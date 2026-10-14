ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ύποπτη βαλίτσα κοντά στην Αστυνομική διεύθυνση Πειραιά, στο σημείο το ΤΕΕΜ

H ΑΒΤ βάζει τη σφραγίδα της στο CUPRA Raval
CAR
CUPRA CUPRA Raval

H ΑΒΤ βάζει τη σφραγίδα της στο CUPRA Raval

Το CUPRA Raval γίνεται ακόμα πιο ξεχωριστό και δυναμικό, χάρη στο εργοστασιακό πακέτο Custom CUPRA by ABT, το οποίο είναι διαθέσιμο και στην Ελλάδα.

H ΑΒΤ βάζει τη σφραγίδα της στο CUPRA Raval
Η CUPRA δημιούργησε πρόσφατα ένα νέο πρόγραμμα, το οποίο ονομάζεται «Custom CUPRA by ABT» και έρχεται να προσφέρει νέα, πιο δυναμικά στοιχεία στα μοντέλα της. Η αρχή έγινε με το Leon και το Formentor, ενώ τώρα η εταιρεία παρουσίασε στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού το Custom CUPRA Raval by ABT.
Το πακέτο της ABT, που τοποθετείται από το εργοστάσιο, κάνει το ηλεκτρικό hatchback ακόμα πιο σπορτίφ, χωρίς ωστόσο να γίνεται υπερβολικό. Στον εμπρόσθιο πρόβολο συναντούμε ένα splitter, το οποίο συνοδεύεται από side skirts.
H ΑΒΤ βάζει τη σφραγίδα της στο CUPRA Raval
Στο τελείωμα του πίσω προφυλακτήρα βρίσκονται δυο γωνίες, που συνδυάζονται με τον εργοστασιακό διαχύτη. Ψηλότερα, έχει τοποθετηθεί μια μεγαλύτερη αεροτομή οροφής, που ολοκληρώνει το σύνολο.
Οι ζάντες αλουμινίου έχουν διάσταση 19 ίντσες και μαύρο ματ χρώμα. Περνώντας σε επιπλέον «πινελιές», βρίσκουμε τα λογότυπα ABT, καθώς και αυτά της CUPRA, αμφότερα σε μαύρη απόχρωση.
H ΑΒΤ βάζει τη σφραγίδα της στο CUPRA Raval
Το πακέτο εξατομίκευσης Custom CUPRA by ABT δεν προσφέρει αλλαγές στα κινητήρια σύνολα του Raval, και μπορεί να τοποθετηθεί σε όλες τις εκδόσεις του μοντέλου. Παράλληλα, μπορεί να προστεθεί και κατόπιν αγοράς του μοντέλου, μέσω του επίσημου δικτύου της εταιρείας.
Αξίζει να σταθούμε στο γεγονός πως το Raval είναι το πιο επιτυχημένο λανσάρισμα στην ιστορία της CUPRA. Από τον Απρίλιο που παρουσιάστηκε μέχρι σήμερα, έχουν γίνει πάνω από 50.000 παραγγελίες του μοντέλου, νούμερο που είναι το διπλάσιο από όσο είχε προβλέψει αρχικά η εταιρεία.
H ΑΒΤ βάζει τη σφραγίδα της στο CUPRA Raval
Κλείσιμο
Οι τιμές του πακέτου δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα για την Ελλάδα. Στη Γερμανία, το κόστος είναι 1.980 ευρώ στην περίπτωση του Raval Endurance, και 1.700 ευρώ αν έχουμε ως βάση το Raval VZ.

Thema Insights

Αλήθεια ή Μύθος;

Αλήθεια ή Μύθος;

Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.

Η καρδιά της ποδηλασίας χτυπά ξανά στο Λουτράκι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

Το διήμερο της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον 2ο διεθνή αγώνα ποδηλασίας UCI Gran Fondo Loutraki Greece, ποδηλατική Expo, pasta party, τεχνικές παρουσιάσεις και μια μεγάλη γιορτή στην τελετή απονομής των μεταλλίων, με την υπογραφή του Kyvernitis Sports & Events

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης