Μαθήματα οδήγησης από τα smartphone της Samsung
Ο Κορεάτης κατασκευαστής ετοιμάζει μια νέα εφαρμογή βασισμένη στην τεχνητή νοημοσύνη η οποία θα δίνει συμβουλές ασφαλούς και σωστής οδήγησης στους οδηγούς.
Η Samsung φαίνεται πως θέλει να μετατρέψει το smartphone σε προσωπικό δάσκαλο οδήγησης. Η εταιρεία ετοιμάζει μια νέα λειτουργία με την ονομασία «Driving Insights», η οποία θα παρακολουθεί τον τρόπο που οδηγούμε και θα προσφέρει συμβουλές για πιο ασφαλή και ομαλή συμπεριφορά πίσω από το τιμόνι.
Με βάση αυτά τα δεδομένα, η εφαρμογή δημιουργεί αναφορές και σχόλια μέσω AI, αξιολογώντας αν ο οδηγός κινείται ήρεμα και αμυντικά ή αν έχει πιο «δυναμικό» στιλ οδήγησης. Για παράδειγμα, το σύστημα μπορεί να εμφανίζει μηνύματα όπως «Η οδήγησή σας αυτή την εβδομάδα ήταν ισορροπημένη και ασφαλής» ή αντίθετα να προτείνει πιο ομαλές κινήσεις σε γκάζι και τιμόνι.
Παράλληλα, το Driving Insights θα μπορεί να στέλνει άμεσες ειδοποιήσεις όταν εντοπίζει απότομες επιταχύνσεις ή φρεναρίσματα, ενώ θα κρατά και ιστορικό διαδρομών, επιτρέποντας στον χρήστη να ανατρέχει σε συγκεκριμένα ταξίδια και στατιστικά.
Η συγκεκριμένη τεχνολογία θυμίζει αρκετά εφαρμογές που χρησιμοποιούν ήδη ασφαλιστικές εταιρείες στο εξωτερικό, επιβραβεύοντας όσους οδηγούν πιο προσεκτικά με χαμηλότερα ασφάλιστρα. Δεν αποκλείεται λοιπόν η Samsung να κινηθεί μελλοντικά προς αντίστοιχες συνεργασίες.
Το One UI 9 αναμένεται να κάνει ντεμπούτο το καλοκαίρι μαζί με τα νέα foldable μοντέλα της Samsung, πριν επεκταθεί σταδιακά και στις υπόλοιπες συσκευές, συμπεριλαμβανομένης της σειράς Galaxy S26.
