Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Η Alpine οραματίζεται την Α310 του μέλλοντος
Η Alpine οραματίζεται την Α310 του μέλλοντος
Η Alpine A310 Vision είναι ένα πρωτότυπο που αντλεί έμπνευση από την A310 της δεκαετίας του ’70 και έρχεται να τιμήσει την κληρονομιά της γαλλικής μάρκας.
Ένα από τα πιο εμβληματικά μοντέλα της Alpine είναι η A310, ένα κουπέ με σφηνοειδή σχεδίαση που έκανε το ντεμπούτο του το 1971. Έκτοτε, έγινε ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα και αγαπημένα αυτοκίνητα που βγήκαν από τη Dieppe, με σήμα κατατεθέν τη χαμηλή και φαρδιά εμφάνιση.
Φέτος η τετρακύλινδρη Alpine A310 έχει επέτειο 55 ετών, ενώ η A310 V6 κλείνει τα 50. Για να το εορτάσει, η Alpine παρουσίασε στο Σαλόνι του Παρισιού το πρωτότυπο A310 Vision, ένα μοντέλο που αποτελεί φόρο τιμής στο παρελθόν. Όπως και τότε, οι ευθείες γραμμές και οι γωνίες έχουν την τιμητική τους, με την εμφάνιση να είναι εμπνευσμένη από το ιστορικό αυτοκίνητο. Ο σκοπός ήταν να αποτυπωθεί το διαχρονικό ντιζάιν των 70s και να δημιουργηθεί μια νέα, σύγχρονη ερμηνεία του.
Το αποτέλεσμα είναι ένα μοντέλο που είναι ταυτόχρονα ρετρό και φουτουριστικό. Οι αναλογίες αποπνέουν άκρατο δυναμισμό, αφού το μήκος είναι 4,55 μέτρα, το πλάτος 2,03 και το ύψος μόλις 1,18 μέτρα. Το φαρδύτερο σημείο του αυτοκινήτου είναι πίσω, ενώ το μεταξόνιο είναι 2,45 μέτρα.
Στο εξωτερικό κυριαρχεί η διχρωμία και οι οργανικές επιφάνειες που θυμίζουν κάτι από μονοθέσια της Formula 1. Χαμηλά το χρώμα είναι μαύρο, ενώ ψηλότερα το αμάξωμα που έχει την απόχρωση του αλουμινίου δημιουργεί μια όμορφη αντίθεση. Η οροφή είναι διάφανη.
Στο εμπρός μέρος, τα φωτιστικά σώματα είναι κρυμμένα, με το κάλυμμά τους να ανοίγει προς τα κάτω. Πίσω, η διαιρούμενη αεροτομή είναι εμπνευσμένη από τα βουνά και τον πάγο, σύμφωνα με την εταιρεία, ενώ τα φώτα έχουν εξελιχθεί αεροδυναμικά και συμβάλλουν στη δημιουργία κάθετης δύναμης.
Η πλατφόρμα στην οποία βασίζεται η Alpine A310 Vision είναι καινούργια και ονομάζεται APP. Επιτρέπει στους σχεδιαστές να δημιουργήσουν νέες αναλογίες και να «παίξουν» με τους όγκους.
Στο εσωτερικό έχουν τοποθετηθεί φυσικοί διακόπτες, η οποίοι παραπέμπουν σε αυτούς των HiFi ηχοσυστημάτων. Προς το παρόν, η Alpine A310 Vision παραμένει concept, ωστόσο ανοίγει την πόρτα σε μελλοντικά σπορ μοντέλα της εταιρείας, που θα τιμούν την κληρονομιά της μάρκας χωρίς να βασίζονται στη νοσταλγία του παρελθόντος.
Φέτος η τετρακύλινδρη Alpine A310 έχει επέτειο 55 ετών, ενώ η A310 V6 κλείνει τα 50. Για να το εορτάσει, η Alpine παρουσίασε στο Σαλόνι του Παρισιού το πρωτότυπο A310 Vision, ένα μοντέλο που αποτελεί φόρο τιμής στο παρελθόν. Όπως και τότε, οι ευθείες γραμμές και οι γωνίες έχουν την τιμητική τους, με την εμφάνιση να είναι εμπνευσμένη από το ιστορικό αυτοκίνητο. Ο σκοπός ήταν να αποτυπωθεί το διαχρονικό ντιζάιν των 70s και να δημιουργηθεί μια νέα, σύγχρονη ερμηνεία του.
Το αποτέλεσμα είναι ένα μοντέλο που είναι ταυτόχρονα ρετρό και φουτουριστικό. Οι αναλογίες αποπνέουν άκρατο δυναμισμό, αφού το μήκος είναι 4,55 μέτρα, το πλάτος 2,03 και το ύψος μόλις 1,18 μέτρα. Το φαρδύτερο σημείο του αυτοκινήτου είναι πίσω, ενώ το μεταξόνιο είναι 2,45 μέτρα.
Στο εξωτερικό κυριαρχεί η διχρωμία και οι οργανικές επιφάνειες που θυμίζουν κάτι από μονοθέσια της Formula 1. Χαμηλά το χρώμα είναι μαύρο, ενώ ψηλότερα το αμάξωμα που έχει την απόχρωση του αλουμινίου δημιουργεί μια όμορφη αντίθεση. Η οροφή είναι διάφανη.
Στο εμπρός μέρος, τα φωτιστικά σώματα είναι κρυμμένα, με το κάλυμμά τους να ανοίγει προς τα κάτω. Πίσω, η διαιρούμενη αεροτομή είναι εμπνευσμένη από τα βουνά και τον πάγο, σύμφωνα με την εταιρεία, ενώ τα φώτα έχουν εξελιχθεί αεροδυναμικά και συμβάλλουν στη δημιουργία κάθετης δύναμης.
Η πλατφόρμα στην οποία βασίζεται η Alpine A310 Vision είναι καινούργια και ονομάζεται APP. Επιτρέπει στους σχεδιαστές να δημιουργήσουν νέες αναλογίες και να «παίξουν» με τους όγκους.
Στο εσωτερικό έχουν τοποθετηθεί φυσικοί διακόπτες, η οποίοι παραπέμπουν σε αυτούς των HiFi ηχοσυστημάτων. Προς το παρόν, η Alpine A310 Vision παραμένει concept, ωστόσο ανοίγει την πόρτα σε μελλοντικά σπορ μοντέλα της εταιρείας, που θα τιμούν την κληρονομιά της μάρκας χωρίς να βασίζονται στη νοσταλγία του παρελθόντος.
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