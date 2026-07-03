Πρώτη γεύση από την 3η γενιά της Alpine A110

Περίπου τρεις μήνες πριν από την επίσημη αποκάλυψη της 3ης γενιάς του A110, η

έδωσε στη δημοσιότητα το πρωτότυπο εξέλιξης με την ονομασία

, το οποίο θα πραγματοποιήσει την πρώτη δημόσια εμφάνισή του στο

, από τις 9 έως τις 12 Ιουλίου.





Το συγκεκριμένο αυτοκίνητο δεν αποτελεί μοντέλο παραγωγής, αλλά ένα πρωτότυπο εξέλιξης που χρησιμοποιείται για τις δοκιμές της νέας τεχνολογίας. Μέσω αυτού, η Alpine εξελίσσει το σύνολο των μηχανικών και ηλεκτρικών συστημάτων που θα εξοπλίσουν το επόμενο A110, το οποίο θα αποτελέσει το πρώτο αμιγώς ηλεκτρικό σπορ μοντέλο της μάρκας.



Στη βάση του νέου μοντέλου θα βρίσκεται η ολοκαίνουργια πλατφόρμα APP (Alpine Performance Platform), η οποία έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για ηλεκτρικά σπορ αυτοκίνητα. Είναι κατασκευασμένη από αλουμίνιο, με στόχο τη διατήρηση του χαμηλού βάρους και της δυσκαμψίας, δύο στοιχεία που αποτελούν διαχρονικά χαρακτηριστικά των μοντέλων της Alpine.



Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί και στην κατανομή βάρους. Οι συστοιχίες των μπαταριών είναι τοποθετημένες έτσι ώστε να διατηρείται η αναλογία 40:60 μεταξύ εμπρός και πίσω άξονα, ενώ αξιοποιείται ηλεκτρική αρχιτεκτονική 800 Volt με στοιχεία υψηλής ενεργειακής πυκνότητας που συμβάλλουν τόσο στη μείωση του βάρους όσο και στους ταχύτερους χρόνους φόρτισης.