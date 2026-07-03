Η Κωτσόβολος υποστηρίζει τον διάπλου της Ομάδας Αιγαίου, φωτίζοντας ιστορίες που αποδεικνύουν πως η τεχνολογία αποκτά πραγματική αξία όταν φτάνει εκεί όπου χρειάζεται περισσότερο.
Πρώτη γεύση από την 3η γενιά της Alpine A110
Η γαλλική μάρκα αποκάλυψε το πρωτότυπο A110 FUTURE ενόψει της παρουσίας του στο Φεστιβάλ Ταχύτητας του Goodwood.
Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο δεν αποτελεί μοντέλο παραγωγής, αλλά ένα πρωτότυπο εξέλιξης που χρησιμοποιείται για τις δοκιμές της νέας τεχνολογίας. Μέσω αυτού, η Alpine εξελίσσει το σύνολο των μηχανικών και ηλεκτρικών συστημάτων που θα εξοπλίσουν το επόμενο A110, το οποίο θα αποτελέσει το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό σπορ μοντέλο της μάρκας.
Στη βάση του νέου μοντέλου θα βρίσκεται η ολοκαίνουργια πλατφόρμα APP (Alpine Performance Platform), η οποία έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για ηλεκτρικά σπορ αυτοκίνητα. Είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο, με στόχο τη διατήρηση του χαμηλού βάρους και της δυσκαμψίας, δύο στοιχεία που αποτελούν διαχρονικά χαρακτηριστικά των μοντέλων της Alpine.
Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στην κατανομή βάρους. Οι συστοιχίες των μπαταριών είναι τοποθετημένες έτσι ώστε να διατηρείται η αναλογία 40:60 μεταξύ εμπρός και πίσω άξονα, ενώ αξιοποιείται ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800 Volt με στοιχεία υψηλής ενεργειακής πυκνότητας που συμβάλλουν τόσο στη μείωση του βάρους όσο και στους ταχύτερους χρόνους φόρτισης.
Το Goodwood θα αποτελέσει επίσης την ιδανική ευκαιρία για την Alpine να παρουσιάσει την πορεία εξέλιξης του A110, από το ιστορικό μοντέλο των ράλι μέχρι τη νέα ηλεκτρική εποχή.
Παράλληλα, στο περίπτερο της μάρκας θα βρίσκονται και τα A290 και A390, δύο μοντέλα που διαδραματίζουν κομβικό ρόλο στην αναπτυξιακή στρατηγική της εταιρείας.
Ξεχωριστή στιγμή της διοργάνωσης θα είναι η εκδήλωση Alpine Moment, κατά την οποία το A110 FUTURE θα συμμετάσχει σε ειδική παρέλαση μαζί με εμβληματικά A110 από διαφορετικές περιόδους, ενώ το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με επίδειξη μονοθεσίου της Formula 1.
Το «παρών» στο Goodwood θα δώσει και η αγωνιστική ομάδα της Alpine στη Formula 1, με τους Πιέρ Γκασλί και Φράνκο Κολαπίντο, καθώς και τους οδηγούς της Ακαδημίας της Alpine, Νίνα Χάντεμαν, Πολ Άρον και Άλεξ Νταν.
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