Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
H ΑΒΤ βάζει τη σφραγίδα της στο CUPRA Raval
H ΑΒΤ βάζει τη σφραγίδα της στο CUPRA Raval
Το CUPRA Raval γίνεται ακόμα πιο ξεχωριστό και δυναμικό, χάρη στο εργοστασιακό πακέτο Custom CUPRA by ABT, το οποίο είναι διαθέσιμο και στην Ελλάδα.
Η CUPRA δημιούργησε πρόσφατα ένα νέο πρόγραμμα, το οποίο ονομάζεται «Custom CUPRA by ABT» και έρχεται να προσφέρει νέα, πιο δυναμικά στοιχεία στα μοντέλα της. Η αρχή έγινε με το Leon και το Formentor, ενώ τώρα η εταιρεία παρουσίασε στην Έκθεση Αυτοκινήτου του Παρισιού το Custom CUPRA Raval by ABT.
Το πακέτο της ABT, που τοποθετείται από το εργοστάσιο, κάνει το ηλεκτρικό hatchback ακόμα πιο σπορτίφ, χωρίς ωστόσο να γίνεται υπερβολικό. Στον εμπρόσθιο πρόβολο συναντούμε ένα splitter, το οποίο συνοδεύεται από side skirts.
Στο τελείωμα του πίσω προφυλακτήρα βρίσκονται δυο γωνίες, που συνδυάζονται με τον εργοστασιακό διαχύτη. Ψηλότερα, έχει τοποθετηθεί μια μεγαλύτερη αεροτομή οροφής, που ολοκληρώνει το σύνολο.
Οι ζάντες αλουμινίου έχουν διάσταση 19 ίντσες και μαύρο ματ χρώμα. Περνώντας σε επιπλέον «πινελιές», βρίσκουμε τα λογότυπα ABT, καθώς και αυτά της CUPRA, αμφότερα σε μαύρη απόχρωση.
Το πακέτο εξατομίκευσης Custom CUPRA by ABT δεν προσφέρει αλλαγές στα κινητήρια σύνολα του Raval, και μπορεί να τοποθετηθεί σε όλες τις εκδόσεις του μοντέλου. Παράλληλα, μπορεί να προστεθεί και κατόπιν αγοράς του μοντέλου, μέσω του επίσημου δικτύου της εταιρείας.
Αξίζει να σταθούμε στο γεγονός πως το Raval είναι το πιο επιτυχημένο λανσάρισμα στην ιστορία της CUPRA. Από τον Απρίλιο που παρουσιάστηκε μέχρι σήμερα, έχουν γίνει πάνω από 50.000 παραγγελίες του μοντέλου, νούμερο που είναι το διπλάσιο από όσο είχε προβλέψει αρχικά η εταιρεία.
Οι τιμές του πακέτου δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα για την Ελλάδα. Στη Γερμανία, το κόστος είναι 1.980 ευρώ στην περίπτωση του Raval Endurance, και 1.700 ευρώ αν έχουμε ως βάση το Raval VZ.
Το πακέτο της ABT, που τοποθετείται από το εργοστάσιο, κάνει το ηλεκτρικό hatchback ακόμα πιο σπορτίφ, χωρίς ωστόσο να γίνεται υπερβολικό. Στον εμπρόσθιο πρόβολο συναντούμε ένα splitter, το οποίο συνοδεύεται από side skirts.
Στο τελείωμα του πίσω προφυλακτήρα βρίσκονται δυο γωνίες, που συνδυάζονται με τον εργοστασιακό διαχύτη. Ψηλότερα, έχει τοποθετηθεί μια μεγαλύτερη αεροτομή οροφής, που ολοκληρώνει το σύνολο.
Οι ζάντες αλουμινίου έχουν διάσταση 19 ίντσες και μαύρο ματ χρώμα. Περνώντας σε επιπλέον «πινελιές», βρίσκουμε τα λογότυπα ABT, καθώς και αυτά της CUPRA, αμφότερα σε μαύρη απόχρωση.
Το πακέτο εξατομίκευσης Custom CUPRA by ABT δεν προσφέρει αλλαγές στα κινητήρια σύνολα του Raval, και μπορεί να τοποθετηθεί σε όλες τις εκδόσεις του μοντέλου. Παράλληλα, μπορεί να προστεθεί και κατόπιν αγοράς του μοντέλου, μέσω του επίσημου δικτύου της εταιρείας.
Αξίζει να σταθούμε στο γεγονός πως το Raval είναι το πιο επιτυχημένο λανσάρισμα στην ιστορία της CUPRA. Από τον Απρίλιο που παρουσιάστηκε μέχρι σήμερα, έχουν γίνει πάνω από 50.000 παραγγελίες του μοντέλου, νούμερο που είναι το διπλάσιο από όσο είχε προβλέψει αρχικά η εταιρεία.
Οι τιμές του πακέτου δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμα για την Ελλάδα. Στη Γερμανία, το κόστος είναι 1.980 ευρώ στην περίπτωση του Raval Endurance, και 1.700 ευρώ αν έχουμε ως βάση το Raval VZ.
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