταινία, τη συμπληρώνει, την αναδεικνύει, τη μεταμορφώνει. Αλήθεια, ποιος από μας μπορεί να φανταστεί την ταινία «In The Mood for Love» χωρίς τη μουσική της επένδυση;Ακόμα και στο διάσημο βοντεοπαιχνίδι της Playstation, «Ghost of Tsushima», που πρόσφατα επένδυσε μουσικά, η ιστορία του πρωταγωνιστή σαμουράι βασίζεται στα πραγματικά ιστορικά, και δραματικά, γεγονότα της εισβολής των Μογγόλων στην Ιαπωνία τον 13ο αιώνα.«Είμαι Γιαπωνέζος και έτσι είναι φυσικό η παράδοση της πατρίδας μου να βρίσκεται μέσα σε ό,τι κάνω. Δεν είναι αυτοσκοπός κάτι τέτοιο για μένα και βγαίνει μάλλον αυτόματα αφού τα στοιχεία αυτά με ακολουθούν σε όλη μου τη ζωή. Νομίζω μάλιστα πως κάθε δημιουργός έχει επιρροή από τα έργα της πατρίδας του, μικρή ή μεγάλη, όποια έργα κι αν είναι αυτά, σε όλες τις τέχνες. Ξεκινώ πάντοτε με για τι είδος φιλμ πρόκειται χωρίς να συζητήσουμε ακόμα καθόλου για τον ήχο του. Θεωρώ πολύ σημαντικό να αντιληφθώ περί τίνος πρόκειται να δω και να συζητήσω έτσι ώστε σταδιακά να προσδιορίσω τι ακριβώς χρειάζεται το συγκεκριμένο φιλμ. Πρέπει δηλαδή να κατανοήσω απόλυτα αυτό το πρωταρχικό στάδιο της αίσθησης που θέλει να δημιουργήσει η συγκεκριμένη ταινία πριν ακόμα γίνει οτιδήποτε άλλο. Ο τρόπος που μπήκα στον κινηματογράφο ήταν μάλλον αναπάντεχος αλλά και φυσικός παράλληλα. Γνώρισα έναν ηθοποιό που είχε ένα ρόλο σε μία τηλεοπτική σειρά και εκείνος μου πρότεινε να γράψω μουσική για αυτό, πράγμα που έγινε. Εν συνεχεία ο σκηνοθέτης αυτός έκανε μία ταινία στην οποία μου ζήτησε να κάνω τη μουσική κι όταν ξεκίνησα δεν είχα καμία ιδέα πως και τι να γράψω. Όλα αυτά ήρθαν σιγά – σιγά και το ένα έφερε το άλλο. Εάν έπρεπε εγώ να διαλέξω μόνο μία από όλες τις μουσικές μου, θα διάλεγα την πρώτη, αυτή για το Sorekara το φιλμ του 1985. That's my music!» δηλώνει ο ίδιος.O Shigeru Umebayashi ξεκίνησε να συνθέτει μουσική για ταινίες το 1984. Το ταλέντο του αναγνωρίστηκε άμεσα, ήδη από το 1985, με τη σύνθεση της μουσικής για την ιαπωνική ταινία «Sorekara» («And Then»), αποσπώντας πλήθος βραβείων κινηματογραφικής μουσικής. Έκτοτε, έχει επενδύσει μουσικά πάνω από 30 ιαπωνικές ταινίες. ;Eχει αναγνωρισθεί διεθνώς, κυρίως από το κομμάτι του «Yumeji's Theme» που έγινε παγκοσμίως γνωστό μετά τη συμπερίληψή του στην ταινία «In The Mood for Love» του σκηνοθέτη Γουόνγκ Καρ Γουάι (Wong Kar-Wai). Οι δύο καλλιτέχνες στη συνέχεια εμβάθυναν τη συνεργασία τους και με την επόμενη ταινία, το μυθικό πια «2046». Επίσης, συνεργάστηκε ως μουσικός παραγωγός και συνθέτης με τον σκηνοθέτη Ζανγκ Γιμού (Zhang Yimou) στις ταινίες «Τα ιπτάμενα στιλέτα» - για την οποία συνέθεσε και το τραγούδι των τίτλων τέλους «Lovers» με τη σοπράνο Kathleen Battle - και «Η κατάρα του χρυσού λουλουδιού».Ο UME είναι ένας ανήσυχος και πολυσχιδής καλλιτέχνης, που έχει αποδείξει το ανοιχτό πνεύμα του στο παγκόσμιο σινεμά μέσα από πλείστες συνεργασίες με σκηνοθέτες όπως τον Ρόνι Γιου (Ronny Yu) από το Χονγκ Κονγκ στην ταινία «Άτρωτος του Τζετ Λι» («Jet Li»), την Ιταλίδα Ρομπέρτα Τόρε (Roberta Torre) στην ταινία «Mare Nero» («Dark Sea»), τον Σέρβο Ούρος Στογιάνοβιτς (Uros Stojanovic) στην ταινία «Tears for Sale», τον Άγγλο Πήτερ Γουέμπερ (Peter Webber) στην ταινία «Χάνιμπαλ: η Aρχή», τον Γερμανό Βάιτ Χέλμερ (Veit Helmer) στην ταινία «Absurdistan» και τη Βρετανίδα Σάρον Μαγκουάιρ (Sharon Maguire) στην ταινία «Τυφλή Eπίθεση» με πρωταγωνιστές τη Μισέλ Γουίλιαμς και τον Γιούαν Μακ Γκρέγκορ.Έχει επίσης συνθέσει μουσική για τις ταινίες «Ένας Άντρας Μόνος του» του Τομ Φορντ (Tom Ford) του 2009, «Days of Grace» του Εβεράρντο Γκουτ (Everardo Gout) - η οποία του εξασφάλισε το μεξικανικό βραβείο Ariel Καλύτερης Μουσικής Επένδυσης το 2012 -, «Trishna» του Μάικλ Γουίντεμπoτομ (Michael Winterbottom) (2011), και φυσικά για την ταινία «The Grandmaster» του Γουόνγκ Καρ Γουάι (2013), του οποίου η προβολή άνοιξε το Φεστιβάλ Βερολίνου εκείνης της χρονιάς.Πιο πρόσφατα συνέθεσε μουσική για τις κινεζικές παραγωγές «The Wasted Times» (2016) του Ερ Τσενγκ (Er Cheng), «God of War» (2017) του Γκόρντον Τσαν (Gordon Chan) και «Miss Puff» (2018) του Σίνι Ζανγκ (Xinyi Zhang) αλλά και για τις ευρωπαϊκές παραγωγές όπως για την τετραλογία του Channel 4 «Chimerica» (2018) του Μάικλ Κίλορ (Michael Keillor) ) αλλά και για την κινηματογραφική μεταφορά του «Ματωμένου Γάμου» του Φεντερίκο Γκαρσία Λόρκα (La Novia - 2015), που απέσπασε 20 υποψηφιότητες στα βραβεία Γκόγια, συμπεριλαμβανομένης και της Καλύτερης Μουσικής.Στο έργο του συμπεριλαμβάνεται και η σύνθεση της μουσικής για την επίσημο ντοκιμαντέρ των Ολυμπιακών αγώνων του Πεκίνου «The Everlasting Flame: Beijing 2008», που απέσπασε πλήθος βραβείων διεθνώς.Από το 2009, ο UME ξεκίνησε να παρουσιάζει ζωντανά τη μουσική των ταινιών του δίνοντας συναυλίες σε ευρωπαϊκά φεστιβάλ και διάφορους συναυλιακούς χώρους.Συγκεκριμένα τον Οκτώβριο του 2009, η μουσική του Ουμεμπαγιάσι παρουσιάστηκε για πρώτη φορά σε συναυλία στο πλαίσιο του Κινηματογραφικού Φεστιβάλ της Γάνδης από τη Φιλαρμονική της Φλάνδρας την οποία διηύθυνε ο διεθνώς κορυφαίος μαέστρος Ντιρκ Μπροσέ (Dirk Brossé). Τον Μάιο του 2010, πάνω από 7.000 άνθρωποι απόλαυσαν τη μελωδική μουσικής του, που εκτέλεσε η ορχήστρα Sinfonieta Krakowia στο Φεστιβάλ Κινηματογραφικής Μουσικής της Κρακοβίας στην Πολωνία, ενώ λίγους μήνες αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2010 επισκέφθηκε για πρώτη φορά τη χώρα μας. Τα εισιτήρια για τις τότε συναυλίες του, στο ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, που και πάλι ήταν υπό τη διεύθυνση του Ντιρκ Μπροσέ, είχαν εξαντληθεί.Ο Σιγκέρου Ουμεμπαγιάσι είναι μέλος της Ακαδημίας Τεχνών και Επιστημών Κινούμενης Εικόνας (Academy of Motion Picture Arts and Science) και της Παγκόσμιας Ακαδημίας Μουσικής Επένδυσης (World Soundtrack Academy).Ο Shigeru Umebayashi, ο UME αν προτιμάτε, αυτός ο σπάνιος καλλιτέχνης θα είναι στην Αθήνα στις 28 Σεπτεμβρίου 2022. Το Ωδείο Ηρώδου Αττικού θα πλημμυρίσει από τη μελωδική, ρομαντική, αιθέρια και συνάμα απόκοσμη μουσική του ενώ το ελληνικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να μυηθεί στα συγκλονιστικά ηχοτοπία του. Σε μια παράσταση που δεν είναι απλά μουσική, αλλά μια ολοκληρωμένη αισθητική και πνευματική εμπειρία.Τη μουσική του στο Ηρώδειο θα ερμηνεύσει η 40μελής Athens Philharmonia Orchestra με την συμμετοχή του σχήματος Alex Drakos Ensemble, υπό τη διεύθυνση του φημισμένου Βέλγου μαέστρου, Dirk Brossé.