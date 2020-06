LP: Η τραγουδίστρια επιστρέφει με νέο live δίσκο

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η δημοφιλής τραγουδίστρια-τραγουδοποιόςείχε προγραμματίσει μία εκτενή παγκόσμια περιοδεία για το 2020 η οποία όμως αναβλήθηκε λόγω της πανδημίας. Ως δώρο προς τους θαυμαστές της, λοιπόν, που δεν θα έχουν την ευκαιρία να την δουν από κοντά, κυκλοφόρησε το album, «Αυτό είναι η πρώτη live κυκλοφορία της LP και. Το μοναδικό performance περιλαμβάνει 17 tracks από διάφορα albums καθώς και διασκευές από τους Kings of Leon και τους The Rolling Stones.«Αυτή η συναυλία είναι ένα τόσο όμορφο παράδειγμα του πάθους, της αγάπης και της στοργής που μοιράζομαι με το κοινό μου από την Ρωσία» δήλωσε η LP και συμπλήρωσε. «Είμαι πολύ χαρούμενη που τώρα όλοι μπορούν να ακούσουν αυτή την ιδιαίτερη βραδιά! Spasibo (Ευχαριστώ)!)».H LP είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο, έχοντας πουλήσει από 2.500 μέχρι 10.000 εισιτήρια σε πάνω από 100 πόλεις. Από την Minneapolis μέχρι το Μιλάνο και από το Μεξικό μέχρι την Μόσχα. Η διεθνής καριέρα της, την έχει εδραιώσει ως μία καλλιτέχνιδα που ενώνει τους ανθρώπους και δεν τους διαχωρίζει. Αυτή την στιγμή η δημοτικότητά της βρίσκεται πιο ψηλά από ποτέ καθώς οι fans της στα social media αυξάνονται κατά 100,000 το μήνα, ο κατάλογος της συγκεντρώνει πάνω από 4 εκατομμύρια streams ημερησίως και αυτός ο live δίσκος είναι η πρώτη της επίσημη κυκλοφορία μετά από σχεδόν 18 μήνες.Το τελευταίο album της LP “Heart To Mouth” κυκλοφόρησε στα τέλη του 2018 και θεωρείται, η πιο δυνατή μουσική δήλωσή της μέχρι στιγμής. Η ίδια συνεχίζει να κατακτά νέες αγορές με την Λατινική Αμερική να είναι η περιοχή που υποστήριξε περισσότερο το τραγούδι της “Girls Go Wild”, το οποίο ήταν και το track που παίχτηκε περισσότερο στο ραδιόφωνο στην Ιταλία το 2019.Η τραγουδίστρια ξεκίνησε να χαράζει το μονοπάτι που βρίσκεται τώρα το 2017 με την κυκλοφορία του “Lost On You”. Totrack πήγε στο Νο1 18 χωρών, έγινε Διαμαντένιο στο Μεξικό και στην Γαλλία, 4 φορές Πλατινένιο στην Ιταλία, Πλατινένιο στην Ελλάδα και στην Πολωνία, Χρυσό στο Βέλγιο και στην Ελβετία και πρόσφατα ξεπέρασε τα 2 δισεκατομμύρια streams.H LP έχει λάβει εξαιρετικές κριτικές από εκδόσεις όπως το Billboard, το Interview, το Paper, το Out Magazine, το VMagazine και η Βρετανική Vogue. Πρόσφατα φιλοξενήθηκε στο εξώφυλλο του Μεξικάνικου ELLE. Τα μοναδικά shows της έχουν παρουσιαστεί στις μεγαλύτερες τηλεοπτικές εκπομπές αλλά και σε διεθνούς φήμης φεστιβάλ όπως το Coachella, το Osheaga, το Outside Lands και πολλά άλλα.