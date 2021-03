Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου: Πατάει... γκάζι για κλείσιμο παλιών εκκρεμοτήτων και χάραξη νέων στόχων

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μια σειρά εκκρεμοτήτων των τελευταίων δύο ετών έκλεισε το(ΕΚΚ) αναλαμβάνοντας επιπλέον πρωτοβουλίες για την στήριξη του εγχώριου κινηματογραφικού κλάδου που έχει πληγεί από τις επιπτώσεις της πανδημίας αλλά και για την προσέκλυση ξένων παραγωγών.Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του νέου διοικητικού του συμβουλίου,, μεγάλου μέρους αυτών που είχαν υποβληθεί στα πλαίσια των χρηματοδοτικών προγραμμάτων του ΕΚΚ για τα έτη 2019 και 2020. Προεγκρίθηκαν 37 προτάσεις που χρηματοδοτούνται με το συνολικό ποσό του 1.920.500 ευρώ. Σημειώνεται ότι από αυτές, οι 7 έχουν θεματική για παιδιά και νέους ενώ οι 17 είναι προτάσεις πρωτοεμφανιζόμενων σκηνοθετών.Παράλληλα, το Δ.Σ του ΕΚΚ και η Διεύθυνση Ανάπτυξης και Παραγωγής δεσμεύονται να κλείσει οριστικά εντός του διμήνου Απριλίου - Μαϊου ο κύκλος της αξιολόγησης, που ξεκίνησε τον περασμένο Νοέμβριο μετά από μεγάλη διακοπή με τη συνδρομή των συνεργατών readers. Το χρονοδιάγραμμα αυτό κρίνεται αναγκαίο για την ταχύτερη μετάβαση του ΕΚΚ σε έναν νέο Χρηματοδοτικό Κανονισμό, ο οποίος θα ανταποκρίνεται στις σύγχρονες απαιτήσεις του ελληνικού σινεμά τόσο στην παραγωγή, όσο και στην προώθηση και τη διανομή των ταινιών του.Επιπλέον, το Κέντρο, αποδεχόμενο σχετικό αίτημα της κινηματογραφικής κοινότητας, εκπόνησε ένα, καλύπτοντας το επιπλέον κόστος που δημιουργήθηκε από την υποχρέωση τήρησης των υγειονομικών πρωτοκόλλων.Στο μεταξύ, στο πλαίσιο της ανασυγκρότησης του ΕΚΚ, η Διεύθυνση Hellenic Film Commission επιμελήθηκε και αρχίζει να εφαρμόζει τοLocation Scouting Support). Το πρόγραμμα αυτό έρχεται να καλύψει ένα κενό στηνκαθώς απευθύνεται σε κινηματογραφικά και οπτικοακουστικά σχέδια ξένης πρωτοβουλίας, τα οποία ενδιαφέρονται να διενεργήσουν προκαταρκτικό location scouting στη χώρα μας. Καθώς ο εντοπισμός κατάλληλων χώρων και τοποθεσιών με επιτόπια έρευνα αποτελεί αποφασιστικό παράγοντα στην επιλογή μιας χώρας υποδοχής για γυρίσματα, το συγκεκριμένο Πρόγραμμα ακολουθεί τις καλές διεθνείς πρακτικές σύμφωνα με τις οποίες, η οικονομική ενίσχυση σ’ αυτό το στάδιο της προ-παραγωγής αποτελεί σημαντικό εργαλείο προσέλκυσης διεθνών οπτικοακουστικών παραγωγών.Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Συγγραφή Σεναρίου- Development» (Α. Στάδιο Συγγραφής Treatment) εξετάστηκαν συνολικά 111 σχέδια.Συγκεκριμένα, κατά το έτος 2019, δηλαδή στις περιόδους 01.11.18 - 31.01.19, 01.02.19 - 30.04.19, 01.05.19 - 31.07.19, 01.08.19 - 31.10.19 υποβλήθηκαν πενήντα επτά (57) επιλέξιμα προς αξιολόγηση και χρηματοδότηση σχέδια. Από αυτά, εγκρίνεται συνολική χρηματοδότηση 17.500€ για τα εξής εφτά (7) σχέδια:CAMEO GUMSΣενάριο: ΜΑΡΙΑ ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣκηνοθεσία: -Παραγωγή: STEFI & LYNXΠοσό χρηματοδότησης: 2.500€Ο ΑΛΛΟΣΣενάριο: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ, ΕΛΙΝΑ ΨΥΚΟΥΣκηνοθεσία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΕΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣΠαραγωγή: -Ποσό χρηματοδότησης: 2.500€ΒΟΥΡΛΑΣενάριο: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΗΣΣκηνοθεσία: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΖΙΒΕΛΕΚΗΣΠαραγωγή: -Ποσό χρηματοδότησης: 2.500€Η ΜΥΡΩΔΙΑ ΤΗΣ ΒΕΝΖΙΝΗΣΣενάριο: ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΕΡΦΑΣΣκηνοθεσία: ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΚΟΥΡΤΗΠαραγωγή: HOMEMADE FILMSΠοσό χρηματοδότησης: 2.500€ΤΡΕΙΣ ΣΟΒΑΡΕΣ ΚΥΡΙΕΣΣενάριο: ΑΘΗΝΑ ΤΣΑΓΓΑΡΗ, IAN HASSETTΣκηνοθεσία: ΑΘΗΝΑ ΤΣΑΓΓΑΡΗΠαραγωγή: HAOS FILMΠοσό χρηματοδότησης: 2.500€ΤΣΕΠΕΣ ΓΕΜΑΤΕΣ ΦΡΑΟΥΛΕΣΣενάριο: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣΣκηνοθεσία: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΑΡΑΓΚΟΣΠαραγωγή: -Ποσό χρηματοδότησης: 2.500€ΤΟ ΦΑΓΗΤΟ ΣΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΣενάριο: ΙΣΜΗΝΗ ΔΑΣΚΑΡΟΛΗ, JERKER BECKMANΣκηνοθεσία: ΙΣΜΗΝΗ ΔΑΣΚΑΡΟΛΗΠαραγωγή: -Ποσό χρηματοδότησης: 2.500€Κατά το έτος 2020, δηλαδή στις περιόδους 01.11.19 - 31.01.20, 01.02.20 - 30.04.20, 01.05.20 - 31.07.20, 01.08.20 - 31.10.20 υποβλήθηκαν πενήντα τέσσερα (54) επιλέξιμα προς αξιολόγηση και χρηματοδότηση σχέδια. Από αυτά, εγκρίνεται συνολική χρηματοδότηση 15.000€ για τα εξής έξι (6) σχέδια:THE BRATTINESS OF BLOODΣενάριο: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣΣκηνοθεσία: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣΠαραγωγή: ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΣΜΕΝΟ ΤΕΤΡΑΓΩΝΟ ΑΜΚΕΠοσό χρηματοδότησης: 2.500€CASUAL FRIDAYΣενάριο: ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗΣΣκηνοθεσία: -Παραγωγή: -Ποσό χρηματοδότησης: 2.500€MOLLY AND ALPHA READY TO REBOOTΣενάριο: ΑΛΙΚΗ ΤΣΑΚΟΥΜΗΣκηνοθεσία: -Παραγωγή: -Ποσό χρηματοδότησης: 2.500€ΟΙ ΑΓΡΙΕΣ ΜΕΡΕΣ ΜΑΣΣενάριο: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΚΑΤΟΣΣκηνοθεσία: ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΚΑΤΟΣΠαραγωγή: BLACKBIRD PRODUCTIONΠοσό χρηματοδότησης: 2.500€Ο ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΥΣενάριο: -Σκηνοθεσία: ΒΑΡΔΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣΠαραγωγή: ANEMON PRODUCTIONSΠοσό χρηματοδότησης: 2.500€ΤΟ ΧΩΡΙΟΣενάριο: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΝΤΖΗΣΣκηνοθεσία: ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΝΤΖΗΣΠαραγωγή: DEBUNKΠοσό χρηματοδότησης: 2.500€Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Συγγραφή Σεναρίου- Development» (Β. Στάδιο Συγγραφής Σεναρίου με βάση το Treatment) εξετάστηκαν συνολικά δεκαεπτά (17) σχέδια.Συγκεκριμένα, κατά το έτος 2019, δηλαδή στις περιόδους 01.02.19 - 30.04.19, 01.05.19 - 31.07.19, 01.08.19- 31.10.19 υποβλήθηκαν δέκα (10) επιλέξιμα προς αξιολόγηση και χρηματοδότηση σχέδια. Από αυτά, εγκρίνεται συνολική χρηματοδότηση 12.000€ για τα εξής δύο (2) σχέδια:ΙΣΤΟΡΙΑ ΑΠΟ ΜΙΑ ΝΟΤΙΑ ΑΚΤΗΣενάριο: ΑΛΚΗ ΠΟΛΙΤΗΣκηνοθεσία: ΑΛΚΗ ΠΟΛΙΤΗΠαραγωγή: HOMEMADE FILMSΠοσό χρηματοδότησης: 6.000€ΝΟΡΘΠΟΛΣενάριο: ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΣΛΕΜΕΣ, ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛΙΔΗΣΣκηνοθεσία: ΓΙΑΝΝΗΣ ΒΕΣΛΕΜΕΣΠαραγωγή: HORSEFLY PRODUCTIONSΠοσό χρηματοδότησης: 6.000€Κατά το έτος 2020, δηλαδή στις περιόδους 01.11.19 - 31.01.20, 01.02.20 - 30.04.20, 01.05.20 - 31.07.20, 01.08.20 - 31.10.20 υποβλήθηκαν επτά (7) επιλέξιμα προς αξιολόγηση και χρηματοδότηση σχέδια. Από αυτά, εγκρίνεται συνολική χρηματοδότηση 12.000€ για τα εξής δύο (2) σχέδια:ΑΣΗΜΙ ΚΑΙ ΣΚΟΥΡΙΑΣενάριο: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΥΛΕΣΣκηνοθεσία: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΥΛΕΣΠαραγωγή: ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΟΥΛΕΣΠοσό χρηματοδότησης: 6.000€Η ΧΕΛΩΝΑ ΠΟΥ ΚΡΥΦΑΚΟΥΓΕ ΤΑ ΟΝΕΙΡΑ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣΣενάριο: ΚΛΕΩΝΗ ΦΛΕΣΣΑ, ΚΑΛΛΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣκηνοθεσία: ΚΛΕΩΝΗ ΦΛΕΣΣΑΠαραγωγή: BAD CROWDΠοσό χρηματοδότησης: 6.000€Στο πλαίσιο του Προγράμματος «Συγγραφή Σεναρίου- Development» (Γ. Στάδιο Συγγραφής Σεναρίου (τελική γραφή) – Φάκελος Υποψηφιότητας για Χρηματοδότηση Παραγωγής) εξετάστηκαν συνολικά τρία (3) σχέδια.Συγκεκριμένα, κατά το έτος 2019, δηλαδή στις περιόδους 01.11.18 - 31.01.19, 01.02.19 – 30.04.19, 01.05.19 - 31.07.19, 01.08.19 – 31.10.19 υποβλήθηκαν δύο (2) επιλέξιμα προς αξιολόγηση και χρηματοδότηση σχέδια. Από αυτά, εγκρίνεται χρηματοδότηση 12.000€ για το εξής ένα (1) σχέδιο:ΜΠΕΪΜΠΙΣενάριο: ΝΙΚΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣΣκηνοθεσία: ΝΙΚΟΣ ΚΥΡΙΤΣΗΣΠαραγωγή: HOMEMADE FILMSΠοσό χρηματοδότησης: 12.000€Κατά το έτος 2020, δηλαδή στις περιόδους 01.11.19 - 31.01.20, 01.02.20 – 30.04.20, 01.05.20 – 31.07.20, 01.08.20 – 31.10.20 υποβλήθηκε ένα (1) επιλέξιμο προς αξιολόγηση και χρηματοδότηση σχέδιο, για το οποίο δεν εγκρίνεται χρηματοδότηση.Στο πλαίσιο του Προγράμματος Ανάπτυξης Παραγωγικού Σχεδίου – Development εξετάστηκαν συνολικά δύο (2) σχέδια.Συγκεκριμένα, κατά το έτος 2019, δηλαδή στις περιόδους 01.02.19 - 31.05.19 και 01.06.19 - 30.09.19 δεν υποβλήθηκε κανένα σχέδιο επιλέξιμο προς αξιολόγηση.Κατά το έτος 2020, δηλαδή στις περιόδους 01.10.19 - 31.01.20, 01.02.20 - 31.05.20, 01.06.20 - 30.09.20 υποβλήθηκαν δύο (2) επιλέξιμα προς αξιολόγηση και χρηματοδότηση σχέδια. Από αυτά, εγκρίνεται χρηματοδότηση 12.000€ για το εξής ένα (1) σχέδιο:ΕΝΑ ΚΟΡΙΤΣΙ ΠΟΥ ΤΟ ΛΕΝΕ ΔΙΑΣενάριο: ΝΙΚΟΣ ΝΤΑΓΙΑΝΤΑΣΣκηνοθεσία: ΝΙΚΟΣ ΝΤΑΓΙΑΝΤΑΣΠαραγωγή: ΑORI FILMSΠοσό χρηματοδότησης: 12.000€Στο πλαίσιο του Προγράμματος Παραγωγής Κινηματογραφικών Έργων Χαμηλού Προϋπολογισμού εξετάστηκαν συνολικά εννέα (9) σχέδια.Συγκεκριμένα, κατά το έτος 2019, δηλαδή στις περιόδους 01.11.2018 – 31.01.2019, 01.02.19 – 30.04.19, 01.05.19 – 31.07.19, 01.08.19 - 31.10.19 υποβλήθηκαν πέντε (5) επιλέξιμες προς αξιολόγηση και χρηματοδότηση προτάσεις ταινιών μεγάλου μήκους. Από αυτές, προεγκρίνεται χρηματοδότηση 70.000€ για την παρακάτω μία (1) πρόταση:ΦΙΛΙΟΜΑΣΤΕ ΣΕ ΣΚΟΤΕΙΝΕΣ ΔΙΣΚΟΘΗΚΕΣ ΚΑΙ ΣΟΥ ΕΞΗΓΩΣενάριο: ΔΑΦΝΗ ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΣκηνοθεσία: ΔΑΦΝΗ ΧΑΙΡΕΤΑΚΗΠαραγωγή: ALLONSANFAN FILMSΠοσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 70.000 €Κατά το έτος 2020, δηλαδή στις περιόδους 01.11.19 - 31.01.20, 01.02.20 - 30.04.20, 01.05.20 - 31.07.20 και 01.08.20 - 31.10.20 υποβλήθηκαν τέσσερις (4) επιλέξιμες προς αξιολόγηση και χρηματοδότηση προτάσεις ταινιών μεγάλου μήκους. Από αυτές, προεγκρίνεται χρηματοδότηση 70.000€ για την παρακάτω μία (1) πρόταση:GUEST STARΣενάριο: ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΑΚΗΣΣκηνοθεσία: ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΑΚΗΣΠαραγωγή: ATMOSPHERE PEOPLEΠοσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 70.000 €Στο πλαίσιο του Βασικού Προγράμματος Παραγωγής Κινηματογραφικών Έργων, κατά το έτος 2019 υποβλήθηκαν είκοσι (20) επιλέξιμες προς αξιολόγηση και χρηματοδότηση προτάσεις.Συγκεκριμένα στις περιόδους 01.11.18 – 31.01.19, 01.02.19 – 30.04.19, 01.05.19 – 31.07.19 και 01.08.19 – 31.10.19 από τις είκοσι (20) αυτές προτάσεις προεγκρίνεται συνολική χρηματοδότηση 1.000.000€ για τις παρακάτω έξι (6) προτάσεις:40 ΜΕΡΕΣΣενάριο: ΚΑΛΛΙΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ, ΠΕΝΝΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥΣκηνοθεσία: ΠΕΝΝΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥΠαραγωγή: P.P. PRODUCTIONSΠοσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 140.000 €ANIMALΣενάριο: ΣΟΦΙΑ ΕΞΑΡΧΟΥΣκηνοθεσία: ΣΟΦΙΑ ΕΞΑΡΧΟΥΠαραγωγή: ΗΟΜΕΜΑDE FILMSΠοσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 200.000 €KINDNESSΣενάριο: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΒΟΠΟΥΛΟΣΣκηνοθεσία: ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΒΟΠΟΥΛΟΣΠαραγωγή: DEBUNKΠοσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 170.000 €ΓΣΧΣενάριο: ΝΙΚΟΛΑΣ ΚΟΥΛΟΓΛΟΥ, ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΡΕΝΤΗΣΣκηνοθεσία: ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΡΕΝΤΗΣΠαραγωγή: BYRDΠοσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 170.000 €ΤΟ ΛΑΘΟΣΣενάριο: ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΣΣκηνοθεσία: ΘΕΟΦΙΛΟΣ ΠΑΠΑΣΤΥΛΙΑΝΟΣΠαραγωγή: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 170.000 €ΝΟΒΑΚΣενάριο: ΧΑΡΗΣ ΛΑΓΚΟΥΣΗΣΣκηνοθεσία: ΧΑΡΗΣ ΛΑΓΚΟΥΣΗΣΠαραγωγή: HERETICΠοσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 150.000 €Στο πλαίσιο του Προγράμματος για Νέους Σκηνοθέτες (1η ή 2η ταινία) κατά το έτος 2019, υποβλήθηκαν δεκατρείς (13) επιλέξιμες προς αξιολόγηση και χρηματοδότηση προτάσεις ταινιών μεγάλου μήκους.Συγκεκριμένα στις περιόδους 01.02.19 – 31.05.19 και 01.06.19 – 30.09.19 από τις δεκατρείς (13) προτάσεις αυτές, προεγκρίνεται συνολική χρηματοδότηση 360.000€ για τις παρακάτω τρεις (3) προτάσεις:KIOYKAΣενάριο: ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣΣκηνοθεσία: ΚΩΣΤΗΣ ΧΑΡΑΜΟΥΝΤΑΝΗΣΠαραγωγή: HERETICΠοσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 60.000 €ΡΙΒΙΕΡΑΣενάριο: ΟΡΦΕΑΣ ΠΕΡΕΤΖΗΣΣκηνοθεσία: ΟΡΦΕΑΣ ΠΕΡΕΤΖΗΣΠαραγωγή: STUDIOBAUHAUSΠοσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 150.000 €ΤΟ ΦΩΣ ΠΟΥ ΜΕΝΕΙΣενάριο: ΕΥΘΥΜΗΣ ΚΟΖΕΜΟΥΝΤ ΣΑΝΙΔΗΣ, ΕΛΙΖΑΜΠΕΤΤΑ ΗΛΙΑ ΓΕΩΡΓΙΑΔΟΥΣκηνοθεσία: ΕΥΘΥΜΗΣ ΚΟΖΕΜΟΥΝΤ ΣΑΝΙΔΗΣΠαραγωγή: HORSEFLY FILMSΠοσό προέγκρισης χρηματοδότησης 150.000 €Στο πλαίσιο του Προγράμματος Παραγωγής Κινηματογραφικών Έργων Ντοκιμαντέρ κατά το έτος 2019, υποβλήθηκαν δεκαεπτά (17) επιλέξιμα προς αξιολόγηση και χρηματοδότηση σχέδια.Συγκεκριμένα στις περιόδους 01.10.18 - 31.01.19, 01.02.19 - 31.05.19 και 01.06.19 - 30.09.19, από τα δεκαεπτά (17) σχέδια αυτά, προεγκρίνεται συνολική χρηματοδότηση 260.000€ για τα παρακάτω τέσσερα (4) σχέδια:ALIKIΣενάριο: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥΣκηνοθεσία: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΝΕΛΑΟΥΠαραγωγή: MARNI FILMSΠοσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 70.000 €DEAR FUTUREΣενάριο: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΧΕΙΡΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΣκηνοθεσία: ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ΧΕΙΡΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗΠαραγωγή: ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ Α.Ε.Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 70.000 €ΓΕΛΩΝΤΑΣ ΣΤΟ ΑΦΓΑΝΙΣΤΑΝΣενάριο: ΑΝΝΕΤΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥΣκηνοθεσία: ΑΝΝΕΤΑ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥΠαραγωγή: MODIANO A.E.Ποσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 60.000 €ΛΗΘΗ- ΤΟ ΛΕΝΑΚΙΣενάριο: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΝΔΑΡΕΣΣκηνοθεσία: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΝΔΑΡΕΣΠαραγωγή: ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΝΔΑΡΕΣΠοσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 60.000 €Πρόγραμμα Κινήτρων για Προσέλκυση Ξένων Παραγωγών στην Ελλάδα με μειοψηφική συμμετοχή Έλληνα συμπαραγωγούΣτο πλαίσιο αυτού του προγράμματος εγκρίνεται συνολική χρηματοδότηση 80.000€ για τις παρακάτω τρεις (3) προτάσεις που κατατέθηκαν προς αξιολόγηση εντός του έτους 2020:SUSANNE AND OSMANΣκηνοθεσία: DANIELLE ARBIDΈλληνας συμπαραγωγός: HOMEMADE FILMSΔομή Συμπαραγωγής: ΓΑΛΛΙΑ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ, ΛΙΒΑΝΟΣ, ΕΛΛΑΔΑΠοσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 30.000€LIGHT FALLSΣκηνοθεσία: ΦΑΙΔΩΝ ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ, SVEN DAGONESΈλληνας συμπαραγωγός: ΜΟDΙΑΝΟ Α.Ε.Δομή Συμπαραγωγής: ΓΕΩΡΓΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΑΛΒΑΝΙΑΠοσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 30.000€A CUP OF COFFEE AND NEW SHOES ONΣκηνοθεσία: GENTIAN KOÇIΈλληνας συμπαραγωγός: GRAAL Α.Ε.Δομή Συμπαραγωγής: ΑΛΒΑΝΙΑ, ΕΛΛΑΔΑ, ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΠοσό προέγκρισης χρηματοδότησης: 20.000€