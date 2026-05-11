Για 5η συνεχή χρονιά η ΔΕΗ στηρίζει τον μεγάλο αγώνα ως ονομαστικός και μεγάλος χορηγός
Οι Αμερικάνοι λατρεύουν τον V12 της Mercedes-Maybach
Οι Αμερικάνοι λατρεύουν τον V12 της Mercedes-Maybach
Ο Γερμανός κατασκευαστής ξεκαθαρίζει πως στις ΗΠΑ ο V12 κινητήρας παραμένει ιδιαίτερα αγαπητός.
Μπορεί η ανανεωμένη Mercedes-Maybach S-Class να αποχαιρέτησε τον V12 κινητήρα στην ευρωπαϊκή αγορά, ωστόσο η κορυφαία έκδοσή της εξακολουθεί να διατίθεται κανονικά σε αγορές όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ιαπωνία, η Ν. Κορέα και η Μέση Ανατολή.
Σύμφωνα με το αμερικάνικο μέσο Road and Track, o Μπάουερ ανέφερε χαρακτηριστικά, «όταν ένας πελάτης θέλει την έκδοση με τον V12, είναι πολύ δύσκολο να τον πείσεις να αγοράσει την αντίστοιχη με τον V8, με τις ΗΠΑ να αποτελούν σήμερα τη σημαντικότερη αγορά παγκοσμίως μοντέλων V12», γεγονός που εξηγεί γιατί η Mercedes-Maybach συνεχίζει να προσφέρει εκεί την κορυφαία έκδοση S680 που διαθέτει τον εμβληματικό κινητήρα.
Η παραπάνω δήλωση έγινε στο περιθώριο της εκδήλωσης για την πρεμιέρα της ταινίας «Ο Διάβολος Φοράει Prada 2», όπου μοντέλα της Maybach έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο.
Αντίθετα, στην Ευρώπη η ανανεωμένη Mercedes-Maybach S-Class σηματοδότησε το τέλος του V12, κυρίως λόγω των αυστηρότερων κανονισμών εκπομπών ρύπων αλλά και της μειωμένης ζήτησης. Όπως παραδέχεται η γερμανική εταιρεία, οι Ευρωπαίοι αγοραστές δεν δείχνουν την ίδια εμμονή με τον αριθμό των κυλίνδρων όπως οι Αμερικανοί πελάτες πολυτελών σεντάν.
Σε αρκετές αγορές ο twin-turbo V12 των 6,0 λίτρων συνεχίζει να τροφοδοτεί την Mercedes-Maybach S-Class S680, αποδίδοντας για την αμερικάνικη αγορά 630 ίππους και 900 Nm ροπής, ενώ σε χώρες με αυστηρότερους περιορισμούς ρύπων, η ισχύς περιορίζεται στους 612 ίππους.
Η ευρωπαϊκή εκδοχή της αποδίδει αντίστοιχα επίπεδα ισχύος, ωστόσο χρησιμοποιεί έναν mild-hybrid V8 κινητήρα αντί του V12.
Η γκάμα της Maybach S-Class περιλαμβάνει επίσης την S580 με έναν mild-hybrid V8 κινητήρα 4,0 λίτρων, αλλά και την plug-in υβριδική S580e με 6κύλινδρο σε σειρά κινητήρα 3,0 λίτρων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα