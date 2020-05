Τα βραβεία του 22ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Ανακοινώθηκαν τατουτο οποίο παρότι διοργανώθηκε, για πρώτη φορά φέτος διαδικτυακά, είχε μεγάλη ανταπόκριση από το κοινό. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία των διοργανωτών τις πρώτες οκτώ ημέρες του Φεστιβάλ διατέθηκαν 72.000 δωρεάν εισιτήρια και 113 ντοκιμαντέρ έγιναν sold out.Ανάμεσα στις sold out ταινίες είναι και οι βραβευμένες. Γι’ αυτό και το Φεστιβάλ δίνει στους θεατές τη δυνατότητα να δουν ξανά την πλειοψηφία των βραβευμένων ταινιών, προσφέροντας 100 επιπλέον δωρεάν θεάσεις για κάθε μία. Οι επιπλέον θεάσεις θα είναι διαθέσιμες από την Τετάρτη 27 Μαΐου, στις 12:00.Το Φεστιβάλ συνεχίζεται και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείσουν τα εισιτήριά τους μέχρι και τα μεσάνυχτα της Πέμπτης 28 Μαΐου.Το βραβείο «Χρυσός Αλέξανδρος» που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 15.000€ απονέμεται στο ντοκιμαντέρ:Καλωσήρθατε στην Τσετσενία / Welcome to Chechnya σε σκηνοθεσία Ντέιβιντ Φρανς (ΗΠΑ)Σκεπτικό επιτροπής:«Αυτό το ανατριχιαστικό ντοκιμαντέρ-θρίλερ αποκαλύπτει μια -σε μεγάλο βαθμό-αγνοημένη ανθρωπιστική κρίση στη μουσουλμανική ρωσική ομοσπονδιακήδημοκρατία της Τσετσενίας, όπου η καταδίωξη ομοφυλοφίλων μαίνεται: τουςκυνηγούν, τους φυλακίζουν, τους βασανίζουν και φτάνουν στο σημείο μέχρι και να τους σκοτώσουν, σε μία προσπάθεια εκκαθάρισης της LGBTQ κοινότητας της Τσετσενίας. Η ταινία μάς συστήνει τη θαρραλέα queer κοινότητα που εδρεύει στη Μόσχα, ηοποία έχει επικεντρώσει τις δυνάμεις της στη διάσωση ανθρώπων από την Τσετσενία μέσα από ένα τεράστιο και κρυφό δίκτυο διαφυγής που τους οδηγεί στην ασφάλεια. Οι ακτιβιστές οργανώνουν τη διαφυγή και τη μεταφορά σε ασφαλή σπίτια σε άγνωστεςπόλεις, καθώς οι πρόσφυγες περιμένουν, συχνά επί μήνες, να βρεθεί μια χώραπρόθυμη να τους δεχθεί, εν μέσω του συνεχούς κινδύνου να δολοφονηθούν. Αξιοσημείωτη είναι και η πρωτοποριακή χρήση ψηφιακών εφέ που αλλάζει ταπρόσωπα των πρωταγωνιστών, προκειμένου να προστατεύσει τις ταυτότητές τους, χωρίς να αποσπάσει την προσοχή από την αφήγηση. Συνολικά, 22 άτομα -κυρίωςqueer ακτιβιστές από τη Νέα Υόρκη- δανείζουν τα πρόσωπά τους ως ασπίδα για να προστατεύσουν τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην ταινία. Καταγράφοντας αυτή την αντίσταση, ο σκηνοθέτης μάς επιτρέπει να βιώσουμε τι σημαίνει να διαφεύγεις από διώξεις, να χάνεις όλα εκείνα από τα οποία αποτελείται η ζωή σου, την ίδια στιγμή που ανακαλύπτεις μια φιλόξενη και τρυφερή κοινότητα».Το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 5.000€ απονέμεται στο ντοκιμαντέρ:Σπίτι μου / Acasă, My Home σε σκηνοθεσία Ράντου Τσορνίτουτς (Ρουμανία, Φινλανδία, Γερμανία)Σκεπτικό επιτροπής:«Αυτή η “μικρή μεγάλη ταινία” επικεντρώνεται “στους άλλους”, των οποίων τηνοπτική αγκαλιάζει εξολοκλήρου, γεγονός που μας προκαλεί, καθώς μας κάνει νααμφισβητήσουμε τις βεβαιότητές μας. Σκηνοθετημένο στο υδάτινο δέλτα έξω από τοΒουκουρέστι, στη Ρουμανία, αυτό το δείγμα cinéma verité αμφισβητεί τα όρια ανάμεσα στην ελευθερία και την κοινωνία, ανάμεσα στη φύση και τον πολιτισμό, ανάμεσα στηδιαφορετικότητα και την ταυτότητα. Θα πρέπει να επιβάλουμε την ιδέα μας περίευτυχίας, όσο αξιέπαινη και αν είναι, σε αυτούς που δεν την αποδέχονται; Αυτή είναιη ερώτηση που θέτει το “Acasa, My Home”, ένα όμορφο και συγκινητικό ντοκιμαντέραπό τον Ράντου Τσορνίτουτς».Η κριτική επιτροπή για το Διεθνές Διαγωνιστικό Τμήμα Newcomers του 22ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης αποτελείται από τους:Κατρίν Λε Κλεφ, sales agent (Γαλλία)Φιλίπ Μπελαΐς, σκηνοθέτη, παραγωγό, διευθυντή φωτογραφίας (Γαλλία)Αλεξάντρ Ο. Φιλίπ, σκηνοθέτη (ΗΠΑ - Ελβετία)Το βραβείο «Χρυσός Αλέξανδρος Newcomers» που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 8.000€ απονέμεται στο ντοκιμαντέρ:Βάλχενζεε για πάντα / Walchensee Forever σε σκηνοθεσία Γιάνα Γι Γουόντερς (Γερμανία)Σκεπτικό επιτροπής:«Μερικές φορές, οι προσωπικές ταινίες αποτελούν κάτι περισσότερο από ένα οικείο οικογενειακό πορτραίτο –αποκτούν τις ποιότητες και μοιάζουν εξωτερικά με παραμύθι. Το Μεγάλο Βραβείο Newcomers 2020 απονέμεται σε μία εξαιρετική ταινία, γυρισμένη με ειλικρίνεια και γενναιοδωρία, η οποία σταδιακά αποκαλύπτει και ξετυλίγει τις ζωές πολλών γενεών γυναικών –κάθε μία από αυτές αγαπητή, πλούσια, γενναιόδωρη και ελεύθερη με τον τρόπο της. Για την κομψή χρήση του αρχειακού υλικού, της φωτογραφίας και την ειλικρινή αφήγησή του, ο Χρυσός Αλέξανδρος απονέμεται στην ταινία Walchensee Forever σε σκηνοθεσία Γιάνα Γι Γουόντερς».Το Ειδικό Βραβείο Επιτροπής που συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 3.000€ απονέμεται στο ντοκιμαντέρ:Ο καιρός μιας κυρίας / Lady Time σε σκηνοθεσία Ελίνα Ταλβενσάαρι (Φινλανδία)Σκεπτικό επιτροπής:«Το φετινό Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής Newcomers απονέμεται σε ένα εντυπωσιακό ντεμπούτο, γεμάτο αυτοπεποίθηση, το οποίο με χάρη επιχειρεί να ανασυνθέσει μία προηγούμενη ζωή που βρίσκεται στα όρια της λησμονιάς, υφαίνοντας έναν συναισθηματικό δεσμό ανάμεσα στους ζωντανούς και τους νεκρούς μέσα από αντικείμενα, φωτογραφίες και κατακερματισμένες αναμνήσεις. Το Lady Time της Ελίνα Ταλβενσάαρι είναι ένα περίτεχνα κατασκευασμένο κινηματογραφικό διαμάντι και μας συγκίνησε η ευαισθησία, η ενσυναίσθηση και η ευρηματική στυλιστική του προσέγγιση».Η κριτική επιτροπή για το Διεθνές Διαγωνιστικό >>Film Forward του 22ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης αποτελείται από τους:Εντουάρντο Γουίλιαμς, σκηνοθέτη (Αργεντινή)Γκιουρτσάν Κελτέκ, σκηνοθέτη (Τουρκία)Μαρία Τσαντσάνογλου, ιστορικό τέχνης (Ελλάδα)Το βραβείο «Χρυσός Αλέξανδρος »Film Forward» που συνοδεύεται από το χρηματικό έπαθλο 3.000€ απονέμεται στο ντοκιμαντέρ:Έτος ανακάλυψης / The Year of the Discovery σε σκηνοθεσία Λούις Λόπες Καράσκο (Ισπανία)Σκεπτικό επιτροπής:«Ο Καράσκο μάς μεταφέρει στην καθημερινότητα ανθρώπων από διαφορετικές κοινωνικές τάξεις και ηλικίες, και με διαφορετικές πολιτικές ιδεολογίες, οι οποίοι ερμηνεύουν το παρόν ανατρέχοντας στο παρελθόν. Με αυτόν τον τρόπο, ξαναγράφουν ένα κεφάλαιο της Ιστορίας, απαλλαγμένο πλέον από κάθε είδους παραποίηση. Ο σκηνοθέτης αξιοποιεί μαρτυρίες, τόσο από περασμένες εποχές όσο και σύγχρονες, θολώνοντας περιπαικτικά τις χρονικές συντεταγμένες, προκειμένου να καταδείξει ότι πολύ λίγα έχουν αλλάξει στην Ισπανία από τη δεκαετία του 1990: η εργατική τάξη ακόμη ποδοπατείται από την άρχουσα τάξη, αλλά και από το κράτος».Το Mermaid Award είναι το βραβείο του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης για την καλύτερη ταινία LGBTQI+ θεματικής του επίσημου προγράμματος του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ. Η φετινή επιτροπή αποτελείται από τους:Ντέμπρα Ζίμερμαν, εκτελεστική διευθύντρια της Women Make Movies (ΗΠΑ)Μανώλη Κρανάκη, κριτικό κινηματογράφου (Ελλάδα)Σελίν Μουράτ, παραγωγό, επιμελήτρια προγράμματος στο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ του Μόντρεαλ (Τουρκία)Το βραβείο απονέμεται στο ντοκιμαντέρ:Καλωσήρθατε στην Τσετσενία / Welcome to Chechnya σε σκηνοθεσία Ντέιβιντ Φρανς (ΗΠΑ)Σκεπτικό επιτροπής:«Για την τολμηρή απεικόνιση των φρικαλεοτήτων με τις οποίες βρίσκεται αντιμέτωπη η LGBTQ+ κοινότητα στη Ρωσία - μια γλαφυρή αντανάκλαση του τι συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, ακόμη και σε αποκαλούμενα προνομιούχα μέρη του πλανήτη όπου έχουν ήδη θεσπιστεί νόμοι κατά των διακρίσεων και έχουν αναγνωριστεί LGBTQ+ δικαιώματα. Για τον βαθιά ανθρώπινο τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζει τις προσωπικές ιστορίες των ηρώων και την ισχυρή πεποίθησή του ότι ο κόσμος μπορεί να αλλάξει με τον ακτιβισμό, το προσωπικό ρίσκο και κυρίως με το να μην εγκαταλείψεις ποτέ. “Δίνοντας πρόσωπο” στα θύματα των διωγμών της κυβέρνησης της Τσετσενίας, μέσω της μνημειώδους χρήσης ψηφιακών εφέ, το ντοκιμαντέρ γίνεται το ίδιο μια σημαντική πράξη πολιτικού και κινηματογραφικού ακτιβισμού, η αρχή ενός κινήματος που έχουμε ανάγκη όλοι και που ελπίζουμε πως θα οδηγήσει σε μια μεγαλύτερη αλλαγή».Ειδική μνεία απονέμεται στο ντοκιμαντέρ:Μαντάμ / Madame σε σκηνοθεσία Στεφάν Ριτχάουζερ (Ελβετία)Σκεπτικό επιτροπής:«Για την ευρηματική χρήση της μουσικής και του αρχειακού υλικού σε ένα προσωπικό βίντεο-ημερολόγιο που καταφέρνει να σπάσει τα όρια μιας προσωπικής εξομολόγησης (και τελικά ενός coming out), για να γίνει ένα συγκινητικό οικουμενικό δοκίμιο πάνω στις έννοιες της τοξικής αρρενωπότητας, της πατριαρχίας, της ομοφοβίας και της θηλυκότητας - μαζί και μια πράξη συμφιλίωσης ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν, σε ένα κόσμο που μάχεται να αλλάξει».Ο Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής των Ελλήνων απονέμει το καθιερωμένο βραβείο «Ανθρώπινες Αξίες» σε ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος Newcomers. Την κριτική επιτροπή απαρτίζουν οι:Κώστας Δήμος, συντονιστής προγράμματοςΆρης Φατούρος, σκηνοθέτης, σύμβουλος προγράμματοςΒασίλης Δούβλης, σκηνοθέτης, προϊστάμενος του τομέα προγράμματοςΤο βραβείο της Βουλής των Ελλήνων απονέμεται στο ντοκιμαντέρ:Αυτοπροσωπογραφία / The Self Portrait σε σκηνοθεσία Κάτια Χέγκσετ, Μάργκρετ Όλιν, Έσπεν Βάλιν (Νορβηγία)Σκεπτικό επιτροπής:«Ο Τηλεοπτικός Σταθμός της Βουλής των Ελλήνων απονέμει το βραβείο “Ανθρώπινες Αξίες” σε μια ταινία του Διεθνούς Διαγωνιστικού Τμήματος “Newcomers”, που προσεγγίζοντας την αγωνιώδη προσπάθεια της διάσημης Νορβηγίδας φωτογράφου Λένε Μαρίε Φόσεν να αντισταθεί στην ύπουλη και σαρκοβόρα ασθένειά της μετατρέποντάς την σε κίνητρο για δημιουργία, αναδεικνύει την αξία της ανθρώπινης ζωής, της αξιοπρέπειας, αλλά και τη ζωτική δύναμη της τέχνης».Η ΕΡΤ απονέμει το βραβείο της, που συνοδεύεται από το χρηματικό έπαθλο των 3.000€, στην ελληνική παραγωγή που κερδίζει το βραβείο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Κριτικών Κινηματογράφου FIPRESCI. Το βραβείο απονέμεται στο ντοκιμαντέρ:Η μουσική των πραγμάτων / The Music of Things σε σκηνοθεσία Μένιου Καραγιάννη (Ελλάδα)Στο πλαίσιο του 22ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης, το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου (ΕΚΚ) απονέμει βραβείο αξίας 3.000€ σε ντοκιμαντέρ πρωτοεμφανιζόμενου σκηνοθέτη του Ελληνικού Προγράμματος, διάρκειας άνω των 50 λεπτών, που πραγματοποιεί την ελληνική του πρεμιέρα στο Φεστιβάλ.Η κριτική επιτροπή του ΕΚΚ αποτελείται από τους Κώστα Φέρρη, Κωνσταντίνο Φραγκόπουλο και Ηλιάνα Ζακοπούλου.Το βραβείο απονέμεται στο ντοκιμαντέρ:Νίκος Καρούζος – Ο δρόμος για το έαρ / Nikos Karouzos – Poems on a Tape Recorder του Γιάννη Καρπούζη (Ελλάδα)Τη φετινή κριτική επιτροπή για το βραβείο της Διεθνούς Αμνηστίας που απονέμεται σε ταινία που φέρει την ετικέτα #humanrights απαρτίζουν οι:Ηλιάνα Δανέζη, σκηνοθέτης ντοκιμαντέρ/δημοσιογράφοςRagip Duran, δημοσιογράφοςΜαριάννα Λεονταρίδου, μέλος του Ελληνικού Τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας, συντονίστρια του έργου της επιτροπής κατά την διάρκεια της επιλογής του ντοκιμαντέρΜαριαννα Οικονόμου, σκηνοθέτηςΕλένη Σιδέρη, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήμα Βαλκανικών, Σλαβικών και Ανατολικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο ΜακεδονίαςΤο βραβείο της Διεθνούς Αμνηστίας απονέμεται στο ντοκιμαντέρ:Aswang / Ασουάνγκ σε σκηνοθεσία Αλίξ Άιν Αρούμπακ (Φιλιππίνες, Γαλλία, Νορβηγία, Κατάρ, Γερμανία)Σκεπτικό επιτροπής:«Ένα εξαιρετικά δυνατό κατηγορώ κατά της κρατικής τρομοκρατίας, δυνατές επώδυνες ανθρωπιστικές ιστορίες από διαφορετικές φωνές, ενδιαφέρουσες συνδέσεις με τον λαϊκό μύθο του "τέρατος Aswang" με την καθημερινή βία, τη φτώχεια και τον θάνατο στις πόλεις. Μια κραυγή αγωνίας των ανθρώπων του "περιθωρίου" για Δικαιοσύνη και Ανθρώπινα Δικαιώματα».Η φετινή κριτική επιτροπή της FIPRESCI (Διεθνής Ένωση Κριτικών Κινηματογράφου) απαρτίζεται από τους:Αντρέι Βασιλένκο (Ρωσία)Ντίτερ Βίτσορεκ (Γαλλία)Ιωάννα Παπαγεωργίου (Ελλάδα)Το βραβείο FIPRESCI σε ντοκιμαντέρ του Διεθνούς Διαγωνιστικού τμήματος Μεγάλου Μήκους απονέμεται στο ντοκιμαντέρ:Καλωσήρθατε στην Τσετσενία / Welcome to Chechnya σε σκηνοθεσία Ντέιβιντ Φρανς (ΗΠΑ)Σκεπτικό επιτροπής:«Σε αυτές τις πρωτόγνωρες εποχές, ο κοινωνικό-πολιτικός ακτιβισμός είναι πιο απαραίτητος από ποτέ. Καθώς η επιβολή της καραντίνας έκανε πιο εύκολο σε λευκούς, ετεροφυλόφιλους άνδρες λαϊκιστές σε όλο τον κόσμο να εφαρμόσουν τις ακραίες πολιτικές τους, το Καλωσήρθατε στην Τσετσενία του Ντέιβιντ Φρανς δίνει φωνή σε αυτούς που δεν έχουν φωνή: στις γυναίκες και στις LGBTQ κοινότητες που είναι οι πρώτες που υποφέρουν όταν οι ελευθερίες του λόγου και της έκφρασης οδηγούνται σε κρίσιμο σημείο. Και το κάνει με το να αποκαλύπτει την ελάχιστα γνωστή, σοκαριστική αλήθεια και το κόστος της, χρησιμοποιώντας βαθιά ψεύτικες τεχνικές, όπως η ψηφιακή αλλαγή προσώπου. Πόσο κατάλληλο και αποτελεσματικά ειρωνικό».Το βραβείο FIPRESCI σε ελληνικό ντοκιμαντέρ μεγάλου μήκους που συμμετέχει στο Διεθνές Πρόγραμμα του φεστιβάλ απονέμεται στο ντοκιμαντέρ:Η μουσική των πραγμάτων / The Music of Things σε σκηνοθεσία Μένιου Καραγιάννη (Ελλάδα)Σκεπτικό επιτροπής:«Υπάρχουν ταινίες που πέρα από το να προσφέρουν πληροφορίες, ανοίγουν τον δρόμο για νέες πραγματικότητες και μας βοηθούν να αναπτύξουμε ευαισθησία για τον χώρο και τον χρόνο, τις εικόνες, τα υλικά. Αυτές οι ταινίες μάς επιτρέπουν να ανακαλύψουμε τις ομορφιές και τις παραδοξότητες του περιβάλλοντός μας. Ο κόσμος γύρω μας ζωντανεύει, γίνεται φωτεινός και αποτελεί πρόκληση να τον εξερευνήσουμε. Σκεφτείτε πόσο λιγότερο θα χρειάζονταν οι άνθρωποι να καταναλώσουν εάν μπορούσαν να αναπτύξουν αυτές τις δεξιότητες. Και πόσο πιο προσεκτικοί θα ήταν στη ζωή τους. “Η μουσική των πραγμάτων” είναι μια τέτοια ταινία».Το βραβείο του ελληνικού τμήματος του Women in Film & Television απονέμεται σεγυναίκα σκηνοθέτρια ταινίας που προβάλλεται στο Επίσημο Πρόγραμμα του Φεστιβάλ.Η φετινή επιτροπή του βραβείου αποτελείται από τα εξής τρία μέλη του ΔΣ του WIFT GR:Αντουανέττα Αγγελίδη, σκηνοθέτρια,Όλγα Μαλέα, σκηνοθέτρια,Πόλυ Τρανίδου, παραγωγόΤο βραβείο WIFT GR απονέμεται στην Κατερίνα Πατρώνη για το ντοκιμαντέρ: Οτέταρτος χαρακτήρας.Σκεπτικό επιτροπής:«Η ταινία μας δίνει μια διεισδυτική και εντελώς προσωπική ματιά, που αποκαλύπτει το βάθος του οικείου, στην πόλη και στους ανθρώπους, την αναμέτρηση με τον εαυτό, τη θνητότητα και το χρόνο».Η επιτροπή αποτελείται από τους φοιτητές των πανεπιστημίων της Θεσσαλονίκης:Γεωργία ΒουτσάΓεωργία ΓεωργιάδουΑθηνά ΚαραγιάννηΚατερίνα Περδικούρη- ΠαπαδοπούλουΤο βραβείο καλύτερης ταινίας απονέμεται στο ντοκιμαντέρ:Καλημέρα, κύριε Φώτη / Good Morning, Mr. Fotis σε σκηνοθεσία Δήμητρας Κουζή (Ελλάδα)Σκεπτικό επιτροπής:«Ως επιτροπή νεότητας, αποφασίσαμε πως θέλουμε να αναδείξουμε ένα ντοκιμαντέρ που να μας αντιπροσωπεύει σε ό,τι μας αποτελεί και μας καθορίζει ως ανθρώπους και μάλιστα νέους. Αυτός ήταν και ο λόγος που μας οδήγησε στην επιλογή της ταινίας “Καλημέρα, κύριε Φώτη” για το βραβείο νεότητας. Το συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ μάς δείχνει πόσο εύκολα μπορούν να συνυπάρξουν πολλές κουλτούρες μαζί χωρίς τριβές ή ανταγωνισμούς. Εξάλλου, η τέχνη μπορεί και συνηθίζει να είναι ο κοινός τόπος των “ξένων” και των διαφορετικών του κόσμου, γι’ αυτό και οι άνθρωποι της εκπαίδευσης είναι οι πρώτοι που μπορούν αν θέλουν να τα χωρέσουν όλα αυτά σε μία αγκαλιά. Φυσικά, εμείς οι άνθρωποι συνήθως παραμένουμε αμαθείς απέναντι στις ζωές των γύρω μας και η καλύτερη απάντηση σε αυτό είναι η συνειδητοποίηση πως οι πράξεις μας επηρεάζουν και τους άλλους, σε τρόπους που δεν το περιμένουμε. Έτσι, από εδώ και πέρα, όταν θα διαλέγουμε αυτές τις πράξεις, θα θυμόμαστε τον κύριο Φώτη για να του λέμε και ευχαριστώ, πέρα από καλημέρα».Το ειδικό βραβείο της επιτροπής απονέμεται στο ντοκιμαντέρ:In-Mates σε σκηνοθεσία Ιάκωβου Πανουργιά, Νίκου Βούλγαρη (Ελλάδα).Σκεπτικό επιτροπής:«Για το ειδικό βραβείο νεότητας επιλέξαμε το “In-Mates” καθώς όχι μόνο μας περιγράφει τη ζωή ανθρώπων σε συνθήκες άγνωστες για τον υπόλοιπο κόσμο αλλά ταυτόχρονα μας ευαισθητοποιεί τόσο στο θέμα των σωφρονιστικών ιδρυμάτων όσο και στη σχέση σκύλου και κρατουμένου».Το online 22ο ΦΝΘ γίνεται με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, του προγράμματος ΕΣΠΑ του ΠΕΠ Κ. Μακεδονίας 2014-2020 και του προγράμματος MEDIA. Χορηγός επικοινωνίας είναι η ΕΡΤ. Πολύτιμη είναι η στήριξη του μεγάλου χορηγού του Φεστιβάλ, της COSMOTE TV, καθώς και της Mastercard, επίσημης κάρτας πληρωμών και της Aegean.