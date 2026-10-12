Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Το Fiat Multiplay είναι το απόλυτο πολυμορφικό
Το Fiat Multiplay είναι το απόλυτο πολυμορφικό
Είναι Pickup; Είναι SUV; Είναι εξαθέσιο οικογενειακό; Είναι όλα μαζί, ονομάζεται Fiat Multiplay, και παρουσιάστηκε στο Σαλόνι του Παρισιού.
Το Fiat Multiplay είναι ένα concept αυτοκίνητο που παρουσιάστηκε στο Σαλόνι του Παρισίου και έρχεται να δώσει νέα έννοια στον όρο «πολυμορφικό». Παίρνει τη φιλοσοφία των Multipla (με το πρώτο να κάνει την εμφάνισή του το 1956 και το δεύτερο το 1998) και τη συνδυάζει με ένα φουτουριστικό ντιζάιν και σύγχρονη τεχνολογία.
Σκοπός του νέου μοντέλου είναι να καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες της οικογένειας, και παράλληλα να είναι ένα αυτοκίνητο απόδρασης. Το «κλου» του Multiplay είναι η πίσω κολώνα, η οποία ονομάζεται «Metamorfosi». Αυτή… μεταμορφώνει το αυτοκίνητο σε όχημα διαφορετικής κατηγορίας, αφού έχει τη δυνατότητα να σύρεται εμπρός και πίσω.
Στην οικογενειακή διαρρύθμιση, το Fiat Multiplay είναι ένα εξαθέσιο βαν, το οποίο διαθέτει και έξτρα χώρο για κατοικίδια, με την εταιρεία να τον ονομάζει «Petsenger seat». Αν η κολώνα μεταφερθεί προς τα εμπρός, τότε τα πίσω παράθυρα χαμηλώνουν αυτόματα μέσα στο αμάξωμα και το Multiplay γίνεται τετραθέσιο Pickup, με τον ανοιχτό πλέον χώρο φόρτωσης να μπορεί να φιλοξενήσει ποδήλατα, ογκώδη αντικείμενα ή εξοπλισμό υπαίθριων δραστηριοτήτων.
Η εταζέρα αναδιπλώνεται αυτόματα και τοποθετείται στο πίσω παρμπρίζ. Σε αντίθεση με τα Pickup, η πόρτα της «καρότσας» είναι διαιρούμενη και ανοίγει στο πλάι.
Ρυθμιζόμενη είναι και η πίσω αεροτομή, η οποία περιστρέφεται και μετατρέπεται σε βάση για δύο ποδήλατα.
Ουσιαστικά, το Fiat Multiplay παίζει το ρόλο πολλαπλών αυτοκινήτων, για μια οικογένεια που έχει μόνο ένα αυτοκίνητο.
Άλλα στοιχεία που μας τραβούν την προσοχή είναι τα μαύρα προστατευτικά στο κάτω μέρος του αμαξώματος και στα φτερά των τροχών, τα οποία τονίζουν τον περιπετειώδη «χαρακτήρα» του concept μοντέλου, με τον τελευταίο να υπογραμμίζεται από τα ελαστικά παντός εδάφους, που ενισχύουν τις εκτός δρόμου ικανότητες.
Το ντιζάιν είναι αρκετά «στρογγυλεμένο». Τα φώτα ημέρας, σε μορφή μεγάλων πίξελ, συνεχίζουν τη σχεδιαστική φιλοσοφία του Fiat Grande Panda, με το εμπρός σήμα να είναι φωτιζόμενο και τοποθετημένο παράκεντρα.
Σκοπός του νέου μοντέλου είναι να καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες της οικογένειας, και παράλληλα να είναι ένα αυτοκίνητο απόδρασης. Το «κλου» του Multiplay είναι η πίσω κολώνα, η οποία ονομάζεται «Metamorfosi». Αυτή… μεταμορφώνει το αυτοκίνητο σε όχημα διαφορετικής κατηγορίας, αφού έχει τη δυνατότητα να σύρεται εμπρός και πίσω.
Στην οικογενειακή διαρρύθμιση, το Fiat Multiplay είναι ένα εξαθέσιο βαν, το οποίο διαθέτει και έξτρα χώρο για κατοικίδια, με την εταιρεία να τον ονομάζει «Petsenger seat». Αν η κολώνα μεταφερθεί προς τα εμπρός, τότε τα πίσω παράθυρα χαμηλώνουν αυτόματα μέσα στο αμάξωμα και το Multiplay γίνεται τετραθέσιο Pickup, με τον ανοιχτό πλέον χώρο φόρτωσης να μπορεί να φιλοξενήσει ποδήλατα, ογκώδη αντικείμενα ή εξοπλισμό υπαίθριων δραστηριοτήτων.
Η εταζέρα αναδιπλώνεται αυτόματα και τοποθετείται στο πίσω παρμπρίζ. Σε αντίθεση με τα Pickup, η πόρτα της «καρότσας» είναι διαιρούμενη και ανοίγει στο πλάι.
Ρυθμιζόμενη είναι και η πίσω αεροτομή, η οποία περιστρέφεται και μετατρέπεται σε βάση για δύο ποδήλατα.
Ουσιαστικά, το Fiat Multiplay παίζει το ρόλο πολλαπλών αυτοκινήτων, για μια οικογένεια που έχει μόνο ένα αυτοκίνητο.
Άλλα στοιχεία που μας τραβούν την προσοχή είναι τα μαύρα προστατευτικά στο κάτω μέρος του αμαξώματος και στα φτερά των τροχών, τα οποία τονίζουν τον περιπετειώδη «χαρακτήρα» του concept μοντέλου, με τον τελευταίο να υπογραμμίζεται από τα ελαστικά παντός εδάφους, που ενισχύουν τις εκτός δρόμου ικανότητες.
Το ντιζάιν είναι αρκετά «στρογγυλεμένο». Τα φώτα ημέρας, σε μορφή μεγάλων πίξελ, συνεχίζουν τη σχεδιαστική φιλοσοφία του Fiat Grande Panda, με το εμπρός σήμα να είναι φωτιζόμενο και τοποθετημένο παράκεντρα.
Το εσωτερικό όπως είπαμε είναι εξαθέσιο, συνεχίζοντας την παράδοση των Multipla του παρελθόντος. Στη βάση του παρμπρίζ συναντούμε μια μεγάλη, μακρόστενη, οθόνη, η οποία είναι εμπνευσμένη από τον ορίζοντα της Μεσογείου και θα μπορούσε να αποτελεί προοίμιο για την κατεύθυνση που θα ακολουθήσει η ιταλική μάρκα στα επόμενα μοντέλα της.
Στην τρίτη σειρά καθισμάτων θα μπορέσουν να φιλοξενηθούν δύο παιδιά ή ένας ενήλικας. Η λογική της εταιρείας είναι τα παιδιά να έχουν το δικό τους χώρο εντός του αυτοκινήτου, ο οποίος όμως θα είναι προσβάσιμος και από τους γονείς. Όπως ακριβώς δηλαδή γίνεται στο παιδικό δωμάτιο ενός σπιτιού.
Όταν το μοντέλο θα είναι σταθμευμένο, το κάθισμα του συνοδηγού μπορεί να περιστραφεί προς τα πίσω και να μετατραπεί σε μια σαιζλόγγκ, όπου ο επιβάτης θα μπορεί να απολαύσει τον ήλιο κάτω από την πανοραμική οροφή και να χαλαρώσει.
Μέχρι στιγμής, η Fiat δεν έχει ανακοινώσει αν το Multiplay θα αποτελέσει τη βάση για κάποιο αυτοκίνητο παραγωγής.
Αξίζει ωστόσο να αναφέρουμε πως τα Pickup που βασίζονται σε επιβατικά μοντέλα αποτελούν σημαντικό πυλώνα για την εταιρεία. Για παράδειγμα το Strada, που είναι δημοφιλές και στην Ελλάδα, είναι επί πέντε συνεχόμενα χρόνια το πιο νούμερο ένα αυτοκίνητο σε πωλήσεις στη Βραζιλία.
Στην τρίτη σειρά καθισμάτων θα μπορέσουν να φιλοξενηθούν δύο παιδιά ή ένας ενήλικας. Η λογική της εταιρείας είναι τα παιδιά να έχουν το δικό τους χώρο εντός του αυτοκινήτου, ο οποίος όμως θα είναι προσβάσιμος και από τους γονείς. Όπως ακριβώς δηλαδή γίνεται στο παιδικό δωμάτιο ενός σπιτιού.
Όταν το μοντέλο θα είναι σταθμευμένο, το κάθισμα του συνοδηγού μπορεί να περιστραφεί προς τα πίσω και να μετατραπεί σε μια σαιζλόγγκ, όπου ο επιβάτης θα μπορεί να απολαύσει τον ήλιο κάτω από την πανοραμική οροφή και να χαλαρώσει.
Μέχρι στιγμής, η Fiat δεν έχει ανακοινώσει αν το Multiplay θα αποτελέσει τη βάση για κάποιο αυτοκίνητο παραγωγής.
Αξίζει ωστόσο να αναφέρουμε πως τα Pickup που βασίζονται σε επιβατικά μοντέλα αποτελούν σημαντικό πυλώνα για την εταιρεία. Για παράδειγμα το Strada, που είναι δημοφιλές και στην Ελλάδα, είναι επί πέντε συνεχόμενα χρόνια το πιο νούμερο ένα αυτοκίνητο σε πωλήσεις στη Βραζιλία.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα