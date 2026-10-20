Το παρασκήνιο της εμφάνισης της Κάιλι Τζένερ με σουτιέν 50 εκατ. της Victoria's Secret: H σιωπηρή γκρίνια από «αγγελάκια» και η μυστική συμφωνία της Κρις Τζένερ

Κανένα άγχος

«Φυσικά, η Κρις Τζένερ ενθουσιάστηκε που η Κάιλι φορούσε το διαμαντένιο σουτιέν. Η Κρις ξέρει πολύ καλά να κλείνει συμφωνίες. Ήταν σαν να έλεγε: “Αν η Κάιλι πρόκειται να βρεθεί στην επίδειξη, τότε θα είναι η δική της στιγμή σαν πριγκίπισσα”» πρόσθεσε η ίδια πηγή.Το «σχέδιο» φαίνεται ότι υπηρέτησε και η Κένταλ Τζένερ, η οποία σε ανάρτηση της Κάιλι Τζένερ στο Instagram σχολίασε «μια πανέμορφη γυναίκα!!!»Όσο για το αν η Κάιλι Τζένερ ένιωσε άγχος περπατώντας την Κυριακή δίπλα σε κορυφαία μοντέλα, όπως η Αντριάνα Λίμα και η Αλεσάντρα Αμπρόζιο, ένας άνθρωπος από το περιβάλλον της δήλωσε ότι κάτι τέτοιο δεν είναι του χαρακτήρα της.«Η Κάιλι ήταν πολύ σίγουρη για τον εαυτό της στην πασαρέλα. Αυτό είναι το ένα πράγμα που διαθέτει σε αφθονία: αυτοπεποίθηση. Δεν κάνει ποτέ πίσω σε τίποτα, δεν την ενδιαφέρει τι σκέφτονται οι επικριτές της και κάνει αυτό που θέλει. Γελάει με την ανασφάλεια, δεν την επηρεάζει καθόλου, δεν φοβάται τίποτα στη ζωή. Ήξερε ότι έδειχνε υπέροχη και ότι θα είχε τεράστια δημοσιότητα, οπότε ήταν ενθουσιασμένη. Αν έδειχνε νευρική, μπορεί να ήταν μια στιγμιαία έκφραση άγχους της σκηνής, αλλά η αλήθεια είναι ότι ελάχιστα πράγματα φοβίζουν την Κάιλι» είπε στη Daily Mail η πηγή από το περιβάλλον της Κάιλι Τζένερ.