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Η Mansory βάζει τη σφραγίδα της στη Lamborghini Revuelto
Λίγους μήνες λοιπόν πριν από την αποκάλυψη της έκδοσης SV του ιταλικού hypercar, ο γερμανικός βελτιωτικός οίκος μας χαρίζει μια ιδέα για το πώς θα μπορούσε να είναι η κορυφαία έκδοση του αυτοκινήτου.
Η Lamborghini Revuelto αποτελεί ήδη μία από τις πιο εντυπωσιακές προτάσεις της ιταλικής εταιρείας, όμως η Mansory αποφάσισε να προσθέσει τη δική της σχεδιαστική προσέγγιση στο κορυφαίο supercar.
Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο προέρχεται από το αμερικανικό τμήμα της Mansory και ξεχωρίζει από τις εκτεταμένες αισθητικές παρεμβάσεις. Στο εμπρός μέρος συναντάμε νέο carbon look καπό, πρόσθετα στοιχεία στον προφυλακτήρα και νέο splitter, ενώ διαφορετικά είναι επίσης τα πλευρικά, τα μαρσπιέ και τα καλύμματα των καθρεπτών.
Στο πίσω μέρος, η Mansory έχει τοποθετήσει νέα αεροτομή και έναν ιδιαίτερα μεγάλο διαχύτη με πολλαπλά πτερύγια. Στο κέντρο του τελευταίου έχει ενσωματωθεί επιπλέον φως φρένων, ενώ πάνω από την εσοχή της πινακίδας βρίσκεται φωτιζόμενο το λογότυπο της Mansory.
Οι αλλαγές συνεχίζονται στους τροχούς, με πολυάκτινες ζάντες σε μαύρο γυαλιστερό φινίρισμα και κόκκινες δαγκάνες φρένων. Κόκκινες λεπτομέρειες υπάρχουν και σε διάφορα σημεία του αμαξώματος, ενώ αρκετά εξωτερικά εξαρτήματα, μεταξύ των οποίων το καπό, το splitter και ο διαχύτης, έχουν εμφάνιση carbon.
Στο εσωτερικό, το μαύρο δέρμα Alcantara κυριαρχεί στην καμπίνα, συνδυαζόμενο με κόκκινες λεπτομέρειες, ραφές και επενδύσεις στα καθίσματα. Το λογότυπο της Mansory εμφανίζεται σε αρκετά σημεία, μεταξύ των οποίων και τα προσκέφαλα.
Μηχανικά, η Mansory δεν ανακοινώνει κάποια ουσιαστική επέμβαση. Η Revuelto διατηρεί τον ατμοσφαιρικό V12 των 6,5 λίτρων σε συνδυασμό με το plug-in υβριδικό σύστημα, με συνολική ισχύ 1.015 ίππων. Η επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα επιτυγχάνεται σε 2,5 δευτερόλεπτα, ενώ η τελική ταχύτητα φτάνει τα 350 χλμ./ώρα.
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