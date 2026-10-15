Η BYD θέλει την απόλυτη πρωτιά

Η BYD έχει έναν υψηλό στόχο:και να γίνει ο μεγαλύτερος κατασκευαστής αυτοκινήτων παγκοσμίως μέσα σε πέντε χρόνια. Αυτό δήλωσε η ίδια η Stella Li, που είναι η υπεύθυνη της BYD για την Ευρώπη και παράλληλα η εκτελεστική αντιπρόεδρος της εταιρείας.Η κα. Li ανέφερε επίσης ποιο είναι. Προς το παρόν, η BYD δεν σκοπεύει να εισάγει αυτοκίνητα στην εκεί αγορά, λόγω των γεωπολιτικών συνθηκών που επικρατούν. Δεν είναι μόνο ο Ντόναλντ Τραμπ και η πολιτική του πορεία αυτά που αποτελούν τροχοπέδη για τη BYD, αλλά και οι υπόλοιποι γερουσιαστές της χώρας. Για αυτό το λόγο,Οι κινεζικές εταιρείες είναι πιο εύκολο να εισάγουν αυτοκίνητα στην Ευρώπη, ειδικά αν αυτά είναι Plug-in υβριδικά. Για την ακρίβεια,Στον αντίποδα, οι Η.Π.Α δεν είναι καθόλου φιλικές στα αυτοκίνητα των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών. Από το 2027, όλα τα αυτοκίνητα που έχουν λογισμικό που πιθανόν να συνδέεται με την κινεζική κυβέρνηση θα απαγορεύεται να πωλούνται εκεί.Για παράδειγμα, η Polestar, που ανήκει στην Geely αλλά κατασκευάζει αυτοκίνητα στις Η.Π.Α, θα πρέπει να στραφεί σε άλλες αγορές. Αντιθέτως, η Volvo, η οποία είναι ιδιοκτήτρια της Polestar και παράγει αυτοκίνητα στο ίδιο εργοστάσιο στη Νότια Καρολίνα, έχει ειδική εξαίρεση και θα συνεχίσει να είναι διαθέσιμη στην Αμερική.Επιστρέφοντας στη BYD, αξίζει να σημειώσουμε πως αυτή δεν είναι απλώς ένας κατασκευαστής αυτοκινήτων., ενώ έχει παραρτήματα που ασχολούνται με φωτοβολταϊκά, αλλά και ηλεκτρονικά εξαρτήματα.Αυτό καθιστά τη μάρκα πλήρως αυτόνομη, και. Στον αντίποδα, η BYD προμηθεύει την αμερικανική Nvidia με επεξεργαστές, ενώ μοιράζεται τεχνολογία με άλλους κατασκευαστές, όπως η Hyundai.