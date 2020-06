«Κι από Σμύρνη... Σαλονίκη» της Μιμής Ντενίση: Μια παραγωγή του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Μετά τη δύσκολη περίοδο που βιώσαμε,το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού επενδύει στο θέατροκαι στηρίζει την πρωτότυπη καλλιτεχνική δημιουργίαΤο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού ήταν από τους πρώτους πολιτιστικούς χώρους που διέκοψε με αίσθημα ευθύνης τη λειτουργία του θεάτρου του στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» με κύριο γνώμονα την προστασία της δημόσιας υγείας. Με το ίδιο αίσθημα ευθύνης και με την πεποίθηση ότι ο πολιτισμός δεν μπορεί να απουσιάζει από τη ζωή μας, το ΙΜΕ ανακοινώνει με χαρά την επαναλειτουργία του «ΘΕΑΤΡΟΝ» και την επανέναρξη των παραστάσεων του έργου «Κι από Σμύρνη… Σαλονίκη», που αποτέλεσε τη μεγαλύτερη επιτυχία της σεζόν.H παράσταση, που χαρακτηρίστηκε από κοινό και κριτικούς ως «μάθημα ελληνικής ιστορίας επί σκηνής», διεκόπη απότομα, εν μέσω συνεχών sold out, λόγω των μέτρων που έλαβε η πολιτεία για τον περιορισμό της διασποράς του κορωνοιού. Ξεκινά ξανά από την πρώτη εβδομάδα του Οκτωβρίου με τηλεφωνική προπώληση στο τηλεφωνικό κέντρο του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»: 212 254 0300.Το θέατρο αποτελεί μία ζωντανή διάδραση μεταξύ κοινού και ηθοποιών. Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού έχοντας λάβει όλα τα απαραίτητα υγιειονομικά μέτρα και με συστηματική απολύμανση των χώρων, θα δίνει τη δυνατότητα ξανά στους θεατές να παρακολουθήσουν με ασφάλεια την παράσταση και να γίνουν κοινωνοί αυτής της μοναδικής εμπειρίας. Το Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, χάρη στην προηγμένη τεχνολογικά κατασκευή του, είναι εξοπλισμένο με ειδικό σύστημα νωπού αέρα, το οποίο, ανά τακτά χρονικά διαστήματα, αντικαθιστά τον αέρα σε όλους τους χώρους με φρέσκο αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον.Το έργο της Μιμής Ντενίση «Κι από Σμύρνη… Σαλονίκη» είναι το πρώτο ελληνικό θεατρικό sequel και αποτελεί συνέχεια του έργου «Σμύρνη μου αγαπημένη», που συγκλόνισε εκατοντάδες χιλιάδες θεατές και έγινε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου. Η Μιμή Ντενίση γράφει και σκηνοθετεί τη συνέχεια της ζωής των ηρώων της πρώτης παράστασης οι οποίοι επέζησαν της Μικρασιατικής καταστροφής και προσπάθησαν να αρχίσουν από την αρχή στη νέα τους πατρίδα, τη Θεσσαλονίκη.Η Σαλονίκη γίνεται η πατρίδα των προσφύγων. Μια πολυπολιτισμική πόλη με ντόπιους, πρόσφυγες, Πόντιους και Εβραίους που ζουν αρμονικά παρά τις διαφορές τους. Το έργο παρακολουθεί την πορεία της οικογένειας και πολλών νέων χαρακτήρων την περίοδο από την ανταλλαγή των πληθυσμών μέχρι την αρχή του 2ου Παγκοσμίου Πολέμου. Η ανέλιξη των προσφύγων από την απόλυτη φτώχεια σε μια καινούρια αξιοπρεπή ζωή, η προσπάθειά τους να γίνουν ένα με τ’ αδέλφια τους στην Ελλάδα, η άνοδος και η πτώση της ακμάζουσας Εβραϊκής κοινότητας, δίνονται ανάγλυφα μέσα από τους χαρακτήρες.«Το κείμενο, αναγκαστικά μεγάλο σε έκταση, αλλά με αξιοσημείωτη ευρυθμία, μπλέκει τις προσωπικές ιστορίες των ηρώων με την Ιστορία, επιχειρώντας και καταφέρνοντας να πετύχει μια ψύχραιμη αφήγησή της, διάσπαρτη με χιούμορ κι αίσθημα ελπίδας. Δεν μπορεί να μην παρατηρήσει κάποιος την ανάγκη της συγγραφέα να δηλώσει, σχεδόν με πείσμα, το ουμανιστικό πνεύμα της.»Τώνια Καράογλου, Αθηνόραμα«Αν μπορούσα με μια λέξη να περιγράψω τη νέα παραγωγή του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού δια χειρός Μιμής Ντενίση, θα έλεγα απλά «Συγκλονιστική»…. Έργο με πολύ καλή πλοκή. Οργανωμένη. Η κυρία Ντενίση, έχει αποδώσει τα γεγονότα και τη δράση με λεπτομέρεια, ώστε να έχουμε ένα άριστο καλλιτεχνικό και συγκινησιακό αποτέλεσμα…».Λαμπριάνα Κυριακού, avecnews.gr«Πρόκειται για ένα πραγματικά μεγαλεπήβολο θεατρικό εγχείρημα… χωρίς διδακτισμούς και εθνικιστικές κορώνες, τερτίπια και σκηνοθετισμούς, με ψυχραιμία αλλά και συγκίνηση, τίμιο, κατανοητό, “χορταστικό”, λαϊκό θέαμα για το ευρύ κοινό.»Μιχάλης Ροδόπουλος, ΠΡΩΤΟ ΘΕΜΑ«Οι πιο δυνατές στιγμές της παράστασης είναι δύο ατάκες της Ντενίση. Η μία περιέχει τη λέξη «Μακεδονία» και η άλλη τη λέξη «πόλεμος». Το μανιασμένο χειροκρότημα του κοινού αντηχεί ακόμη στα αυτιά μου… Και με όσα βλέπουμε και ακούμε θα αντηχεί για πολύ».Μανώλης Κοττάκης, Δημοκρατία«H αγαπημένη μου Μιμή Ντενίση συνεχίζει την ιστορία της οικογένειας Μπαλτατζή, με σαρωτική επιτυχία σε άλλο ένα ιστορικό έπος - το δικό μας Downton Abbey…»Χριστίνα Πολίτη«Δεν θα σταθώ στις εξαιρετικές ερμηνείες, τα πανάκριβα και όμορφα σκηνικά, την ευρηματική σκηνοθεσία, στα απλά και πλούσια φορέματα, τα αξέχαστα τραγούδια. Θα σας μιλήσω για την συγκίνηση που ένιωσα. Τις ιστορίες που άκουγα αντί για νανούρισμα από την γιαγιά μου, να τις βλέπω να ζωντανεύουν επί σκηνής. Για την υπέροχη, εμπεριστατωμένη, αντικειμενική μελέτη της ιστορίας από την κα Μιμή Ντενίση. Γιατί ας το παραδεχτούμε. Τηλεφωνικά στο Τ. 212 254 0300Ιωάννα Ψυχογυιού, Τμήμα Κρατήσεων και Εισιτηρίων «Ελληνικού Κόσμου»Τ. 212 254 0300, Κ. 698 254 0300, e-mail: tameio@fhw.grΛίλιαν Πετροπούλου Τ. 210 6143021 & Κ. 6946 123004, email: lilian.petrop@gmail.comΊδρυμα Μείζονος Ελληνισμού«ΘΕΑΤΡΟΝ»Πειραιώς 254, Ταύρος