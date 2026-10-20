Η Aston Martin εμπλουτίζει τη γκάμα της DBX

Η Aston Martin διανύει μια περίοδο που αναζητά τρόπους για να ενισχύσει την εμπορική δυναμική της μετά την πτώση των πωλήσεων της το 2025. Η έλευση της εξωτικής και πανάκριβης Valhalla έχει φέρει στα ταμεία της βρετανικής εταιρίας ζεστό χρήμα αυξάνοντας τα έσοδα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο την προηγούμενη χρονιά όμως και πάλι η ανάγκη για αύξηση του όγκου πωλήσεων παραμένει επιτακτική.





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Για τον λόγο αυτό η Aston Martin προχωρά στην ενίσχυση της γκάμας της με μια νέα έκδοση GT της DBX. Στόχος της νέας έκδοσης είναι να προσελκύσει το κοινό που επιθυμεί το συνδυασμό κορυφαίων επιδόσεις με ένα προσανατολισμένο στην άνεση και την πολυτέλεια ύφος.Εξωτερικά, η DBX GT διαφοροποιείται χάρη στη νέα αποκλειστική για την έκδοση μάσκα με διπλά πτερύγια, η οποία προσφέρεται με φωτεινό ή σκούρο φινίρισμα, καθώς και στις ανασχεδιασμένες πλευρικές εισαγωγές αέρα του εμπρός προφυλακτήρα. Νέα είναι επίσης τα μεταλλικά διακοσμητικά στα εμπρός φτερά, ενώ οι προφυλακτήρες, τα μαρσπιέ και ο πίσω διαχύτης είναι βαμμένα στο χρώμα του αμαξώματος.Την εικόνα συμπληρώνουν οι σφυρήλατες ζάντες 22 ιντσών με φινίρισμα Satin Titanium και οι τετραπλές απολήξεις της εξάτμισης, οι οποίες αντικαθιστούν την ιδιαίτερη κάθετη διάταξη αυτών της DBX S.Οι σημαντικότερες αλλαγές, ωστόσο, εντοπίζονται στο εσωτερικό. Τα καθίσματα διαθέτουν πρόσθετη στρώση αφρού μνήμης πάχους 10 χιλ. για περισσότερη άνεση καθώς και ενισχυμένα πλαϊνά για καλύτερη στήριξη. Επίσης στο πίσω κάθισμα η κλασική ενιαία διάταξη έχει δώσει τη θέση της σε δύο ξεχωριστά διαμορφωμένες θέσεις, διατηρώντας πάντως τη δυνατότητα φιλοξενίας τρίτου επιβάτη στο κέντρο.