Οι Jethro Tull έρχονται για συναυλία στην Αθήνα

Oι θρυλικοί Jethro Tull θα παίξουν ζωντανά, το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, παραδίδοντας ακόμη μια φορά μαθήματα ροκ ιστορίας και σηματοδοτώντας την πρώτη και ίσως μοναδική συναυλία ξένου συγκροτήματος τέτοιου μεγέθους και ιστορικής αξίας, για το καλοκαίρι του 2020 στην Ελλάδα.Οι ιστορικοί ύμνοι των Βρετανών, θα ηχήσουν για άλλη μια φορά στην Αθήνα, κάνοντάς μας να ξεχάσουμε το festival-free καλοκαίρι και να ατενίσουμε το μέλλον με αισιοδοξία!



Ορμώμενοι από το Blackpool της Αγγλίας, οι Jethro Tull ξεκινούν το μουσικό τους ταξίδι στα τέλη της δεκαετίας του ’60. Σήμερα, με 60 εκατομμύρια πωλήσεις δίσκων παγκοσμίως, περισσότερα από 21 άλμπουμ μεταξύ των οποίων 11 χρυσά και 5 πλατινένια και με περισσότερες από 3,000 live εμφανίσεις σε 40 χώρες, οι Jethro Tull έχουν χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο σημαντικά και εκκεντρικά progressive rock συγκροτήματα του 20ου αιώνα.



Στο κέντρο της σκηνής ξεχωρίζει η εμβληματική περσόνα του Ian Anderson, ο οποίος παίρνει τον ρόλο του ηγέτη του γκρουπ. Με μια καλλιτεχνική ευφυΐα που ξεχώρισε ήδη από τα πρώτα βήματα της μπάντας, ο Anderson τολμά να βάλει το φλάουτο σαν βασικό όργανο στη μηχανή των Jethro Tull, κάνοντάς το παράλληλα σήμα κατατεθέν του συγκροτήματος.



Στα πρώτα τους δισκογραφικά χρόνια ξεπηδά το blues ντεμπούτο τους This Was (1968), το οποίο διαδέχεται το Stand Up (1969), αλλά και το Benefit (1970), ο δίσκος προπομπός που μας προετοιμάζει για το magnum opus τους, Aqualung (1971). Τα λόγια περιττεύουν για αυτό το αριστούργημα το οποίο θεωρείται ως μια από τις πιο σημαντικές ροκ κυκλοφορίες όλων των εποχών.



Η progressive rock, περήφανη για τα άξια τέκνα της, βρίσκει μια για πάντα στο Locomotive Breath και το Hymn 43 τους ύμνους που θα τραγουδηθούν από χιλιάδες fans παγκοσμίως. Μέσα από μια μουσική πορεία 5 δεκαετιών, ο ήχος των Jethro Tull ταξίδεψε από τα blues και τη jazz, την progressive αλλά και την ορθόδοξη rock, μέσα από τα folk ηχοτόπιά τους.



Η μπάντα που λατρεύτηκε από τους Steve Harris και Bruce Dickinson, Eddie Vedder, Nick Cave, John Myung, Marcus Siepen και Joe Bonamassa, έρχεται στην Αθήνα, για μία ιστορική συναυλιακή συγκυρία, μάρτυρες της οποίας θα γίνουν όσοι δώσουν το παρόν το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων.



Θα διατεθούν εισιτήρια σε πολύ περιορισμένο αριθμό, αποκλειστικά για θέσεις καθήμενων, καθώς δεν επιτρέπονται συναυλίες ορθίων σύμφωνα με κυβερνητική απόφαση. Επίσης, θα τηρηθούν αυστηρά οι απαραίτητες αποστάσεις και θα ακολουθηθούν πιστά όλες οι οδηγίες των ειδικών και τα υγειονομικά μέτρα της κυβέρνησης, για την αποφυγή μετάδοσης του Covid-19.



