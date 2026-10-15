Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Η BYD θέλει την απόλυτη πρωτιά
Η BYD θέλει την απόλυτη πρωτιά
Η BYD αποκάλυψε πως μέσα στην επόμενη πενταετία στοχεύει να γίνει ο κορυφαίος κατασκευαστής παγκοσμίως παρά τα προβλήματα που δημιουργούν οι ευαίσθητες γεωπολιτικές ισορροπίες.
Η BYD έχει έναν υψηλό στόχο: Να ξεπεράσει τη Volkswagen και την Toyota και να γίνει ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων παγκοσμίως μέσα σε πέντε χρόνια. Αυτό δήλωσε η ίδια η Stella Li, που είναι η υπεύθυνη της BYD για την Ευρώπη και παράλληλα η εκτελεστική αντιπρόεδρος της εταιρείας.
Η κα. Li ανέφερε επίσης ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει η εταιρεία, το οποίο είναι η αγορά των Η.Π.Α. Προς το παρόν, η BYD δεν σκοπεύει να εισάγει αυτοκίνητα στην εκεί αγορά, λόγω των γεωπολιτικών συνθηκών που επικρατούν. Δεν είναι μόνο ο Ντόναλντ Τραμπ και η πολιτική του πορεία αυτά που αποτελούν τροχοπέδη για τη BYD, αλλά και οι υπόλοιποι γερουσιαστές της χώρας. Για αυτό το λόγο, η στρατηγική εξαγωγών της μάρκας εστιάζει στην Ευρώπη, την Κεντρική και Νότια Αμερική, την Ωκεανία και την υπόλοιπη Ασία.
Οι κινεζικές εταιρείες είναι πιο εύκολο να εισάγουν αυτοκίνητα στην Ευρώπη, ειδικά αν αυτά είναι Plug-in υβριδικά. Για την ακρίβεια, τα BYD Atto 2, Seal U και JAECOO 7 είναι τα τρία πιο δημοφιλή PHEV στη Γηραιά Ήπειρο.
Στον αντίποδα, οι Η.Π.Α δεν είναι καθόλου φιλικές στα αυτοκίνητα των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών. Από το 2027, όλα τα αυτοκίνητα που έχουν λογισμικό που πιθανόν να συνδέεται με την κινεζική κυβέρνηση θα απαγορεύεται να πωλούνται εκεί. Αυτό θα δημιουργήσει αρκετά προβλήματα σε ήδη εδραιωμένες μάρκες. Για παράδειγμα, η Polestar, που ανήκει στην Geely αλλά κατασκευάζει αυτοκίνητα στις Η.Π.Α, θα πρέπει να στραφεί σε άλλες αγορές. Αντιθέτως, η Volvo, η οποία είναι ιδιοκτήτρια της Polestar και παράγει αυτοκίνητα στο ίδιο εργοστάσιο στη Νότια Καρολίνα, έχει ειδική εξαίρεση και θα συνεχίσει να είναι διαθέσιμη στην Αμερική.
Επιστρέφοντας στη BYD, αξίζει να σημειώσουμε πως αυτή δεν είναι απλώς ένας κατασκευαστής αυτοκινήτων. Ο τομέας κατασκευής μπαταριών είναι ένα από τα δυνατά της σημεία, ενώ έχει παραρτήματα που ασχολούνται με φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
Αυτό καθιστά τη μάρκα πλήρως αυτόνομη, και εξαφανίζει την ανάγκη συνεργασίας με άλλες κινεζικές εταιρείες. Στον αντίποδα, η BYD προμηθεύει την αμερικανική Nvidia με επεξεργαστές, ενώ μοιράζεται τεχνολογία με άλλους κατασκευαστές, όπως η Hyundai.
Η κα. Li ανέφερε επίσης ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει η εταιρεία, το οποίο είναι η αγορά των Η.Π.Α. Προς το παρόν, η BYD δεν σκοπεύει να εισάγει αυτοκίνητα στην εκεί αγορά, λόγω των γεωπολιτικών συνθηκών που επικρατούν. Δεν είναι μόνο ο Ντόναλντ Τραμπ και η πολιτική του πορεία αυτά που αποτελούν τροχοπέδη για τη BYD, αλλά και οι υπόλοιποι γερουσιαστές της χώρας. Για αυτό το λόγο, η στρατηγική εξαγωγών της μάρκας εστιάζει στην Ευρώπη, την Κεντρική και Νότια Αμερική, την Ωκεανία και την υπόλοιπη Ασία.
Οι κινεζικές εταιρείες είναι πιο εύκολο να εισάγουν αυτοκίνητα στην Ευρώπη, ειδικά αν αυτά είναι Plug-in υβριδικά. Για την ακρίβεια, τα BYD Atto 2, Seal U και JAECOO 7 είναι τα τρία πιο δημοφιλή PHEV στη Γηραιά Ήπειρο.
Στον αντίποδα, οι Η.Π.Α δεν είναι καθόλου φιλικές στα αυτοκίνητα των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών. Από το 2027, όλα τα αυτοκίνητα που έχουν λογισμικό που πιθανόν να συνδέεται με την κινεζική κυβέρνηση θα απαγορεύεται να πωλούνται εκεί. Αυτό θα δημιουργήσει αρκετά προβλήματα σε ήδη εδραιωμένες μάρκες. Για παράδειγμα, η Polestar, που ανήκει στην Geely αλλά κατασκευάζει αυτοκίνητα στις Η.Π.Α, θα πρέπει να στραφεί σε άλλες αγορές. Αντιθέτως, η Volvo, η οποία είναι ιδιοκτήτρια της Polestar και παράγει αυτοκίνητα στο ίδιο εργοστάσιο στη Νότια Καρολίνα, έχει ειδική εξαίρεση και θα συνεχίσει να είναι διαθέσιμη στην Αμερική.
Επιστρέφοντας στη BYD, αξίζει να σημειώσουμε πως αυτή δεν είναι απλώς ένας κατασκευαστής αυτοκινήτων. Ο τομέας κατασκευής μπαταριών είναι ένα από τα δυνατά της σημεία, ενώ έχει παραρτήματα που ασχολούνται με φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
Αυτό καθιστά τη μάρκα πλήρως αυτόνομη, και εξαφανίζει την ανάγκη συνεργασίας με άλλες κινεζικές εταιρείες. Στον αντίποδα, η BYD προμηθεύει την αμερικανική Nvidia με επεξεργαστές, ενώ μοιράζεται τεχνολογία με άλλους κατασκευαστές, όπως η Hyundai.
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