Η Aston Martin εμπλουτίζει τη γκάμα της DBX
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Η Aston Martin εμπλουτίζει τη γκάμα της DBX

Η βρετανική εταιρεία λανσάρει μια νέα έκδοση της DBX, η οποία συνδυάζει τον δυναμισμό και τις επιδόσεις του V8 κινητήρα με τον πολυτελή χαρακτήρα.

Η Aston Martin εμπλουτίζει τη γκάμα της DBX

Η Aston Martin διανύει μια περίοδο που αναζητά τρόπους για να ενισχύσει την εμπορική δυναμική της μετά την πτώση των πωλήσεων της το 2025. Η έλευση της εξωτικής και πανάκριβης Valhalla έχει φέρει στα ταμεία της βρετανικής εταιρίας ζεστό χρήμα αυξάνοντας τα έσοδα σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο την προηγούμενη χρονιά όμως και πάλι η ανάγκη για αύξηση του όγκου πωλήσεων παραμένει επιτακτική.

Για τον λόγο αυτό η Aston Martin προχωρά στην ενίσχυση της γκάμας της με μια νέα έκδοση GT της DBX. Στόχος της νέας έκδοσης είναι να προσελκύσει το κοινό που επιθυμεί το συνδυασμό κορυφαίων επιδόσεις με ένα προσανατολισμένο στην άνεση και την πολυτέλεια ύφος.
Η Aston Martin εμπλουτίζει τη γκάμα της DBX

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Εξωτερικά, η DBX GT διαφοροποιείται χάρη στη νέα αποκλειστική για την έκδοση μάσκα με διπλά πτερύγια, η οποία προσφέρεται με φωτεινό ή σκούρο φινίρισμα, καθώς και στις ανασχεδιασμένες πλευρικές εισαγωγές αέρα του εμπρός προφυλακτήρα. Νέα είναι επίσης τα μεταλλικά διακοσμητικά στα εμπρός φτερά, ενώ οι προφυλακτήρες, τα μαρσπιέ και ο πίσω διαχύτης είναι βαμμένα στο χρώμα του αμαξώματος.

Την εικόνα συμπληρώνουν οι σφυρήλατες ζάντες 22 ιντσών με φινίρισμα Satin Titanium και οι τετραπλές απολήξεις της εξάτμισης, οι οποίες αντικαθιστούν την ιδιαίτερη κάθετη διάταξη αυτών της DBX S.

Οι σημαντικότερες αλλαγές, ωστόσο, εντοπίζονται στο εσωτερικό. Τα καθίσματα διαθέτουν πρόσθετη στρώση αφρού μνήμης πάχους 10 χιλ. για περισσότερη άνεση καθώς και ενισχυμένα πλαϊνά για καλύτερη στήριξη. Επίσης στο πίσω κάθισμα η κλασική ενιαία διάταξη έχει δώσει τη θέση της σε δύο ξεχωριστά διαμορφωμένες θέσεις, διατηρώντας πάντως τη δυνατότητα φιλοξενίας τρίτου επιβάτη στο κέντρο.
Η Aston Martin εμπλουτίζει τη γκάμα της DBX

Η Aston Martin προσφέρει επίσης στην DBX GT αποκλειστικούς χρωματικούς συνδυασμούς με έως και τριπλή χρωματική αντίθεση, δερμάτινες επενδύσεις με επεξεργασία διαλυτών βαφών, παχύτερα πατάκια, πανοραμική γυάλινη οροφή, μεταλλικό επιλογέα προγραμμάτων οδήγησης και πρόσθετα ηχομονωτικά υλικά, που ενισχύουν τον χαρακτήρα της DBX GT ως ένα πολυτελές και ήσυχο SUV.

Η δυναμική πτυχή, από την άλλη πλευρά, δηλώνεται από τον 4.0 V8 biturbo κινητήρα που είναι δανεισμένος απευθείας από την DBX S διατηρώντας την απόδοση των 727 ίππων και 900 Nm ροπής. Έτσι παρά το βάρος των 2.245 κιλών, η DBX GT επιταχύνει από στάση στα 100 χλμ/ώρα σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα αγγίζει τα 310 χλμ./ώρα.
Η Aston Martin εμπλουτίζει τη γκάμα της DBX

Πάντως ειδικά για την GT τα διαθέσιμα προγράμματα οδήγησης έχουν εμπλουτιστεί με την πιο ήπια ρύθμιση GT που μεταξύ άλλων κάνει πιο διακριτικό τον ήχο της εξάτμισης, ενώ στα Sport και Sport+ διατηρείται ο πληθωρικός χαρακτήρας του V8. Η Aston Martin δεν έχει ανακοινώσει ακόμα την τιμολογιακή πολιτική για την GT που αναμένεται στην αγορά πριν το τέλος του έτους.

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