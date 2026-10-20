Χειροβομβίδα εντοπίστηκε σε πάρκο στο Χαϊδάρι, δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ

Χειροβομβίδα εντοπίστηκε σε πάρκο στο Χαϊδάρι, δείτε φωτογραφίες

Τη χειροβομβίδα παρέλαβε κλιμάκιο του ΤΕΝΞ (Τάγμα Εκκαθαρίσεως Ναρκοπεδίων Ξηράς)

Χειροβομβίδα εντοπίστηκε σε πάρκο στο Χαϊδάρι, δείτε φωτογραφίες
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Χειροβομβίδα εντοπίστηκε το πρωί της Τρίτης σε πάρκο στην περιοχή του Χαϊδαρίου, προκαλώντας κινητοποίηση των Αρχών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η χειροβομβίδα εντοπίστηκε από συνεργείο καθαρισμού σε πάρκο επί της οδού Χριστοφόρου Περραιβού.

Χειροβομβίδα εντοπίστηκε σε πάρκο στο Χαϊδάρι, δείτε φωτογραφίες
Χειροβομβίδα εντοπίστηκε σε πάρκο στο Χαϊδάρι, δείτε φωτογραφίες


Πρόκειται για οξειδωμένη χειροβομβίδα αμυντικού τύπου, ενώ στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο του Τάγματος Εκκαθαρίσεως Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΤΕΝΞ), ειδικής μονάδας του Ελληνικού Στρατού, προκειμένου να την παραλάβει.
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