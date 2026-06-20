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Καταδικάστηκε μητέρα στη Ρόδο που κακοποιούσε σωματικά την ανήλικη κόρη της επί 6 χρόνια
Καταδικάστηκε μητέρα στη Ρόδο που κακοποιούσε σωματικά την ανήλικη κόρη της επί 6 χρόνια
Ποινή φυλάκισης δύο ετών με τριετή αναστολή επέβαλε το δικαστήριο – Τα περιστατικά βίας εκτείνονται από το 2019 έως το 2025
Μια σοβαρή υπόθεση ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος ανήλικης κοπέλας στη Ρόδο έφτασε στη δικαιοσύνη, με το δικαστήριο να καταδικάζει τη μητέρα της για επαναλαμβανόμενα περιστατικά κακοποίησης μέσα στο σπίτι.
Η μητέρα, αλβανικής καταγωγής, κρίθηκε ένοχη για κατ’ εξακολούθηση σωματική βία σε βάρος της κόρης της, η οποία, σύμφωνα με τη δικογραφία, δεχόταν επιθέσεις για χρόνια, ακόμη και για λόγους που σχετίζονταν με δουλειές του σπιτιού.
Τα περιστατικά που εξετάστηκαν από το δικαστήριο ξεκινούν το καλοκαίρι του 2019, όταν η ανήλικη ήταν περίπου 10 ετών και φέρεται να χτυπήθηκε με τα χέρια και με ξύλινο αντικείμενο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.
Το 2021 σημειώθηκε νέο επεισόδιο, όταν η μητέρα φέρεται να πέταξε γυάλινο αντικείμενο προς το παιδί, προκαλώντας τραυματισμό στο χέρι του.
Το πιο πρόσφατο περιστατικό έγινε τον Νοέμβριο του 2025, όταν η ανήλικη δέχθηκε χτυπήματα και σπρώξιμο μέσα στο σπίτι, με κίνδυνο να τραυματιστεί σοβαρά.
Το δικαστήριο έκρινε τη μητέρα ένοχη για ενδοοικογενειακή βία κατ’ εξακολούθηση και της επέβαλε ποινή φυλάκισης δύο ετών με αναστολή για τρία χρόνια, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα οδηγηθεί στη φυλακή αν δεν διαπράξει νέο αδίκημα.
Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση είχε ο πατέρας της ανήλικης, ο οποίος έχει την αποκλειστική επιμέλεια και στάθηκε στο πλευρό της κόρης του στη δικαστική διαδικασία.
Πηγή: dimokratiki
Η μητέρα, αλβανικής καταγωγής, κρίθηκε ένοχη για κατ’ εξακολούθηση σωματική βία σε βάρος της κόρης της, η οποία, σύμφωνα με τη δικογραφία, δεχόταν επιθέσεις για χρόνια, ακόμη και για λόγους που σχετίζονταν με δουλειές του σπιτιού.
Τα περιστατικά που εξετάστηκαν από το δικαστήριο ξεκινούν το καλοκαίρι του 2019, όταν η ανήλικη ήταν περίπου 10 ετών και φέρεται να χτυπήθηκε με τα χέρια και με ξύλινο αντικείμενο, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί.
Το 2021 σημειώθηκε νέο επεισόδιο, όταν η μητέρα φέρεται να πέταξε γυάλινο αντικείμενο προς το παιδί, προκαλώντας τραυματισμό στο χέρι του.
Το πιο πρόσφατο περιστατικό έγινε τον Νοέμβριο του 2025, όταν η ανήλικη δέχθηκε χτυπήματα και σπρώξιμο μέσα στο σπίτι, με κίνδυνο να τραυματιστεί σοβαρά.
Το δικαστήριο έκρινε τη μητέρα ένοχη για ενδοοικογενειακή βία κατ’ εξακολούθηση και της επέβαλε ποινή φυλάκισης δύο ετών με αναστολή για τρία χρόνια, πράγμα που σημαίνει ότι δεν θα οδηγηθεί στη φυλακή αν δεν διαπράξει νέο αδίκημα.
Καθοριστικό ρόλο στην υπόθεση είχε ο πατέρας της ανήλικης, ο οποίος έχει την αποκλειστική επιμέλεια και στάθηκε στο πλευρό της κόρης του στη δικαστική διαδικασία.
Πηγή: dimokratiki
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