Παρί Σεν Ζερμέν - Μπαρτσελόνα: Πρόωρος τελικός με άρωμα... Ντεμπελέ και Λουίς Ενρίκε

Η Παρί Σεν Ζερμέν και η Μπαρτσελόνα ετοιμάζονται για μια σπουδαία ευρωπαϊκή μονομαχία, με τον Ουσμάν Ντεμπελέ και τον Λουίς Ενρίκε να βρίσκονται στο επίκεντρο - Οι δύο τους έχουν συνδέσει το όνομά τους με τους «μπλαουγκράνα», όμως πλέον πρωταγωνιστούν στο Παρίσι