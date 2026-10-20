Η καταστροφή στο δημαρχείο της Λιμόζ στη Γαλλία από drone: Δείτε τι προκάλεσαν τα επεισόδια στο ιστορικό κτίριο του 1883
Κατέρρευσαν η στέγη και ο εμβληματικός πύργος με το ρολόι, ενώ το κτήριο του 1883 έχει υποστεί εκτεταμένες ζημιές
Οι φωτογραφίες αποτυπώνουν τις εκτεταμένες ζημιές που προκάλεσε η πυρκαγιά στο εμβληματικό κτήριο του 19ου αιώνα, το οποίο εγκαινιάστηκε το 1883 και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα αρχιτεκτονικά τοπόσημα της πόλης.
De nouvelles images montrant l'ampleur des dégâts après l'incendie de la mairie de Limoges nous sont parvenues ce lundi. pic.twitter.com/MrD0yL23Lq— Populaire du Centre (@lepopulaire_fr) October 19, 2026
Μεγάλο τμήμα της στέγης έχει καταρρεύσει, ενώ ο χαρακτηριστικός πύργος με το ρολόι έχει επίσης καταστραφεί. Οι φλόγες προκάλεσαν σοβαρότατες ζημιές και στο εσωτερικό του δημαρχείου, με τη νομαρχία να επισημαίνει ότι το ιστορικό οικοδόμημα «έχει καταστραφεί σε μεγάλο βαθμό».
Όπως δήλωσε ο νομάρχης Μορίς Μπαράτ, «η στέγη κατέρρευσε στους χαμηλότερους ορόφους, με εξαίρεση τη δυτική πτέρυγα, ενώ τα δύο τρίτα της πρόσοψης έχουν ήδη καταστραφεί».
🔥 C'est la triste image de cette journée à Limoges ; la mairie en feu après avoir été incendiée en fin d'après-midi par de très jeunes émeutiers. pic.twitter.com/Pv9gs9FyyG— ici Limousin (@icilimousin) October 17, 2026
Ο ίδιος έκανε λόγο για «καταστροφή της πολιτιστικής κληρονομιάς», αποδίδοντας την πυρκαγιά σε «εσκεμμένη ενέργεια ταραξιών».
Οι εικόνες από τη φωτιά προκάλεσαν σοκ στους κατοίκους της Λιμόζ. Εκατοντάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν σε ασφαλή απόσταση και παρακολουθούσαν τις φλόγες να καταστρέφουν ένα κτήριο που συνδέεται άρρηκτα με την ιστορία της πόλης. Ανάμεσά τους βρισκόταν και εργαζόμενη του δήμου, η οποία δεν μπόρεσε να συγκρατήσει τα δάκρυά της μπροστά στο θέαμα.
Incendie de la mairie de Limoges. Le feu continue à gagner. La salle des mariages et le service de l’état civil sont partis en fumée. pic.twitter.com/nQfICNOtZR— Denis Carreaux (@DenisCarreaux) October 17, 2026
🔥 Emeutes et incendie de l'hôtel de Ville à Limoges : le clocher s'est écroulé ce soir, l'édifice historique semble complètement perdu. pic.twitter.com/jNgHJZYMAF— ici Limousin (@icilimousin) October 17, 2026
Η ιστορία του κτηρίουΗ ανέγερση του ιστορικού δημαρχείου της Λιμόζ κατέστη δυνατή χάρη στην περιουσία που κληροδότησε στην πόλη ο εύπορος Αλφρέντ Φουρνιέ, ο οποίος πέθανε χωρίς να αφήσει απογόνους.
Το δημαρχείο, που εγκαινιάστηκε το 1883, ανεγέρθηκε στο σημείο όπου κατά τη ρωμαϊκή εποχή βρισκόταν η αρχαία αγορά της πόλης. Τον σχεδιασμό του ανέλαβε ο αρχιτέκτονας Σαρλ-Αλφρέντ Λεκλέρ, αντλώντας έμπνευση από το δημαρχείο του Παρισιού.
Το επιβλητικό κτήριο συνδυάζει αρχιτεκτονικά στοιχεία της ύστερης Αναγέννησης και της εποχής του Λουδοβίκου ΙΓ΄, με την πρόσοψή του να είναι κατασκευασμένη από ασβεστόλιθο πάνω σε βάση γρανίτη.
Την πρόσοψη κοσμούν τέσσερα ψηφιδωτά με τις μορφές σημαντικών προσωπικοτήτων της Λιμόζ: του καλλιτέχνη του σμάλτου Λεονάρ Λιμοζέν, του καγκελάριου ντ' Αγκσό, του επαναστάτη Πιερ Βερνιώ και του στρατάρχη της Γαλλικής Αυτοκρατορίας Ζαν-Μπατίστ Ζουρντάν.
Αξιοσημείωτο είναι ότι το ιστορικό δημαρχείο, βρισκόταν τα τελευταία χρόνια στο επίκεντρο προσπάθειας αποκατάστασης και συντήρησης. Σύμφωνα με το γαλλικό Ίδρυμα Πολιτιστικής Κληρονομιάς, το κτήριο είχε ενταχθεί σε πρόγραμμα αναστήλωσης, με τον δήμο να απευθύνει ακόμη και δημόσια έκκληση για δωρεές προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι παρεμβάσεις.
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