Δήμητρα Αλεξανδράκη: Έδιωξα τους πάντες από δίπλα μου, ήταν όλοι ψεύτες, υποκριτές και με εκμεταλλεύονταν
Δήμητρα Αλεξανδράκη: Έδιωξα τους πάντες από δίπλα μου, ήταν όλοι ψεύτες, υποκριτές και με εκμεταλλεύονταν
Δεν περνάω καθόλου καλά το τελευταίο διάστημα, δεν είμαι ευτυχισμένη με τις επιλογές που έχω κάνει, δήλωσε σε πρόσφατο story της
Στην απόφασή της να απομακρύνει από τη ζωή της ανθρώπους που θεωρούσε πως την εκμεταλλεύονταν αναφέρθηκε η Δήμητρα Αλεξανδράκη, χαρακτηρίζοντάς τους ψεύτες και υποκριτές.
Το μοντέλο μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, αναφερόμενη μεταξύ άλλων, σε μία δύσκολη περίοδο που περνά, την οποία αποκάλυψε σε πρόσφατη ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν είναι ευτυχισμένη».
Αρχικά, η Δήμητρα Αλεξανδράκη ρωτήθηκε για την «κατάρρευση» της λίγο πριν από πρόσφατη, προγραμματισμένη εμφάνισή της σε τηλεοπτική εκπομπή, καθώς και για το πώς αισθάνεται μετά από όσα μοιράστηκε δημόσια. Η ίδια χαρακτήρισε τη στιγμή εκείνη άτυχη και εξήγησε ότι δεν επιθυμούσε να επεκταθεί στο συγκεκριμένο θέμα.
«Ήταν μια άτυχη στιγμή. Αισθάνομαι πολύ άσχημα γι’ αυτό και καλύτερα να μην το συζητήσουμε, γιατί είμαστε σε έναν πολύ ωραίο χώρο και όλα θα τα πούμε εν καιρώ» είπε αρχικά η Δήμητρα Αλεξανδράκη για το περιστατικό που την οδήγησε να μην εμφανιστεί σε ζωντανή εκπομπή. Στη συνέχεια, μιλώντας για τις προσωπικές της σχέσεις και την απόφασή της να απομακρύνει ανθρώπους από το περιβάλλον της, εξήγησε: «Έδιωξα τους πάντες από γύρω μου γιατί ήταν όλοι ψεύτες, υποκριτές και μόνο με εκμεταλλεύονταν».
Δείτε το βίντεο
Πριν από λίγες ημέρες, η Δήμητρα Αλεξανδράκη δημοσίευσε βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο μίλησε για την ψυχολογική της κατάσταση και περιέγραψε όσα συνέβησαν λίγο πριν από την προγραμματισμένη εμφάνισή της σε ζωντανή εκπομπή του Open.
Η ίδια αναφέρθηκε στη δυσφορία που αισθάνθηκε εκείνη τη στιγμή, περιγράφοντας τα συμπτώματα που την οδήγησαν στην κατάρρευση, ενώ μίλησε και για τη δυσαρέσκειά της σχετικά με ορισμένες προσωπικές επιλογές της.
Όπως είπε: «Δυστυχώς το τελευταίο διάστημα δεν είμαι πάρα πολύ καλά. Προσπαθώ να κάνω αυτό το βίντεο πολλή ώρα τώρα και δεν μπορώ να κρατηθώ. Την Πέμπτη το βράδυ, ξημερώματα προς Παρασκευή ήμουν καλεσμένη στην εκπομπή του Κωνσταντίνου Μπογδάνου στη συχνότητα του Open, που είναι μια live εκπομπή. Την ώρα που πάνε να μου βάλουν μικρόφωνο και να μπω στο πλατό, κατέρρευσα. Αισθανόμουν μια δυσφορία, ένα πράγμα ότι χάνομαι, ζαλιζόμουν, αισθανόμουν ότι η καρδιά μου χτύπαγε δυνατά. Δεν περνάω καθόλου καλά το τελευταίο διάστημα. Δεν είμαι ευτυχισμένη με τις επιλογές που έχω κάνει, εγώ φταίω, δεν μου φταίει κανένας άλλος».
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Έδωσα πάρα πολύ στους γύρω μου, τα πάντα και άδειασα εγώ. Αυτό έχει ως συνέπεια τις πράξεις που θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες. Τις αποφάσεις που πήρα, που θα γίνουν πράξεις. Που σχετίζονται και με το κατάστημά μου».
Το μοντέλο μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Τρίτη 20 Οκτωβρίου, αναφερόμενη μεταξύ άλλων, σε μία δύσκολη περίοδο που περνά, την οποία αποκάλυψε σε πρόσφατη ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «δεν είναι ευτυχισμένη».
Αρχικά, η Δήμητρα Αλεξανδράκη ρωτήθηκε για την «κατάρρευση» της λίγο πριν από πρόσφατη, προγραμματισμένη εμφάνισή της σε τηλεοπτική εκπομπή, καθώς και για το πώς αισθάνεται μετά από όσα μοιράστηκε δημόσια. Η ίδια χαρακτήρισε τη στιγμή εκείνη άτυχη και εξήγησε ότι δεν επιθυμούσε να επεκταθεί στο συγκεκριμένο θέμα.
«Ήταν μια άτυχη στιγμή. Αισθάνομαι πολύ άσχημα γι’ αυτό και καλύτερα να μην το συζητήσουμε, γιατί είμαστε σε έναν πολύ ωραίο χώρο και όλα θα τα πούμε εν καιρώ» είπε αρχικά η Δήμητρα Αλεξανδράκη για το περιστατικό που την οδήγησε να μην εμφανιστεί σε ζωντανή εκπομπή. Στη συνέχεια, μιλώντας για τις προσωπικές της σχέσεις και την απόφασή της να απομακρύνει ανθρώπους από το περιβάλλον της, εξήγησε: «Έδιωξα τους πάντες από γύρω μου γιατί ήταν όλοι ψεύτες, υποκριτές και μόνο με εκμεταλλεύονταν».
Δείτε το βίντεο
Πριν από λίγες ημέρες, η Δήμητρα Αλεξανδράκη δημοσίευσε βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο μίλησε για την ψυχολογική της κατάσταση και περιέγραψε όσα συνέβησαν λίγο πριν από την προγραμματισμένη εμφάνισή της σε ζωντανή εκπομπή του Open.
Η ίδια αναφέρθηκε στη δυσφορία που αισθάνθηκε εκείνη τη στιγμή, περιγράφοντας τα συμπτώματα που την οδήγησαν στην κατάρρευση, ενώ μίλησε και για τη δυσαρέσκειά της σχετικά με ορισμένες προσωπικές επιλογές της.
Όπως είπε: «Δυστυχώς το τελευταίο διάστημα δεν είμαι πάρα πολύ καλά. Προσπαθώ να κάνω αυτό το βίντεο πολλή ώρα τώρα και δεν μπορώ να κρατηθώ. Την Πέμπτη το βράδυ, ξημερώματα προς Παρασκευή ήμουν καλεσμένη στην εκπομπή του Κωνσταντίνου Μπογδάνου στη συχνότητα του Open, που είναι μια live εκπομπή. Την ώρα που πάνε να μου βάλουν μικρόφωνο και να μπω στο πλατό, κατέρρευσα. Αισθανόμουν μια δυσφορία, ένα πράγμα ότι χάνομαι, ζαλιζόμουν, αισθανόμουν ότι η καρδιά μου χτύπαγε δυνατά. Δεν περνάω καθόλου καλά το τελευταίο διάστημα. Δεν είμαι ευτυχισμένη με τις επιλογές που έχω κάνει, εγώ φταίω, δεν μου φταίει κανένας άλλος».
Στη συνέχεια πρόσθεσε: «Έδωσα πάρα πολύ στους γύρω μου, τα πάντα και άδειασα εγώ. Αυτό έχει ως συνέπεια τις πράξεις που θα ακολουθήσουν τις επόμενες ημέρες. Τις αποφάσεις που πήρα, που θα γίνουν πράξεις. Που σχετίζονται και με το κατάστημά μου».
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