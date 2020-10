Το Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου για πρώτη φορά και τον χειμώνα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στις νέες, δύσκολες συνθήκες του κορωνοϊού εξαιτίας του οποίου αναβλήθηκε πλήθος προγραμματισμένων πολιτιστικών εκδηλώσεων προσαρμόζεται το τοεπεκτείνοντας, για πρώτη φορά στην ιστορία του, την δράση του και στην χειμερινή περίοδο. Κάτω από την ομπρέλα του συμβολικού τίτλου «», που παραπέμπει στον ανοιχτό χώρο και την ελευθερία έκφρασης, εγκαινιάζειοι οποίες ανταποκρίνονται στα νέα δεδομένα της ζωής μας και οι οποίοιες μπορούν να μεταδοθούν και διαδικτυακά.Το πρόγγραμμα θα περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων εργαστήρια, masterclasses, παραστάσεις, webinars και πρωτότυπα καλλιτεχνικά έργα που απευθύνονται σε όλες τις ηλικίες ενώ, χωρίς κάποιοι αντίτιμο. Εντός των επόμενων ημερών, θα ανοίξουν οι προσκλήσεις ενδιαφέροντος με αναλυτικές οδηγίες υποβολής αιτήσεων για κάθε δράση.Οι βασικές άξονες που διαπνέουν τη συνολική διαμόρφωση του προγράμματος είναι τρεις: Αρχικά προετοιμάζει το κοινό για όσα θα παρακολουθήσει στο πλαίσιο του Φεστιβάλ το καλοκαίρι του 2021, ξεκινώντας από δύο κύκλους που είχαν ήδη ανακοινωθεί στον αρχικό σχεδιασμό του 202 0 και εστιάζουν στην(Chronotopia σε συνεργασία με το βερολινέζικο Φεστιβάλ ηλεκτρονικής και πειραματικής μουσικής CTM και το Goethe Institut Athen) και στη hip hop και street dance κουλτούρα (Layers of Street).Παράλληλα, φέρνει στο προσκήνιο τοκαι το συνδέει με τη σύγχρονη δημιουργία και την καθημερινή πρακτική. Ο τρίτος, ιδιαίτερα σημαντικός στόχος του, είναι να δώσει βήμα στους Έλληνες καλλιτέχνες των να δραστηριοποιηθούν στη δύσκολη αυτή συγκυρία και να εκφραστούν. Το Open Plan απευθύνεται όμως και στο ευρύτερο κοινό κάθε ηλικίας, ενθαρρύνοντάς το να δημιουργήσουμε τα δικά του έργα. Γεφυρώνοντας την απόσταση μεταξύ καλλιτέχνη και θεατή και βάζοντας σε πρώτο πλάνο τη δημιουργικότητα και την καλλιτεχνική αναζήτηση ως ανοιχτά πεδία έκφρασης για όλους, το πρόγραμμα φιλοδοξεί να συμβάλει στην καλλιέργεια ενός ενεργητικού και συμμετοχικού Κοινού, που συνδιαμορφώνει την καλλιτεχνική ταυτότητα του Φεστιβάλ.Για την υλοποίηση των δράσεων αυτών,, μια κίνηση συμβολική για τον κόσμο του Πολιτισμού, που έχει πληγεί σοβαρά από την πανδημία.Κύρια επιδίωξη του Φεστιβάλ είναι να λειτουργήσει ως πρότυπη κυψέλη δημιουργίας, ενθαρρύνοντας τη γνωριμία και τη συνάντηση των Ελλήνων καλλιτεχνών του Θεάτρου και του Χορού με τη διεθνή Σκηνή. Ένα πρώτο σημαντικό βήμα σ’ αυτή την κατεύθυνση γίνεται φέτος τον χειμώνα με τη διοργάνωση εντατικών, τριήμερων masterclasses στην Πειραιώς 260 για επαγγελματίες των παραστατικών τεχνών με κορυφαίους δημιουργούς απ’ όλο τον κόσμο.Κάθε προσκεκλημένος δημιουργός διαμορφώνει σύμφωνα με τον δικό του τρόπο δουλειάς και τις δικές του καλλιτεχνικές προτεραιότητες το πλαίσιο: Μοιράζεται με τους συμμετέχοντες (επαγγελματίες ηθοποιούς, σκηνοθέτες, χορογράφους, δραματουργούς κ.ά.) κλειδιά της μεθόδου του επί της καλλιτεχνικής διαδικασίας ή όψεις της έρευνάς του για τρέχοντα καλλιτεχνικά projects που τον απασχολούν. Ένα πρόγραμμα - προσφορά για την ελληνική καλλιτεχνική κοινότητα, το οποίο δίνει τη δυνατότητα σε επαγγελματίες του Θεάτρου και του Χορού να γνωρίσουν από κοντά και να συνομιλήσουν δημιουργικά με διεθνείς καλλιτέχνες μεγάλου κύρους.Τα Long Weekends θα ξεκινήσουν τον Νοέμβριο. Τα ονόματα των προσκεκλημένων δημιουργών θα αποκαλύπτονται σταδιακά με τη δημοσίευση ξεχωριστών open calls.Το Layers of Street ανακοινώθηκε τον Μάρτιο. Η πρωτότυπη αυτή ενότητα δράσεων που φέρνει στο Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου το hip hop και τη street dance κουλτούρα, μας καλεί να γνωρίσουμε χορευτές που διαπρέπουν στα συγκεκριμένα χορευτικά είδη. Ταυτόχρονα, μας συστήνει μια Σκηνή σε διάλογο με τη σύγχρονη δημιουργία στο θέατρο και τον χορό. Το «Layers» («στρώματα»), στον τίτλο της ενότητας, αναφέρεται στις διάφορες όψεις της hip hop χορευτικής κουλτούρας, που συμπεριλαμβάνει: Από τα Battles, τη βασική έκφραση του hip hop χορού (Athens Festival Urban Dance Contest) έως τα live street events σε πλατείες και εξωτερικούς χώρους, αλλά και τη σκηνική έκφραση μέσα από σύγχρονες παραστάσεις στην Πειραιώς 260. Το καλοκαίρι του 2021 θα έχουμε τη χαρά να παρακολουθήσουμε αυτές τις δράσεις σ’ ένα ακόμα πιο εμπλουτισμένο πρόγραμμα, που ευελπιστούμε ότι θα αγκαλιάσει ιδιαίτερα το νεανικό κοινό.Το εργαστήριο χορού με τον πρωτοπόρο Γάλλο χορογράφο Kader Attou εγκαινιάζει το Layers of Street. Ο γνωστός χορογράφος Kader Attou, διευθυντής του Εθνικού Χορογραφικού Κέντρου La Rochelle, προτείνει ένα πενθήμερο εργαστήριο τεχνικής, αυτοσχεδιασμού και ερμηνείας για επαγγελματίες χορευτές και χορεύτριες.Πρωτοπόρος καλλιτέχνης στην εμφάνιση της hip hop κουλτούρας στη Γαλλία και σε όλο τον κόσμο, ο Kader Attou χορογραφεί ένα μοναδικό σύμπαν σε διαρκή κίνηση ανάμεσα στον σύγχρονο χορό, το hip hop και τις τέχνες του τσίρκου. Εκπροσωπεί τη γενιά Γάλλων καλλιτεχνών που έδωσαν στον hip hop χορό αισθητική διάσταση, συνδέοντάς τον με τη σύγχρονη σκηνή από το ξεκίνημά του, το 1989. Σε συνεχή αναζήτηση ανανέωσης, ο Kader Attou ‒ο πρώτος διευθυντής Γαλλικού κρατικού οργανισμού που προέρχεται από τον χώρο του hip hop‒ προωθεί αυτό το χορογραφικό στυλ σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Τα έργα του έχουν ταξιδέψει εκτός των γαλλικών και των ευρωπαϊκών συνόρων ως την Παλαιστίνη, την Αλγερία, και τον Λίβανο κι από τη Βραζιλία και την Κολομβία ως την Κούβα και την Ινδία. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου, o Kader Attou θα συνοδεύεται από τον Erwin Godard, χορευτή της ομάδας του, Accrorap. Μαζί στοχεύουν να ευαισθητοποιήσουν τους συμμετέχοντες σ’ αυτό το μοναδικό χορογραφικό ιδίωμα, χρησιμοποιώντας επιρροές τόσο από το hip hop όσο και από τον σύγχρονο χορό.Αριθμός συμμετεχόντων: έως 8Χώρος διεξαγωγής εργαστηρίου: Πειραιώς 260 - Χώρος ΒΗμερομηνίες διεξαγωγής: 23 - 27 Νοεμβρίου 2020Καθημερινή διάρκεια: 3 ώρες/μέραΜια συνεργασία του Φεστιβάλ Αθηνών, του Φεστιβάλ CTM του Βερολίνου και του Goethe-Institut Athen. Στοχεύοντας στην ανάδειξη της σύγχρονης πειραματικής και ηλεκτρονικής μουσικής, το διεθνώς αναγνωρισμένο CTM έχει καθιερωθεί εδώ και 21 χρόνια ως ένα από τα πλέον πρωτοποριακά φεστιβάλ του είδους του. Φέτος, έρχεται στην Πειραιώς 260, καλώντας τους καλλιτέχνες και το κοινό να συμμετάσχουν σε εργαστήρια, δράσεις δικτύωσης, διαλέξεις, συναυλίες και club nights με όχημα τον διάλογο ανάμεσα σε ποικίλες φόρμες και μέσα, που υπερβαίνουν τα όρια μεταξύ μουσικών και αισθητικών ειδών.Από τα projects που είχαν ήδη ανακοινωθεί στο πρόγραμμα του Φεστιβάλ Αθηνών & Επιδαύρου 2020, το Chronotopia ετοιμάζεται εκ νέου ενόψει του επόμενου καλοκαιριού, δίνοντας στο φεστιβαλικό κοινό μια ιδιαίτερη διαδικτυακή πρόγευση: ένα εργαστήριο που φιλοδοξεί να αναδείξει τις «αντηχήσεις» ανάμεσα σε παλαιότερες και σύγχρονες μουσικές και να ενεργοποιήσει φόρμες που προηγούνται της νεωτερικότητας, δίνοντας έμφαση στην «αρχαιολογία των μέσων» και των μουσικών αρχείων. Οι συμμετέχοντες θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν έρευνα στο αρχείο του Κέντρου Σύγχρονης Μουσικής Έρευνας (ΚΣΥΜΕ, Αθήνα), ενώ στόχος του εργαστηρίου, υπό την καθοδήγηση του Έλληνα συνθέτη Άκη Σίνου και της Γερμανίδας καλλιτέχνιδας και ερευνήτριας Anke Eckardt, θα είναι η δημιουργία από κάθε συμμετέχοντα ενός πρωτότυπου έργου ηλεκτρονικής μουσικής, που θα αντλεί υλικό από τη μουσική του παρελθόντος. Οι έξι πρωτότυπες μουσικές δημιουργίες θα παρουσιαστούν στο Φεστιβάλ 2021 στην Πειραιώς 260.Αριθμός συμμετεχόντων: 6Χώρος διεξαγωγής εργαστηρίου: onlineΔιάστημα διεξαγωγής: Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2020Tι σημαίνει υπέρβαση; Ποια πράξη είναι ηρωική; Πώς η πίστη σε μια ιδέα και η απόφαση για δράση επηρεάζουν το σώμα; Τι σημαίνει ευθύνη, προσωπικό κόστος; Πώς είναι το σώμα που αντιστέκεται; Πώς είναι το σώμα που επαναστατεί; Με αφετηρία την Ελένη του Ευριπίδη και την Αντιγόνη του Σοφοκλή, από τη διδακτέα ύλη του Γυμνασίου και του Λυκείου αντίστοιχα, η χορογράφος Μαριάννα Καβαλλιεράτου προτείνει ένα εργαστήριο εισαγωγής στη δημιουργική γλώσσα του σύγχρονου χορού και της κίνησης, αποκλειστικά για εφήβους, με ή και χωρίς εμπειρία εκπαίδευσης στον Χορό. Η διαδικασία της έρευνας και οι πρόβες στο πλαίσιο του εργαστηρίου, που θα πραγματοποιηθεί στον χώρο Β της Πειραιώς 260, εστιάζουν στην ανάπτυξη της προσωπικής έκφρασης μέσω της κίνησης: κάθε έφηβος δημιουργεί τον δικό του χορευτικό χαρακτήρα και κατόπιν, προχωρά στη σύνθεση και την εκτέλεση ενός χορευτικού σόλο. Για τη δραματουργική προσέγγιση των κειμένων, η Μαριάννα Καβαλλιεράτου θα συνεργαστεί με θεατρολόγο, ενώ ο συνθέτης Γιώργος Μυζήθρας, θα συνθέσει πρωτότυπη μουσική για τις δημιουργίες που θα προκύψουν. Οι τελικές δημιουργίες των εφήβων θα μαγνητοσκοπηθούν και θα παρουσιαστούν στο κοινό μέσα από την ιστοσελίδα και τα social media του Φεστιβάλ.Αριθμός συμμετεχόντων: έως 8Ηλικίες: 14 - 17 ετώνΧώρος διεξαγωγής: Πειραιώς 260 - Xώρος ΒΔιάστημα διεξαγωγής: Οκτώβριος - ΔεκέμβριοςΚάθε Σάββατο 11:00 - 15:00 από τις 24.10 έως τις 19.12Η δράση πραγματοποιείται στο πλαίσιο του «Διεθνούς Δικτύου Αρχαίου Δράματος» του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.Με πηγή έμπνευσης το αρχαίο δράμα, η γνωστή σχεδιάστρια μόδας Ιωάννα Κουρμπέλα προτείνει ένα ξεχωριστό εργαστήριο, ανοιχτό σε όλους, χωρίς προαπαιτούμενη εμπειρία στη μόδα. Με φυσική παρουσία στο εργαστήριο της σχεδιάστριας, οι συμμετέχοντες θα γνωρίσουν όλα τα στάδια σχεδιασμού, δημιουργίας και εκτέλεσης ενός ενδύματος: από την ιστορία του κοστουμιού και της μόδας, τη μελέτη των υφασμάτων και των χρωμάτων έως τη σύλληψη της ιδέας, τον σχεδιασμό του πατρόν και την κοπή και τη ραφή του ρούχου. Στο τέλος του εργαστηρίου, κάθε συμμετέχουσα /-ων θα έχει δημιουργήσει ένα πρωτότυπο ένδυμα, ενώ το σύνολο των ενδυμάτων θα παρουσιαστεί σε ένα ξεχωριστό «φεστιβαλικό» editorial γνωστού περιοδικού. H καλλιτεχνική διαδικασία πλαισιώνεται από καταξιωμένους επαγγελματίες από τον χώρο της μόδας και του θεάτρου.Αριθμός συμμετεχόντων: 6Ηλικίες: 18 +Χώρος διεξαγωγής: online και στο εργαστήριο της Ιωάννας ΚουρμπέλαΔιάστημα διεξαγωγής: Νοέμβριος - Δεκέμβριος 2020