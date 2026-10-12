Το Fiat Multiplay είναι το απόλυτο πολυμορφικό

Κλείσιμο

Το Fiat Multiplay είναι ένα concept αυτοκίνητο που παρουσιάστηκε στο Σαλόνι του Παρισίου και. Παίρνει τη φιλοσοφία των Multipla (με το πρώτο να κάνει την εμφάνισή του το 1956 και το δεύτερο το 1998) και τη συνδυάζει με ένακαι σύγχρονη τεχνολογία.Σκοπός του νέου μοντέλου είναι να καλύπτει τις καθημερινές ανάγκες της οικογένειας, και παράλληλα να είναι ένα αυτοκίνητο απόδρασης. Το «κλου» του Multiplay είναι. Αυτή… μεταμορφώνει το αυτοκίνητο σε όχημα διαφορετικής κατηγορίας, αφού έχει τη δυνατότητα να σύρεται εμπρός και πίσω.Στην οικογενειακή διαρρύθμιση, το Fiat Multiplay, το οποίο διαθέτει και έξτρα χώρο για κατοικίδια, με την εταιρεία να τον ονομάζει «Petsenger seat». Αν η κολώνα μεταφερθεί προς τα εμπρός, τότε τα πίσω παράθυρα χαμηλώνουν αυτόματα μέσα στο αμάξωμα και, με τον ανοιχτό πλέον χώρο φόρτωσης να μπορεί να φιλοξενήσει ποδήλατα, ογκώδη αντικείμενα ή εξοπλισμό υπαίθριων δραστηριοτήτων.Η εταζέρα αναδιπλώνεται αυτόματα και τοποθετείται στο πίσω παρμπρίζ. Σε αντίθεση με τα Pickup, η πόρτα της «καρότσας» είναι διαιρούμενη και ανοίγει στο πλάι.Ρυθμιζόμενη είναι και η πίσω αεροτομή, η οποία περιστρέφεται και μετατρέπεται σε βάση για δύο ποδήλατα.Ουσιαστικά, το Fiat Multiplay, για μια οικογένεια που έχει μόνο ένα αυτοκίνητο.Άλλα στοιχεία που μας τραβούν την προσοχή είναι τα μαύρα προστατευτικά στο κάτω μέρος του αμαξώματος και στα φτερά των τροχών, τα οποία τονίζουν τοντου concept μοντέλου, με τον τελευταίο να υπογραμμίζεται από τα ελαστικά παντός εδάφους, που ενισχύουν τις εκτός δρόμου ικανότητες.Το ντιζάιν είναι αρκετά «στρογγυλεμένο».συνεχίζουν τη σχεδιαστική φιλοσοφία του Fiat Grande Panda, με το εμπρός σήμα να είναι φωτιζόμενο και τοποθετημένο παράκεντρα.