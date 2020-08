«Νύχτες Πρεμιέρας»: Το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας δίνει και φέτος το παρών

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Πολυαναμενόμενες πρεμιέρες ελληνικών ταινιών που αγκαλιάζονται από το τοπικό κοινό και ταξιδεύουν στην Ελλάδα και το εξωτερικό, εργαστήρια για την ανάπτυξη και παραγωγή ταινιών, υψηλοί και τιμώμενοι καλεσμένοι της εγχώριας κινηματογραφικής κοινότητας και, φυσικά, βραβεύσεις και ανάδειξη παλαιότερων και ανερχόμενων Ελλήνων και Ελληνίδων δημιουργών είναι κάποια από τα συστατικά του» που θα διεξαχθεί φέτος , για 26η χρονιά, από τις 23 Σεπτεμβρίου έως τις 4 Οκτωβρίου.Ένας από τους πιο ξεχωριστούς και ισχυρούς δεσμούς του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας με το ελληνικό σινεμά είναι το Διαγωνιστικό Τμήμα Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους «Ελληνικές Μικρές Ιστορίες», με χορηγό τη Nespresso, το οποίο βοηθά με ιδιαίτερη φροντίδα – για σχεδόν μια δεκαετία – τις νέες ελληνικές ταινίες μικρού μήκους να βρουν τον δρόμο τους προς τη μεγάλη οθόνη και να συναντήσουν το κοινό τους. Μια αγάπη και εμπιστοσύνη που ανταποδίδουν και οι Έλληνες και Ελληνίδες δημιουργοί, καταθέτοντας με διαρκώς αυξανόμενο ρυθμό τις ταινίες τους στις Νύχτες Πρεμιέρας, οι οποίες φτάνουν να εκπροσωπούν δυναμικά το πιο δημιουργικό κομμάτι της ελληνικής κινηματογραφικής παραγωγής.Έχοντας παρουσιάσει συνολικά περισσότερες από 470 ταινίες τα τελευταία οκτώ χρόνια, το ολοζώντανο και συναρπαστικό Διαγωνιστικό Τμήμα των Ελληνικών Ταινιών Μικρού Μήκους «Ελληνικές Μικρές Ιστορίες» παραμένει αναπόσπαστο κομμάτι και του 26ου Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας.Για την φετινή 26η διοργάνωσηγεγονός που αποδεικνύει ότι το ελληνικό σινεμά είναι παρόν και δραστήριο αλλά και ότι οι νέοι Έλληνες και οι νέες Ελληνίδες δημιουργοί εμπιστεύονται την παρουσία του έργου τους στις Νύχτες Πρεμιέρας και το κοινό τους.Η διαδικασία επιλογής των ταινιών από την ομάδα προγραμματισμού του φεστιβάλ ολοκληρώθηκε και επιλέχθηκαν 47 ταινίες που θα διεκδικήσουν τα βραβεία της 26ης διοργάνωσης.Οι ταινίες που επιλέχθηκαν, θα προβληθούν κατά τη διάρκεια του Φεστιβάλ, ενώ ειδική κριτική επιτροπή θα απονείμει βραβεία Καλύτερης Ταινίας (Α’ και Β’), Σκηνοθεσίας, Σεναρίου, Ανδρικής και Γυναικείας Ερμηνείας. Τα βραβεία Α’ και Β’ Καλύτερης ταινίας θα συνοδεύονται από χρηματικό έπαθλο, λεπτομέρειες για τα οποία θα ανακοινωθούν σύντομα μαζί με τη σύνθεση της φετινής μας επιτροπής.Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο των έκτακτων υγειονομικών συνθηκών η 26η έκδοση του Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας να φιλοξενηθεί στις κινηματογραφικές μας αίθουσες με σενασμό στους κανονισμούς και τις προδιαγραφές διεξαγωγής, όπως αυτές θα οριστούν από τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας και με απαράβατο γνώμονα την ασφάλεια του κοινού και των θεατών.Για τους θεατές (ευπαθείς ομάδες, άτομα που φροντίζουν ασθενείς ή λόγω επαγγέλματος έρχονται σε επαφή με ασθενείς κ.ά.) οι οποίοι δεν θα μπορούν εκ των πραγμάτων να παραστούν στις προβολές, το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Αθήνας Νύχτες Πρεμιέρας έχει ήδη προβλέψει έναη οποία θα εξασφαλίζει συγκεκριμένο αριθμό geo-blocked προβολών, τηρώντας όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υψηλού επιπέδου ψηφιακής διάδρασης κατά τα πρότυπα επιτυχημένων παραδειγμάτων μεγάλων διεθνών Φεστιβάλ., διατηρώντας τον πλούτο των παράλληλων δράσεων της διοργάνωσης, όπως masterclass, συζητήσεις, εισαγωγή από σκηνοθέτες και Q&A αλλά και ευρεία διάδραση με το κοινό, προσαρμοσμένες στο διαδικτυακό περιβάλλον.ΑΓΡΙΑ ΔΥΣΗ της Δέσποινας ΚούρτηΑΔΕΛΦΕΣ ΨΥΧΕΣ του Βασίλη Λουλέ & ομάδας μαθητών του Ελληνικού Σχολείου του Vaihingen της ΣτουτγάρδηςΑΕΝΑΗ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ του Παντελή ΚουλουρίδηΑΝΑΠΑΥΣΙΣ του Δημήτρη ΠαπαγιαννόπουλουΑΝΘΟΛOΓΙΟ ΜΙΑΣ ΠΕΤΑΛΟYΔΑΣ του Κωστή ΧαραμουντάνηΑΠΟΔΡΑΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΥΘΡΑΥΣΤΟ ΠΛΑΝΗΤΗ του Θανάση ΤσιμπίνηΒΟΥΤΙΑ του Θύμιου ΜπακατάκηΗ ΓΥΝΑΙΚΑ ΤΟΥ ΛΩΤ του Παναγιώτη ΣτεργιανούΗΡΩ /HE.RO:/ του Αλέξη Κουκιά-ΠαντελήΙΣΚΙΩΜΑ του Κώστα ΓεραμπίνηΤΟ ΜΑΟΥΣ ΣΤΟΡΥ του Μιλτιάδη ΧρηστίδηΜΕΛΑΤΟΝΙΝΗ του Νίκου ΠάστραΤΟ ΝΟΗΜΑ ΤΟΥ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ του Μάνου ΠαπαδάκηΟΤΑΝ ΓΕΛΑΩ ΚΛΕΙΝΟΥΝ ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΜΟΥ του Ντάνιελ ΜπόλνταΣΕΒΑΡΑΜΠΕΣ του Τζορτζ ΚόντοςΣΤΑ ΒΗΜΑΤΑ ΤΗΣ της Αναστασίας ΚρατίδηΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΟΝΟΥ (ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ) της Ζακλίν ΛέντζουΤΕΡΜΑ του Δημήτρη ΜουτσιάκαΦΥΣΑΡΜΟΝΙΚΑ ΜΑΝ του Αλέξανδρου ΣκούραΧΑΝΣΕΛ της Βίβιαν ΠαπαγεωργίουΧΟΥΧΟΥ της Ζωής ΣγουρούΟ ΧΡΙΣΤΟΣ ΓΕΝΝΗΘΗΚΕ ΣΤΟ ΡΟΖΙΚΛΑΙΡ του Κώστα ΔημολίτσαALL YOU CAN EAT του Δημήτρη ΑρμενάκηBELLA της Θέλγιας ΠετράκηDAKAR του Στέλιου ΜωραϊτίδηDEAR JOEL του Θανάση ΤρουμπούκηFIAT LUX του Γιώργου ΚορακιανίτηGOADS της Iris BaglaneaHAPPY MOMENTS του Αλέξανδρου ΖαρμπήTHE HARVESTER GENERATION του Μίνωα ΠαπάMADONNA F64.0 του Σταύρου ΜαρκουλάκηMARE NOSTRUM του Δημήτρη ΑναγνώστουMILKYWAY του Λευτέρη ΓιαννακουδάκηNORMAΛ του Νίκου ΓκούλιουOTRANTO των Ionian Bisai και Σωτήρη ΤσίγκανουPASHKA του Oltjon LipePHELIA της Ελιας ΚαλογιάννηPREMIER AMOUR του Χάρη ΡαφτογιάννηROUTE-3 του Θανάση ΝεοφώτιστουSILENCE του Μελέτη ΜοίραSTEFANOS ROKOS: NICK CAVE & THE BAD SEEDS’ NO MORE SHALL WE PART, 14 ΠΙΝΑΚΕΣ, 17 ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ της Ρηνιώς Δραγασάκη και της Αρασέλης ΛαιμούSWEAT της Βέρας ΧοτζόγλουTAKE IT AND END IT του Κυρηναίου ΠαπαδημάτουTHIS IS RIGHT; ZAK LIFE AND AFTER της Γεύης ΔημητρακοπούλουUNDER του Βαγγέλη ΜπέκαUTOPIA του Κώστα Νίκα54 / Η ΤΥΦΛΗ ΧΕΛΩΝΑ ΚΙ Η ΑΠΕΡΑΝΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ της Ισαβέλλας Μαργάρα