Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Το Citroen 2CV και ως επαγγελματικό
Το Citroen 2CV και ως επαγγελματικό
H Citroen παρουσίασε το πρωτότυπο του νέου 2CV Fourgonnette στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού.
Το Citroen 2CV είναι ένα από τα πιο χαρακτηριστικά μοντέλα της παγκόσμιας Αυτοκινητοβιομηχανίας. Όμως, οι επαγγελματίες, -ιδίως οι Γάλλοι- έχουν το δικό τους διαχρονικό σημείο αναφοράς, το 2CV Fourgonnette.
Η ονομασία του προσδιορίστηκε από τη μορφή του, από το υποκοριστικό «fourgonnette» της γαλλικής λέξης «fourgon», δηλαδή το βαν, κλειστό φορτηγό.
Στην φετινή Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού, η Citroen παρουσίασε το πρωτότυπο του καινούργιου αμιγώς ηλεκτροκίνητου 2CV, το οποίο τράβηξε το ενδιαφέρον όλων. Ωστόσο, πλησίον αυτού, υπάρχει και το πρωτότυπο του νέου 2CV Fourgonnette, το οποίο επίσης είναι ηλεκτροκίνητο.
Προς το παρόν, πρόκειται για μια σχεδιαστική μελέτη των σχεδιαστών της γαλλικής εταιρείας και δεν υπάρχει επίσημη δέσμευση από τα στελέχη της ότι θα μπει σε διαδικασία παραγωγής.
Ωστόσο, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να γίνει αυτό πράξη εάν η ανταπόκριση των επαγγελματιών που θα επισκεφτούν την Έκθεση ή θα μάθουν γι’ αυτό είναι τόσο μεγάλη και θετική που θα μπορούσε να επηρεάσει την αρχική απόφαση των ιθυνόντων της Citroen.
Το πρωτότυπο του νέου 2CV Fourgonnette ακολουθεί τη φιλοσοφία του επαγγελματικού βαν το οποίο εξυπηρέτησε τις μεταφορικές ανάγκες εκατομμυρίων επαγγελματιών, όσο παρέμεινε σε παραγωγή.
Το εμπρός τμήμα του παραμένει ίδιο με εκείνο του πρωτότυπου της επιβατικής εκδοχής του νέου 2CV. Το πίσω μέρος έχει διαμορφωθεί ώστε να προσφέρει έναν σχετικά μεγάλο χώρο φόρτωσης για τη μεταφορά εμπορευμάτων, αγαθών ή εξοπλισμού.
Στο πλάι διακρίνεται μια συρόμενη προς τα επάνω πόρτα-ριντό στην αριστερή πλευρά του οχήματος, με διακριτική χειρολαβή. Στο πίσω μέρος τού πρωτότυπου υπάρχουν δύο ανοιγόμενες γυάλινες πόρτες που διαθέτουν και ενσωματωμένα μικρά τετράγωνα παράθυρα.
Το αμάξωμά του διαθέτει τις εγκάρσιες ανάγλυφες γραμμές που υπήρχαν στο αρχέτυπο μοντέλο και είναι βαμμένο σε γκρι ματ απόχρωση, όπως και στο μοντέλο παραγωγής.
Οι ζάντες διατηρούν την αρχική σχεδίαση, ενώ τα ελαστικά είναι της Michelin και φέρουν χειρόγραφα τον λογότυπό της.
Ο Χαβιέ Σαρντόν, ο Διευθύνων σύμβουλος της Citroen, σε δηλώσεις του στον γαλλικό Τύπο συνέδεσε τη νέα σχεδιαστική μελέτη του πρωτότυπου 2CV Fourgonnette με τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του ιστορικού επαγγελματικού μοντέλου.
Συγκεκριμένα, είπε: «Το 2CV Fourgonnette δεν ήταν απλώς ένα εργαλείο δουλειάς. Ήταν μέρος της καθημερινής ζωής. Απλό, ευφυές και προσιτό, διέθετε κυρίως κάτι που λίγα επαγγελματικά οχήματα έχουν, απλά ψυχή. Αυτήν την ιδέα επαναφέρουμε σήμερα. Γιατί το χρήσιμο δεν θα πρέπει ποτέ να σημαίνει συνηθισμένο», κατέληξε ο Σαρντόν.
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