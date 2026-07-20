Το Auto.m δείχνει την εικόνα των μελλοντικών μετακινήσεων

Μία από τις πιο ενδιαφέρουσες είναι το Autom, ένα πρωτότυπο αυτόνομο ηλεκτρικό ταξί που απέσπασε το βραβείο σχεδιασμού Red Dot Design Award 2026 και φιλοδοξεί να μετατραπεί σε μοντέλο παραγωγής εφόσον εξασφαλίσει την απαραίτητη χρηματοδότηση.Το Autom αποτελεί προσωπικό project του Alejandro Otálora, επικεφαλής σχεδιασμού και καινοτομιών της εταιρείας robotcom. Σύμφωνα με τον ίδιο, η ιδέα ξεκίνησε να αναπτύσσεται το 2019 και παρουσιάστηκε επίσημα το 2026, κερδίζοντας αμέσως τις εντυπώσεις στον χώρο του βιομηχανικού σχεδιασμού.Η φιλοσοφία του Autom βασίζεται στην αυτόνομη οδήγηση Επιπέδου 5, δηλαδή στο υψηλότερο επίπεδο αυτονομίας, όπου το όχημα δεν απαιτεί καμία παρέμβαση από τον άνθρωπο. Ο επιβάτης απλώς επιλέγει τον προορισμό του και το όχημα αναλαμβάνει τα πάντα.Για τον λόγο αυτό, στο εσωτερικό δεν υπάρχει ούτε τιμόνι ούτε παραδοσιακό ταμπλό. Στη θέση τους συναντάμε μια μεγάλη ψηφιακή διαδραστική επιφάνεια, υποστηριζόμενη από σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που λειτουργεί ως προσωπικός βοηθός κατά τη διάρκεια της διαδρομής.Η καμπίνα ακολουθεί μια απόλυτα μινιμαλιστική προσέγγιση, με δύο μόνο καθίσματα και σχεδιασμό που δίνει προτεραιότητα στην αίσθηση ευρυχωρίας, παρά τις ιδιαίτερα συμπαγείς διαστάσεις του οχήματος.

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Το Autom έχει μήκος 2,26 μέτρα, πλάτος 1,61 μέτρα και ύψος 1,83 μέτρα, κάτι που το καθιστά ιδανικό για τις πυκνοκατοικημένες πόλεις.Ο Otálora δήλωσε ότι για την δημιουργία του εμπνεύστηκε από μοντέλα όπως τα Fiat Topolino, Renault Twizy και Citroën Ami, δημιουργώντας ένα όχημα με κάθετες επιφάνειες που μεγιστοποιούν τον διαθέσιμο εσωτερικό χώρο.Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία του Autom είναι το σύστημα διεύθυνσης των τροχών. Σύμφωνα με τα σχεδιαστικά στοιχεία που συνοδεύουν το πρωτότυπο, οι τροχοί μπορούν να αλλάζουν τη γωνία τους, επιτρέποντας στο όχημα να πραγματοποιεί σχεδόν επιτόπιες στροφές και να παρκάρει ακόμη και στα πιο δύσκολα σημεία.Πρόκειται για μια λύση που θα μπορούσε να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμη στους στενούς δρόμους πολλών ευρωπαϊκών πόλεων.Ως αμιγώς ηλεκτρικό όχημα, το Autom στοχεύει στη μείωση των ρύπων και της ηχορύπανσης μέσα στις πόλεις. Παράλληλα, ο δημιουργός του προβλέπει εκτεταμένη χρήση ανακυκλωμένων πλαστικών και ελαστικών υλικών για την κατασκευή του αμαξώματος και τμημάτων του εσωτερικού, συνεχίζοντας την τάση που ήδη ακολουθεί η σύγχρονη αυτοκινητοβιομηχανία.Στα σχέδια γίνεται επίσης αναφορά σε ειδικές γυάλινες επιφάνειες, που θα διαθέτουν μεταβαλλόμενη διαφάνεια, οι οποίες θα προσφέρουν μεγαλύτερη ιδιωτικότητα στους επιβάτες και θα ενισχύουν τον προηγμένο τεχνολογικό χαρακτήρα του οχήματος.Στις τέσσερις γωνίες της οροφής βρίσκονται οι μονάδες αισθητήρων που επιτρέπουν στο Autom να κινείται αυτόνομα. Αν και δεν έχουν αποκαλυφθεί οι τεχνικές λεπτομέρειες, θεωρείται βέβαιο ότι το σύστημα θα συνδυάζει LiDAR, ραντάρ, κάμερες, GPS και αισθητήρες υπερήχων για τη συνεχή χαρτογράφηση του περιβάλλοντος.Ο δημιουργός δεν έχει ανακοινώσει στοιχεία σχετικά με την αυτονομία, τις επιδόσεις ή την τελική τεχνική διαμόρφωση του Autom, καθώς το project βρίσκεται ακόμη σε στάδιο σχεδιασμού.Ωστόσο, η διάκρισή του στα Red Dot Design Awards 2026 δείχνει ότι πρόκειται για μια ιδέα με σοβαρές προοπτικές. Αν βρεθεί ο κατάλληλος επενδυτής, το μικρό αυτό ηλεκτρικό ταξί θα μπορούσε να αποτελέσει μία από τις πιο ενδιαφέρουσες προτάσεις για τις αυτόνομες μετακινήσεις των επόμενων ετών.