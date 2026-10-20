Το παρασκήνιο της εμφάνισης της Κάιλι Τζένερ με σουτιέν 50 εκατ. της Victoria's Secret: H σιωπηρή γκρίνια από «αγγελάκια» και η μυστική συμφωνία της Κρις Τζένερ
Το παρασκήνιο της εμφάνισης της Κάιλι Τζένερ με σουτιέν 50 εκατ. της Victoria's Secret: H σιωπηρή γκρίνια από «αγγελάκια» και η μυστική συμφωνία της Κρις Τζένερ
Το φετινό Fantasy Bra περιελάμβανε 4.410 φυσικά διαμάντια, καθώς και ένα τεράστιο κίτρινο διαμάντι 75 καρατίων ενώ για την κατασκευή του χρειάστηκαν 15 άτομα και περισσότερες από 1.000 ώρες εργασίας
Το άγνωστο παρασκήνιο πίσω από την επιλογή να είναι η Κάιλι Τζένερ αυτή που θα φορέσει το αξίας 50 εκατομμύριων δολαρίων Fantasy Bra στην πασαρέλα της Victoria's Secret την Κυριακή στο Λος Άντζελες, παρουσιάζει η Daily Mail σύμφωνα με την οποία αφενός ήταν αποτέλεσμα μιας μυστικής συμφωνίας της μητέρας της Κρις Τζένερ και αφετέρου υπήρξαν γκρίνιες από άλλα «αγγελάκια».
Το Fantasy Bra είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο σουτιέν, διακοσμημένο με πολύτιμους λίθους, το οποίο φέτος κόστιζε 50 εκατομμύρια δολάρια και αποτελεί το κορυφαίο, εντυπωσιακό κομμάτι των επιδείξεων της Victoria’s Secret. Το φετινό Fantasy Bra περιελάμβανε 4.410 φυσικά διαμάντια, καθώς και ένα τεράστιο κίτρινο διαμάντι 75 καρατίων ενώ για την κατασκευή του χρειάστηκαν 15 άτομα και περισσότερες από 1.000 ώρες εργασίας
Ωστόσο σύμφωνα με το δημοσίευμα ορισμένα από τα σούπερ μόντελ που συμμετείχαν στην πασαρέλα της Κυριακής εμφανίστηκαν έκπληκτα στα παρασκήνια από την επιλογή της Κάιλι Τζένερ που ήταν το επτασφράγιστο μυστικό για τη φετινή πασαρέλα.
«Ορισμένα από τα παλιά μοντέλα δεν ενθουσιάστηκαν που η Κάιλι βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής», δήλωσε πηγή στη Daily Mail. «Νομίζω ότι δυσαρεστήθηκαν τα μοντέλα της παλιάς φρουράς, που είχαν τεράστια φήμη, γιατί δεν είναι εύκολο να βλέπεις τα νεότερα κορίτσια να παίρνουν τη θέση σου. Επίσης, η Κάιλι δεν είναι μοντέλο, είναι δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας στον χώρο των καλλυντικών, οπότε είμαι σίγουρη ότι οι παλιές καραβάνες σκέφτηκαν: “Κοίτα τη δουλειά σου, κορίτσι μου!”» πρόσθεσε η ίδια πηγή υποστηρίζοντας ότι βετεράνες όπως η Κάντις Σουάνπολ και η Έλσα Χοσκ δεν έδειχναν ιδιαίτερα ενθουσιασμένες όταν βρίσκονταν στην πασαρέλα» - η πρώτη φόρεσε το δικό της Fantasy Bra το 2013 και η δεύτερη το 2018.
Κατά την ίδια πηγή, ωστόσο, δεν θα υπάρξει κάποια δημόσια τοποθέτηση για τη γκρίνια αυτή καθώς «αυτές οι γυναίκες είναι πολύ έξυπνες για να πουν οτιδήποτε. Ξέρουν πώς λειτουργεί το παιχνίδι της δημοσιότητας και γνώριζαν ότι η Κάιλι θα προκαλούσε ενδιαφέρον για το brand. Αλλά κοιτάξτε τα πρόσωπά τους, δεν έδειχναν καθόλου χαρούμενες».
Ωστόσο, η Daily Mail πληροφορήθηκε ότι το Fantasy Bra κατέληξε στην Κάιλι Τζένερ επειδή η μεγαλύτερη αδελφή της, Κένταλ Τζένερ, που είναι μοντέλο αλλά δεν έχει συνεργαστεί με τη Victoria’s Secret από το 2018, έχει αυτή την περίοδο συμβόλαιο με τον ανταγωνιστικό κολοσσό εσωρούχων Intimissimi.
Και ήταν η διάσημη «momager», Κρις Τζένερ, εκείνη που ενημέρωσε τη Victoria’s Secret ότι η Κάιλι ήταν διαθέσιμη στη θέση της Κένταλ. «Όταν η Κάιλι έμαθε πριν από μήνες ότι η Victoria’s Secret την ήθελε, είπε αμέσως ναι. Ένιωσε κολακευμένη. Η συμμετοχή της Κάιλι στην επίδειξη της Victoria’s Secret είναι επίσης πολύ καλή για την προώθηση του brand της, καθώς έχει ξεκαθαρίσει ότι φορούσε προϊόντα Kylie Cosmetics στην πασαρέλα, κάτι που της έδωσε τη δυνατότητα να μιλήσει για τη νέα της συλλογή, Winter Kissed», πρόσθεσε η πηγή.
Το Fantasy Bra είναι ένα ειδικά σχεδιασμένο σουτιέν, διακοσμημένο με πολύτιμους λίθους, το οποίο φέτος κόστιζε 50 εκατομμύρια δολάρια και αποτελεί το κορυφαίο, εντυπωσιακό κομμάτι των επιδείξεων της Victoria’s Secret. Το φετινό Fantasy Bra περιελάμβανε 4.410 φυσικά διαμάντια, καθώς και ένα τεράστιο κίτρινο διαμάντι 75 καρατίων ενώ για την κατασκευή του χρειάστηκαν 15 άτομα και περισσότερες από 1.000 ώρες εργασίας
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Ωστόσο σύμφωνα με το δημοσίευμα ορισμένα από τα σούπερ μόντελ που συμμετείχαν στην πασαρέλα της Κυριακής εμφανίστηκαν έκπληκτα στα παρασκήνια από την επιλογή της Κάιλι Τζένερ που ήταν το επτασφράγιστο μυστικό για τη φετινή πασαρέλα.
«Ορισμένα από τα παλιά μοντέλα δεν ενθουσιάστηκαν που η Κάιλι βρέθηκε στο επίκεντρο της προσοχής», δήλωσε πηγή στη Daily Mail. «Νομίζω ότι δυσαρεστήθηκαν τα μοντέλα της παλιάς φρουράς, που είχαν τεράστια φήμη, γιατί δεν είναι εύκολο να βλέπεις τα νεότερα κορίτσια να παίρνουν τη θέση σου. Επίσης, η Κάιλι δεν είναι μοντέλο, είναι δισεκατομμυριούχος επιχειρηματίας στον χώρο των καλλυντικών, οπότε είμαι σίγουρη ότι οι παλιές καραβάνες σκέφτηκαν: “Κοίτα τη δουλειά σου, κορίτσι μου!”» πρόσθεσε η ίδια πηγή υποστηρίζοντας ότι βετεράνες όπως η Κάντις Σουάνπολ και η Έλσα Χοσκ δεν έδειχναν ιδιαίτερα ενθουσιασμένες όταν βρίσκονταν στην πασαρέλα» - η πρώτη φόρεσε το δικό της Fantasy Bra το 2013 και η δεύτερη το 2018.
Κατά την ίδια πηγή, ωστόσο, δεν θα υπάρξει κάποια δημόσια τοποθέτηση για τη γκρίνια αυτή καθώς «αυτές οι γυναίκες είναι πολύ έξυπνες για να πουν οτιδήποτε. Ξέρουν πώς λειτουργεί το παιχνίδι της δημοσιότητας και γνώριζαν ότι η Κάιλι θα προκαλούσε ενδιαφέρον για το brand. Αλλά κοιτάξτε τα πρόσωπά τους, δεν έδειχναν καθόλου χαρούμενες».
H μυστική συμφωνία της Κρις ΤζένερΟ creative director της Victoria’s Secret, Άνταμ Σέλμαν, δήλωσε στο περιοδικό Vogue ότι επέλεξε την Κάιλι Τζένερ για να φορέσει το σουτιέν, επειδή η σταρ των ριάλιτι «ξεπερνά τα όρια της μόδας, της κουλτούρας, της τηλεόρασης και οποιουδήποτε μεμονωμένου τομέα». «Ακριβώς το ίδιο κάνουμε κι εμείς. Η επίδειξη είναι τόσο μεγάλη, αποτελεί πραγματικά ψυχαγωγικό θέαμα, και πιστεύω ότι εκείνη είναι ιδανική για να συμβάλει σε αυτό. Έχει δημιουργήσει τη δική της κουλτούρα. Πόσοι άνθρωποι μπορούν να το πουν αυτό;».
Ωστόσο, η Daily Mail πληροφορήθηκε ότι το Fantasy Bra κατέληξε στην Κάιλι Τζένερ επειδή η μεγαλύτερη αδελφή της, Κένταλ Τζένερ, που είναι μοντέλο αλλά δεν έχει συνεργαστεί με τη Victoria’s Secret από το 2018, έχει αυτή την περίοδο συμβόλαιο με τον ανταγωνιστικό κολοσσό εσωρούχων Intimissimi.
Και ήταν η διάσημη «momager», Κρις Τζένερ, εκείνη που ενημέρωσε τη Victoria’s Secret ότι η Κάιλι ήταν διαθέσιμη στη θέση της Κένταλ. «Όταν η Κάιλι έμαθε πριν από μήνες ότι η Victoria’s Secret την ήθελε, είπε αμέσως ναι. Ένιωσε κολακευμένη. Η συμμετοχή της Κάιλι στην επίδειξη της Victoria’s Secret είναι επίσης πολύ καλή για την προώθηση του brand της, καθώς έχει ξεκαθαρίσει ότι φορούσε προϊόντα Kylie Cosmetics στην πασαρέλα, κάτι που της έδωσε τη δυνατότητα να μιλήσει για τη νέα της συλλογή, Winter Kissed», πρόσθεσε η πηγή.
After rocking a $50 million bra on the runway during her Victoria's Secret Fashion Show debut, Kylie Jenner reunited with her mom, Kris, for a big hug backstage. 🥹🫶— TMZ (@TMZ) October 19, 2026
🎥: Instagram/ victoriassecret pic.twitter.com/QYdnrL4gOd
«Φυσικά, η Κρις Τζένερ ενθουσιάστηκε που η Κάιλι φορούσε το διαμαντένιο σουτιέν. Η Κρις ξέρει πολύ καλά να κλείνει συμφωνίες. Ήταν σαν να έλεγε: “Αν η Κάιλι πρόκειται να βρεθεί στην επίδειξη, τότε θα είναι η δική της στιγμή σαν πριγκίπισσα”» πρόσθεσε η ίδια πηγή.
Το «σχέδιο» φαίνεται ότι υπηρέτησε και η Κένταλ Τζένερ, η οποία σε ανάρτηση της Κάιλι Τζένερ στο Instagram σχολίασε «μια πανέμορφη γυναίκα!!!»
«Η Κάιλι ήταν πολύ σίγουρη για τον εαυτό της στην πασαρέλα. Αυτό είναι το ένα πράγμα που διαθέτει σε αφθονία: αυτοπεποίθηση. Δεν κάνει ποτέ πίσω σε τίποτα, δεν την ενδιαφέρει τι σκέφτονται οι επικριτές της και κάνει αυτό που θέλει. Γελάει με την ανασφάλεια, δεν την επηρεάζει καθόλου, δεν φοβάται τίποτα στη ζωή. Ήξερε ότι έδειχνε υπέροχη και ότι θα είχε τεράστια δημοσιότητα, οπότε ήταν ενθουσιασμένη. Αν έδειχνε νευρική, μπορεί να ήταν μια στιγμιαία έκφραση άγχους της σκηνής, αλλά η αλήθεια είναι ότι ελάχιστα πράγματα φοβίζουν την Κάιλι» είπε στη Daily Mail η πηγή από το περιβάλλον της Κάιλι Τζένερ.
Το «σχέδιο» φαίνεται ότι υπηρέτησε και η Κένταλ Τζένερ, η οποία σε ανάρτηση της Κάιλι Τζένερ στο Instagram σχολίασε «μια πανέμορφη γυναίκα!!!»
Κανένα άγχοςΌσο για το αν η Κάιλι Τζένερ ένιωσε άγχος περπατώντας την Κυριακή δίπλα σε κορυφαία μοντέλα, όπως η Αντριάνα Λίμα και η Αλεσάντρα Αμπρόζιο, ένας άνθρωπος από το περιβάλλον της δήλωσε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι του χαρακτήρα της.
«Η Κάιλι ήταν πολύ σίγουρη για τον εαυτό της στην πασαρέλα. Αυτό είναι το ένα πράγμα που διαθέτει σε αφθονία: αυτοπεποίθηση. Δεν κάνει ποτέ πίσω σε τίποτα, δεν την ενδιαφέρει τι σκέφτονται οι επικριτές της και κάνει αυτό που θέλει. Γελάει με την ανασφάλεια, δεν την επηρεάζει καθόλου, δεν φοβάται τίποτα στη ζωή. Ήξερε ότι έδειχνε υπέροχη και ότι θα είχε τεράστια δημοσιότητα, οπότε ήταν ενθουσιασμένη. Αν έδειχνε νευρική, μπορεί να ήταν μια στιγμιαία έκφραση άγχους της σκηνής, αλλά η αλήθεια είναι ότι ελάχιστα πράγματα φοβίζουν την Κάιλι» είπε στη Daily Mail η πηγή από το περιβάλλον της Κάιλι Τζένερ.
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