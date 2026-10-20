Από τον υδραυλικό και τον κομμωτή μέχρι το γυμναστήριο: Οι ηλεκτρονικές πληρωμές που μειώνουν τον φόρο και το 2027

Έκπτωση 30% για συγκεκριμένες υπηρεσίες, με όριο τα 5.000 ευρώ ετησίως – Αφορολόγητα tips έως 6.000 ευρώ και απαλλαγές στον ΕΝΦΙΑ μέσω του ΜΙΔΑ - Τι προβλέπει το νομοσχέδιο με τα μέτρα της ΔΕΘ