Η Alpine οραματίζεται την Α310 του μέλλοντος

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Ένα από τα πιο εμβληματικά μοντέλα της Alpine είναι η A310, έναπου έκανε το ντεμπούτο του το 1971. Έκτοτε, έγινε, με σήμα κατατεθέν τη χαμηλή και φαρδιά εμφάνιση.Φέτος η τετρακύλινδρη Alpine A310 έχει επέτειο 55 ετών, ενώ η A310 V6 κλείνει τα 50. Για να το εορτάσει, η Alpine παρουσίασε στο Σαλόνι του Παρισιού το πρωτότυπο A310 Vision, ένα μοντέλο που αποτελείΌπως και τότε, οι ευθείες γραμμές και οι γωνίες έχουν την τιμητική τους, με την εμφάνιση να είναι εμπνευσμένη από το ιστορικό αυτοκίνητο. Ο σκοπός ήτανκαι να δημιουργηθεί μια νέα, σύγχρονη ερμηνεία του.Το αποτέλεσμα είναι ένα μοντέλο πουΟι αναλογίες αποπνέουν άκρατο δυναμισμό, αφού το μήκος είναι 4,55 μέτρα, το πλάτος 2,03 και το ύψος μόλις 1,18 μέτρα. Το φαρδύτερο σημείο του αυτοκινήτου είναι πίσω, ενώ το μεταξόνιο είναι 2,45 μέτρα.Στο εξωτερικό κυριαρχεί η διχρωμία καιΧαμηλά το χρώμα είναι μαύρο, ενώ ψηλότερα το αμάξωμα που έχει την απόχρωση του αλουμινίου δημιουργεί μια όμορφη αντίθεση. Η οροφή είναι διάφανη.Στο εμπρός μέρος, τα φωτιστικά σώματα είναι κρυμμένα, με το κάλυμμά τους να ανοίγει προς τα κάτω. Πίσω, ηείναι εμπνευσμένη από τα βουνά και τον πάγο, σύμφωνα με την εταιρεία, ενώ τα φώτα έχουν εξελιχθεί αεροδυναμικά και συμβάλλουν στη δημιουργία κάθετης δύναμης.Η πλατφόρμα στην οποία βασίζεται η Alpine A310 Vision είναι καινούργια και ονομάζεται APP. Επιτρέπει στους σχεδιαστές να δημιουργήσουν νέες αναλογίες και να «παίξουν» με τους όγκους.Στο εσωτερικόη οποίοι παραπέμπουν σε αυτούς των HiFi ηχοσυστημάτων. Προς το παρόν, η Alpine A310 Vision παραμένει concept, ωστόσο ανοίγει την πόρτα σε μελλοντικά σπορ μοντέλα της εταιρείας, που θα τιμούν την κληρονομιά της μάρκας χωρίς να βασίζονται στη νοσταλγία του παρελθόντος.