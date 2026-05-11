Οι Αμερικάνοι λατρεύουν τον V12 της Mercedes-Maybach

Μπορεί η ανανεωμένη Mercedes-Maybach S-Class να αποχαιρέτησε τον V12 κινητήρα στην ευρωπαϊκή αγορά, ωστόσο η κορυφαία έκδοσή της εξακολουθεί να διατίθεται κανονικά σε αγορές όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ιαπωνία, η Ν. Κορέα και η Μέση Ανατολή.





-

Κλείσιμο

-

-

-

Ο επικεφαλής της MercedesMaybach, Μάρκους Μπάουερ, παραδέχθηκε ότι η ζήτηση για 12κύλινδρους κινητήρες στην αμερικανική αγορά παραμένει εξαιρετικά ισχυρή, σε σημείο που πολλοί πελάτες να μην εξετάζουν καν τον V8 ως εναλλακτική λύση.Σύμφωνα με το αμερικάνικο μέσο Road and Track, o Μπάουερ ανέφερε χαρακτηριστικά, «όταν ένας πελάτης θέλει την έκδοση με τον V12, είναι πολύ δύσκολο να τον πείσεις να αγοράσει την αντίστοιχη με τον V8, με τις ΗΠΑ να αποτελούν σήμερα τη σημαντικότερη αγορά παγκοσμίως μοντέλων V12», γεγονός που εξηγεί γιατί η MercedesMaybach συνεχίζει να προσφέρει εκεί την κορυφαία έκδοση S680 που διαθέτει τον εμβληματικό κινητήρα.Η παραπάνω δήλωση έγινε στο περιθώριο της εκδήλωσης για την πρεμιέρα της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2», όπου μοντέλα της Maybach έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο.Αντίθετα, στην Ευρώπη η ανανεωμένη MercedesMaybach SClass σηματοδότησε το τέλος του V12, κυρίως λόγω των αυστηρότερων κανονισμών εκπομπών ρύπων αλλά και της μειωμένης ζήτησης. Όπως παραδέχεται η γερμανική εταιρεία, οι Ευρωπαίοι αγοραστές δεν δείχνουν την ίδια εμμονή με τον αριθμό των κυλίνδρων όπως οι Αμερικανοί πελάτες πολυτελών σεντάν.