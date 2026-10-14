H ΑΒΤ βάζει τη σφραγίδα της στο CUPRA Raval

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Η CUPRA δημιούργησε πρόσφατα ένα νέο πρόγραμμα, το οποίο ονομάζεταικαι έρχεται να προσφέρει νέα, πιο δυναμικά στοιχεία στα μοντέλα της. Η αρχή έγινε με το Leon και το Formentor, ενώ τώρα η εταιρεία παρουσίασε στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού το Custom CUPRA Raval by ABT., κάνει το ηλεκτρικό hatchback ακόμα πιο σπορτίφ, χωρίς ωστόσο να γίνεται υπερβολικό. Στον εμπρόσθιο πρόβολοτο οποίο συνοδεύεται από side skirts.Στο τελείωμα του πίσω προφυλακτήρα βρίσκονται δυο γωνίες, που συνδυάζονται με τον εργοστασιακό διαχύτη. Ψηλότερα,, που ολοκληρώνει το σύνολο.Οι ζάντες αλουμινίου έχουν διάσταση 19 ίντσες και μαύρο ματ χρώμα. Περνώντας σε επιπλέον «πινελιές»,, καθώς και αυτά της CUPRA, αμφότερα σε μαύρη απόχρωση.Το πακέτο εξατομίκευσης Custom CUPRA by ABT, και μπορεί να τοποθετηθεί σε όλες τις εκδόσεις του μοντέλου. Παράλληλα, μπορεί να προστεθεί και κατόπιν αγοράς του μοντέλου, μέσω του επίσημου δικτύου της εταιρείας.Αξίζει να σταθούμε στο γεγονός πως. Από τον Απρίλιο που παρουσιάστηκε μέχρι σήμερα, έχουν γίνει πάνω από 50.000 παραγγελίες του μοντέλου, νούμερο που είναι το διπλάσιο από όσο είχε προβλέψει αρχικά η εταιρεία.Οι τιμές του πακέτου δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα για την Ελλάδα. Στη Γερμανία, το κόστος είναι 1.980 ευρώ στην περίπτωση του Raval Endurance, και 1.700 ευρώ αν έχουμε ως βάση το Raval VZ.