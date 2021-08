Φεστιβάλ τζαζ στη Ρόδο με Έλληνες και ξένους μουσικούς

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Για τρίτη χρονιά ηθα πλημμυρίσει από τζαζ μελωδίες κατά την διάρκεια τοπου θα διεξαχθεί φέτος στιςστο. Πρωτεργάτης αυτής της πρωτοβουλίας και καλλιτεχνικός διευθυντής του φεστιβάλ είναι ο, διεθνούς φήμης σαξοφωνίστας, συνθέτης και εκπαιδευτικός ερευνητής.Ο διεθνής χαρακτήρας της μουσικής αυτής γιορτής αποτυπώνεται από τις συμμετοχές Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, καθώς και από την αγαστή συνεργασία με τα αδερφοποιημένα με το φεστιβάλ Bodrum & Ankara Jazz Festivals που πραγματοποιούνται στην Τουρκία. Μια ενέργεια που αποδεικνύει πως μια οικουμενική παγκόσμια μουσική γλώσσα, όπως η τζαζ, μπορεί να συμβάλλει στη φιλία, τη συνεργασία και την ενδυνάμωση των σχέσεων των λαών καθώς - ειδικά με τους γείτονές μας - είναι σημαντικό να δημιουργούμε μαζί σε πεδία της τέχνης και του πολιτισμού που μας ενώνουν.Η εκδήλωση διοργανώνεται από τον Δήμο Ρόδου/ ΔΟΠΑΡ, την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και την Τζαζ Δημοκρατία ΑΜΚΕ, υπό την αιγίδα του ΥΠΠΟΑ και του ΕΚΠΑ, αλλά και την υποστήριξη της Νορβηγικής Πρεσβείας και των εταιρειών AEGEAN «Χορηγός Αερομεταφορών» και Blue Star Ferries. Χορηγός προβολής η ΕΡΤ.Το Rhodes & South Aegean International Jazz Festival έκανε για πρώτη φορά την εμφάνισή του το 2015, με ελληνικές και διεθνείς συμμετοχές. Τρία χρόνια αργότερα, το 2018 η Τζαζ Δημοκρατία ΑΜΚΕ, Πρόεδρος και ιδρυτής της οποίας είναι ο Δημήτρης Βασιλάκης, οργάνωσε με μεγάλη επιτυχία στην Νέα Υόρκη, έπειτα από πρόσκληση της Μόνιμης Αντιπροσωπείας της Ελλάδας στον ΟΗΕ, το διεθνές “Jazz Democracy forum at the United Nations”. Ένα μεγάλο διεθνές forum με κορυφαίες συμμετοχές της διεθνούς σκηνής της τζαζ, αλλά και με ανθρώπους του πνεύματος, της επιστήμης και της τέχνης, υπό την αιγίδα των υπουργείων Εξωτερικών, Πολιτισμού, Τουρισμού, ΕΟΤ και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, το οποίο οδήγησε στην πολυθεματική και πολυπολιτισμική αναβάθμιση του Rhodes & South Aegean International Jazz Festival. Ακολούθησαν πολύ επιτυχημένες διοργανώσεις στο νησί της Ρόδου, με διεθνή προβολή και κορύφωση την αδερφοποίηση, το 2019, με το Bodrum & Ankara Jazz Festival.Στόχος της φετινής διοργάνωσης, που έχει ελεύθερη είσοδο για το κοινό, είναι να φιλοξενήσει αναγνωρισμένης αξίας μουσικούς από την Ελλάδα και το εξωτερικό, να αναδείξει τη φωνή των γυναικών στην Jazz αλλά και να δώσει βήμα σε νέα ταλέντα από τη Ρόδο και το Αιγαίο.Μέσω του δικτύου του φεστιβάλ, δε, και των πολλών παράλληλων δράσεων θα δοθεί η δυνατότητα να προβληθεί το ερευνητικό έργο και η καλλιτεχνική δημιουργία των φοιτητών του Μουσικού τμήματος του ΕΚΠΑ, που ήδη αριθμεί πάνω από 30 μεταπτυχιακούς στον τομέα της τζαζ.Maria-Christina Harper: Αρπίστρια, Βραβευμένη απόφοιτος της Βασιλικής Ακαδημίας του Λονδίνου. Georgina Jackson: Βρετανή τραγουδίστρια, τρομπετίστρια.Πιανίστας, συνθέτης και πανεπιστημιακός της Τουρκίας. Μαζί με τον Γερμανό Andreas Metzler στο μπάσο & τον Ιταλό Riccardo Marenghi στα τύμπανα έχει δημιουργήσει ένα κοσμοπολίτικο τζαζ τρίο.David Lynch, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Σταύρος Λάντσιας. Τρεις από τους κορυφαίους μουσικούς της γενιάς τους, σε δισκογραφικό αλλά και συναυλιακό επίπεδο, δίνουν ένα ξεχωριστό χαρακτήρα σε κάθε τους live εμφάνιση, με ελευθερία, αυθορμητισμό και προσωπικότητα.Το τρίο του Νορβηγού πιανίστα Espen Berg Trio έχει ανακηρυχθεί ένα από τα πιο σημαντικά σχήματα στον κόσμο για το 2020. Μαζί τους ο Δημήτρης Βασιλάκης:, διεθνούς φήμης τζαζ σαξοφωνίστας, συνθέτης και πανεπιστημιακός ερευνητής.με τους Νέστορα Βασιλάκη, Jakob Klimiuk, Άρη Σόλομων, Ντίνο Μάνο, Δημήτρη Βερδίνογλου (Ρόδος/Πολωνία)Νέα Γενιά μουσικών από τα Μουσικά Σχολεία και το νησί της Ρόδου αλλά και συμμετοχή από φοιτητές του Guildhall School of Music & Drama του Λονδίνου και το ΕΚΠΑ.με τους Έλληνες “jazz masters” trio: Βασίλης Ποδαράς, Ντίνος Μάνος, Δημήτρης ΒερδίνογλουΈνας από τους μεγαλύτερους σαξοφωνίστες της σύγχρονης τζαζ ο Jean Toussaint, γεννημένος στην Καραϊβική, ζει στο Λονδίνο και περιοδεύει παγκοσμίως