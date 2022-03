LP: Η τραγουδίστρια του «Lost on you» έρχεται το καλοκαίρι στην Αθήνα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τη γνωρίσαμε το 2015 μέσα το τραγούδι της «» που έγινε μεγάλη επιτυχία σε Ευρώπη και Αμερική. Έναν χρόνο ελληνικό κοινό τήν υποδέχτηκε με ιδιαίτερη θέρμη στην πρώτη της ζωντανή εμφάνιση στη χώρας μας γι’ αυτό και εκείνη φροντίζει να συμπεριλαμβάνει πάντα την Αθήνα στους σταθμούς των περιοδειών της. Ηλοιπόν επιστρέφει και θα δώσει μιαστιςστο πλαίσιο του φετινούπου θα φιλοξενήσει επίσης, την ίδια μέρα, τουςκαι τουςΗ Laura Pergolizzi, γνωστή και ως LP, γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη αλλά μετακόμισε στο Λος Άντζελες για να διεκδικήσει τη θέση της στον πυκνοκατοικημένο κόσμο των singers-songwriters. Με την ιδιαίτερη παρουσία της, μια μοναδική μίξη Chrissie Hynde με Patti Smith, τα ξεχωριστά φωνητικά και το αδιαμφισβήτητο συνθετικό ταλέντο, η άρχισε να ξεχωρίζει με σταθερά βήματα.Αν και μπήκε στη δισκογραφία το 2001, έπρεπε να περιμένει μέχρι το 2012 και την κυκλοφορία του single “Into The Wild” για να αναγνωριστούν οι ικανότητες της. Παράλληλα, όμως, είχε προλάβει να δώσει τραγούδια της σε μερικά από τα μεγαλύτερα pop ονόματα της παγκόσμιας σκηνής, όπως οι Backstreet Boys, η Christina Aguilera, η Rita Ora και, φυσικά, η Rihanna για την οποία έγραψε (στο αγαπημένο της γιουκαλίλι) το “Cheers (Drink To That)” που έφτασε στο top 10 των charts στις ΗΠΑ.Το τι έγινε στη συνέχεια είναι κάτι που το ελληνικό κοινό γνωρίζει μάλλον καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο. Το «Lost On You» γνώρισε τεράστια επιτυχία, αρχικά στην Ελλάδα πριν σαρώσει τα charts στον υπόλοιπο κόσμο. Όμως, η λίστα με τα εξαιρετικά τραγούδια της δεν εξαντλείται εύκολα. Τα «Tokyo Sunrise», «Levitator», «Wasted Love», «Someday», «Fighting With Myself», καθώς και κομμάτια που ξεχώρισαν από τον πρόσφατο δίσκο της, ο οποίος γράφτηκε τον καιρό της πανδημίας, όπως τα «One Last Time», «When We Touch» και «The One That You Love», έχουν συγκεντρώσει εκατομμύρια αναπαραγωγές, αποδεικνύοντας ότι η επιμονή και η ειλικρίνεια ενός καλλιτέχνη δεν περνάει ποτέ απαρατήρητη.