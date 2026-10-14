Το Citroen 2CV και ως επαγγελματικό

Το Citroen 2CV είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά μοντέλα της παγκόσμιας Αυτοκινητοβιομηχανίας. Όμως, οι επαγγελματίες, -ιδίως οι Γάλλοι- έχουν το δικό τους διαχρονικό σημείο αναφοράς, το 2CV Fourgonnette.





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Πρόκειται για την επαγγελματική έκδοση του 2CV η οποία παρουσιάστηκε το 1951 και κατασκευαζόταν ως το 1978. Αυτή παρέμεινε στην ιστορία ως το πιο ιδιότυπο βαν στη συγκεκριμένη κατηγορία οχημάτων.Η ονομασία του προσδιορίστηκε από τη μορφή του, από το υποκοριστικό «fourgonnette» της γαλλικής λέξης «fourgon», δηλαδή το βαν, κλειστό φορτηγό.Στην φετινή Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού, η Citroen παρουσίασε το πρωτότυπο του καινούργιου αμιγώς ηλεκτροκίνητου 2CV, το οποίο τράβηξε το ενδιαφέρον όλων. Ωστόσο, πλησίον αυτού, υπάρχει και το πρωτότυπο του νέου 2CV Fourgonnette, το οποίο επίσης είναι ηλεκτροκίνητο.Προς το παρόν, πρόκειται για μια σχεδιαστική μελέτη των σχεδιαστών της γαλλικής εταιρείας και δεν υπάρχει επίσημη δέσμευση από τα στελέχη της ότι θα μπει σε διαδικασία παραγωγής.Ωστόσο, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει αυτό πράξη εάν η ανταπόκριση των επαγγελματιών που θα επισκεφτούν την Έκθεση ή θα μάθουν γι’ αυτό είναι τόσο μεγάλη και θετική που θα μπορούσε να επηρεάσει την αρχική απόφαση των ιθυνόντων της Citroen.