Χειροβομβίδα εντοπίστηκε σε πάρκο στο Χαϊδάρι, δείτε φωτογραφίες

Χειροβομβίδα εντοπίστηκε το πρωί της Τρίτης σε πάρκο στην περιοχή του Χαϊδαρίου, προκαλώντας κινητοποίηση των Αρχών.Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η χειροβομβίδα εντοπίστηκε από συνεργείο καθαρισμού σε πάρκο επί της οδού Χριστοφόρου Περραιβού.Πρόκειται για οξειδωμένη χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, ενώ στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο του Τάγματος Εκκαθαρίσεως Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΤΕΝΞ), ειδικής μονάδας του Ελληνικού Στρατού, προκειμένου να την παραλάβει.