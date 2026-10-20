Η πρωτοβουλία του WHEN και της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας περνά στην επόμενη φάση της, προσφέροντας τρίμηνη εξατομικευμένη καθοδήγηση σε 20 γυναίκες επιχειρηματίες του κλάδου HORECA.
Χειροβομβίδα εντοπίστηκε σε πάρκο στο Χαϊδάρι, δείτε φωτογραφίες
Χειροβομβίδα εντοπίστηκε σε πάρκο στο Χαϊδάρι, δείτε φωτογραφίες
Τη χειροβομβίδα παρέλαβε κλιμάκιο του ΤΕΝΞ (Τάγμα Εκκαθαρίσεως Ναρκοπεδίων Ξηράς)
Χειροβομβίδα εντοπίστηκε το πρωί της Τρίτης σε πάρκο στην περιοχή του Χαϊδαρίου, προκαλώντας κινητοποίηση των Αρχών.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η χειροβομβίδα εντοπίστηκε από συνεργείο καθαρισμού σε πάρκο επί της οδού Χριστοφόρου Περραιβού.
Πρόκειται για οξειδωμένη χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, ενώ στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο του Τάγματος Εκκαθαρίσεως Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΤΕΝΞ), ειδικής μονάδας του Ελληνικού Στρατού, προκειμένου να την παραλάβει.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η χειροβομβίδα εντοπίστηκε από συνεργείο καθαρισμού σε πάρκο επί της οδού Χριστοφόρου Περραιβού.
Πρόκειται για οξειδωμένη χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, ενώ στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο του Τάγματος Εκκαθαρίσεως Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΤΕΝΞ), ειδικής μονάδας του Ελληνικού Στρατού, προκειμένου να την παραλάβει.
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