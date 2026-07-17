Κατάρ: Μπλόκαρε τα σχέδια του ομίλου Volkswagen

Η εμπλοκή του Κατάρ στα πεπραγμένα της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξάνεται και εκτείνεται σε πολλά επίπεδα. Ένα από αυτά αφορά και στην επιρροή του στον





H βασιλική οικογένεια του εμιράτου, μέσω της Αρχής Επενδύσεων του Κατάρ (Qatar Investment Authority, QIA), κατέχει το 10,4% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου του Ομίλου και το 17,0% των μετοχών με δικαίωμα ψήφου. Αυτό την κάνει τον τρίτο μεγαλύτερο μέτοχο της εταιρείας.



Κατά συνέπεια, τα μέλη της βασιλικής οικογένειας έχουν λόγο στη λήψη αποφάσεων. Σύμφωνα με δημοσιεύματα τόσο της γερμανικής εφημερίδας Bild όσο και του Bloomberg, φέρεται να μπλόκαραν σχέδιο της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας να μετατρέψει το εργοστάσιο που έχει στο Όσναμπρικ σε μονάδα παραγωγής στρατιωτικών οχημάτων.



Στις εγκαταστάσεις του κατασκευάζεται το



τη μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της ηπείρου μας.H βασιλική οικογένεια του εμιράτου, μέσω της(Qatar Investment Authority, QIA), κατέχει τοτου συνολικού μετοχικού κεφαλαίου του Ομίλου και τοτων μετοχών με δικαίωμα ψήφου. Αυτό την κάνει τον τρίτο μεγαλύτερο μέτοχο της εταιρείας.Κατά συνέπεια, τα μέλη της βασιλικής οικογένειας έχουν λόγο στη λήψη αποφάσεων. Σύμφωνα με δημοσιεύματα τόσο της γερμανικής εφημερίδαςόσο και του, φέρεται να μπλόκαραν σχέδιο της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας να μετατρέψει το εργοστάσιο που έχει στο Όσναμπρικ σε μονάδα παραγωγής στρατιωτικών οχημάτων.Στις εγκαταστάσεις του κατασκευάζεται το Volkswagen T-Roc Cabriolet, η παραγωγή του οποίου αναμένεται να σταματήσει εντός του 2027. Κατά συνέπεια, κάτι πρέπει να βρεθεί για να συνεχίσει να λειτουργεί.

Τα σχέδια των στελεχών του Ομίλου προέβλεπαν να συνεργαστούν με τη Rafael Advanced Defense Systems, την ισραηλινή αμυντική βιομηχανία που έχει δημιουργήσει το προηγμένο σύστημα αεράμυνας «Iron Dome».

Στόχος της σύμπραξης των δύο εταιρειών ήταν η αξιοποίηση του εργοστασίου στο Όσναμπρικ για την κατασκευή στρατιωτικών φορτηγών, τα οποία θα χρησιμοποιούνταν ως φορείς στοιχείων του συγκεκριμένου κινητού συστήματος αεράμυνας. Τα στελέχη τους είχαν ήδη υπογράψει νωρίτερα μέσα στη χρονιά επιστολή προθέσεων, διερευνώντας τη δυνατότητα μετατροπής της συγκεκριμένης μονάδας για αμυντική παραγωγή.





Ωστόσο, το Κατάρ φέρεται να μπλόκαρε την εξέλιξη της διαδικασίας και την υλοποίηση του σχεδίου. Ο λόγος είναι ότι το εμιράτο δεν έχει καλές σχέσεις με το Ισραήλ, μετά την έναρξη του πολέμου στη Γάζα και την επέκτασή του στο Ιράν και την ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.



Προς το παρόν, δεν έχουν υπάρχουν επίσημες αντιδράσεις στα σχετικά δημοσιεύματα τόσο από τον Όμιλο Volkswagen όσο και από την Αρχή Επενδύσεων του Κατάρ. Πάντως, εκπρόσωπος της Rafael Advanced Defense Systems δήλωσε ότι η εταιρεία εξακολουθεί να ενδιαφέρεται για την επέκταση της βιομηχανικής συνεργασίας της στη Γερμανία.

Όπως καταλαβαίνουμε, η εξέλιξη αυτή αφήνει ερωτηματικά για το μέλλον του εργοστασίου του Όσναμπρικ, καθώς και για τις θέσεις εργασίας σε αυτό, εάν δεν βρεθεί κάποια λύση που θα εξασφαλίσει τη συνέχεια της λειτουργίας του.