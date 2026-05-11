Οι Αμερικάνοι λατρεύουν τον V12 της Mercedes-Maybach
CAR

Οι Αμερικάνοι λατρεύουν τον V12 της Mercedes-Maybach

Ο Γερμανός κατασκευαστής ξεκαθαρίζει πως στις ΗΠΑ ο V12 κινητήρας παραμένει ιδιαίτερα αγαπητός.

Οι Αμερικάνοι λατρεύουν τον V12 της Mercedes-Maybach

Μπορεί η ανανεωμένη Mercedes-Maybach S-Class να αποχαιρέτησε τον V12 κινητήρα στην ευρωπαϊκή αγορά, ωστόσο η κορυφαία έκδοσή της εξακολουθεί να διατίθεται κανονικά σε αγορές όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ιαπωνία, η Ν. Κορέα και η Μέση Ανατολή.

Ο επικεφαλής της Mercedes-Maybach, Μάρκους Μπάουερ, παραδέχθηκε ότι η ζήτηση για 12κύλινδρους κινητήρες στην αμερικανική αγορά παραμένει εξαιρετικά ισχυρή, σε σημείο που πολλοί πελάτες να μην εξετάζουν καν τον V8 ως εναλλακτική λύση.
Οι Αμερικάνοι λατρεύουν τον V12 της Mercedes-Maybach

260508123438_maybach-1

Κλείσιμο
Σύμφωνα με το αμερικάνικο μέσο Road and Track, o Μπάουερ ανέφερε χαρακτηριστικά, «όταν ένας πελάτης θέλει την έκδοση με τον V12, είναι πολύ δύσκολο να τον πείσεις να αγοράσει την αντίστοιχη με τον V8, με τις ΗΠΑ να αποτελούν σήμερα τη σημαντικότερη αγορά παγκοσμίως μοντέλων V12», γεγονός που εξηγεί γιατί η Mercedes-Maybach συνεχίζει να προσφέρει εκεί την κορυφαία έκδοση S680 που διαθέτει τον εμβληματικό κινητήρα.

Η παραπάνω δήλωση έγινε στο περιθώριο της εκδήλωσης για την πρεμιέρα της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2», όπου μοντέλα της Maybach έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο.

Αντίθετα, στην Ευρώπη η ανανεωμένη Mercedes-Maybach S-Class σηματοδότησε το τέλος του V12, κυρίως λόγω των αυστηρότερων κανονισμών εκπομπών ρύπων αλλά και της μειωμένης ζήτησης. Όπως παραδέχεται η γερμανική εταιρεία, οι Ευρωπαίοι αγοραστές δεν δείχνουν την ίδια εμμονή με τον αριθμό των κυλίνδρων όπως οι Αμερικανοί πελάτες πολυτελών σεντάν.
Οι Αμερικάνοι λατρεύουν τον V12 της Mercedes-Maybach

Σε αρκετές αγορές ο twin-turbo V12 των 6,0 λίτρων συνεχίζει να τροφοδοτεί την Mercedes-Maybach S-Class S680, αποδίδοντας για την αμερικάνικη αγορά 630 ίππους και 900 Nm ροπής, ενώ σε χώρες με αυστηρότερους περιορισμούς ρύπων, η ισχύς περιορίζεται στους 612 ίππους.

Η ευρωπαϊκή εκδοχή της αποδίδει αντίστοιχα επίπεδα ισχύος, ωστόσο χρησιμοποιεί έναν mild-hybrid V8 κινητήρα αντί του V12.
Οι Αμερικάνοι λατρεύουν τον V12 της Mercedes-Maybach

Η γκάμα της Maybach S-Class περιλαμβάνει επίσης την S580 με έναν mild-hybrid V8 κινητήρα 4,0 λίτρων, αλλά και την plug-in υβριδική S580e με 6κύλινδρο σε σειρά κινητήρα 3,0 λίτρων.

Thema Insights

Επιβράβευση της καινοτομίας: Το αναγκαίο θεμέλιο για ένα βιώσιμο σύστημα υγείας με επίκεντρο τον ασθενή

Η φαρμακευτική καινοτομία δεν αποτελεί επιλογή πολιτικής, αποτελεί δικαίωμα των ασθενών και βασική προϋπόθεση για τη βιωσιμότητα κάθε σύγχρονου συστήματος υγείας. Και σήμερα, στην Ελλάδα, αυτό το δικαίωμα δοκιμάζεται στην πράξη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης