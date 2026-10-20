Δήμητρα Αλεξανδράκη: Έδιωξα τους πάντες από δίπλα μου, ήταν όλοι ψεύτες, υποκριτές και με εκμεταλλεύονταν

Δήμητρα Αλεξανδράκη

Πριν από λίγες ημέρες, η Δήμητρα Αλεξανδράκη δημοσίευσε βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο μίλησε για την ψυχολογική της κατάσταση και περιέγραψε όσα συνέβησαν λίγο πριν από την προγραμματισμένη εμφάνισή της σε ζωντανή εκπομπή του Open.

Η ίδια αναφέρθηκε στη δυσφορία που αισθάνθηκε εκείνη τη στιγμή, περιγράφοντας τα συμπτώματα που την οδήγησαν στην κατάρρευση, ενώ μίλησε και για τη δυσαρέσκειά της σχετικά με ορισμένες προσωπικές επιλογές της.



Όπως είπε:

«Δυστυχώς το τελευταίο διάστημα δεν είμαι πάρα πολύ καλά. Προσπαθώ να κάνω αυτό το βίντεο πολλή ώρα τώρα και δεν μπορώ να κρατηθώ. Την Πέμπτη το βράδυ, ξημερώματα προς Παρασκευή ήμουν καλεσμένη στην εκπομπή του Κωνσταντίνου Μπογδάνου στη συχνότητα του Open, που είναι μια live εκπομπή.