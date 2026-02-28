Με ένα Gold και ένα Bronze βραβείο διακρίθηκε το bwincares.gr στα E-volution Awards της Boussias Events, επιβεβαιώνοντας την υψηλή ποιότητα εμπειρίας χρήστη και τον σύγχρονο σχεδιασμό που υλοποιήθηκε σε συνεργασία με τη WHY Agency.
H Renault ετοιμάζει σύστημα Range Extender
Η νέα πλατφόρμα της Renault για ηλεκτρικά μοντέλα μεσαίου μεγέθους θα εξελιχθεί με δυνατότητα φιλοξενίας συστημάτων Range Extender με μικρό θερμικό κινητήρα.
Η Renault εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να προσφέρει τα ηλεκτρικά της αυτοκίνητα επόμενης γενιάς με ένα νέο «σούπερ υβριδικό» σύστημα μετάδοσης κίνησης που χρησιμοποιεί έναν μικρό βενζινοκινητήρα για να αυξήσει την αυτονομία.
Η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανία εργάζεται σε μια νέα πλατφόρμα EV για τα επόμενα μεσαίου μεγέθους αυτοκίνητά της, αλλά, ως απάντηση στην πολύ διστακτική υιοθέτηση των ηλεκτρικών οχημάτων σε ορισμένες περιοχές και στο άγχος της αυτονομίας που επικρατεί, εξετάζει τώρα το ενδεχόμενο να τα προσφέρει και με ένα σύστημα επέκτασης εμβέλειας.
Το εν λόγω σύστημα αποκαλύφθηκε στο Σαλόνι Αυτοκινήτου του Μονάχου τον περασμένο Σεπτέμβριο από την Horse Powertrain, που αποτελεί εξ ημισείας ιδιοκτησία της Renault και του κινέζου κατασκευαστή Geely.
Ονομάζεται C15 και περιλαμβάνει έναν 4κύλινδρο κινητήρα 1,5 lt με ενσωματωμένη γεννήτρια και μετατροπέα, που λέγεται ότι δεν είναι μεγαλύτερος από έναν χαρτοφύλακα – πράγμα που σημαίνει ότι μπορεί να εγκατασταθεί στο μπροστινό ή στο πίσω μέρος ενός EV, είτε κάθετα είτε οριζόντια.
Υπάρχουν δύο εκδόσεις: μια ατμοσφαιρική με 94 PS και μια υπερτροφοδοτούμενη με 161 PS, που θα τροφοδοτεί μεγαλύτερα μοντέλα. Ο κινητήρας δεν κινεί τους τροχούς του αυτοκινήτου, αλλά χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη φόρτιση της μπαταρίας εν κινήσει.
Ο επικεφαλής προϊόντων της Renault, Μπρούνο Βανέλ, δήλωσε ότι η αλλαγή προσέγγισης έρχεται σε αναγνώριση του γεγονότος ότι η εταιρεία «πρέπει να παραμείνει ευέλικτη στην κατηγορία C και D», επειδή, μολονότι εργάζεται για μια πλήρως ηλεκτρική γκάμα, η υιοθέτηση των EV δεν ήταν τόσο γρήγορη όσο αναμενόταν.
«Έχουμε μια προσέγγιση δύο πυλώνων», είπε ο Βανέλ. «Η βασική κατεύθυνση είναι προς τα EV, επομένως εστιάζουμε στα EV και στην αποτελεσματικότητά τους, αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει να εξετάσουμε λύσεις όπως αυτή που παρουσίασε η Horse. Οι τεχνολογίες που επεκτείνουν την αυτονομία των ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι πιθανώς μια καλή λύση για να πάμε προς έναν ηλεκτρικό κόσμο για τη νότια Ευρώπη, για παράδειγμα, ή για άτομα που δεν μπορούν να φορτίζουν κάθε δύο ή τρεις ημέρες.
Αυτή η νέα πλατφόρμα αναπτύσσεται για να υποστηρίξει τα συμπαγή και μεσαίου μεγέθους EV της Renault από το 2028, στοχεύοντας σε μειώσεις κόστους κατά 40% σε σύγκριση με τη σημερινή πλατφόρμα CMF-BEV. Θα υποστηρίξει πρώτα μια έκδοση παραγωγής του πρωτότυπου Emblème - ενδεχομένως ως αντικατάσταση του Mégane. «Τα σούπερ υβριδικά μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να μπουν στον ηλεκτρικό κόσμο με λιγότερο άγχος από ό,τι σήμερα. Οταν μιλάμε για αυτοκίνητα με αυτονομία άνω των 1.000 χιλιομέτρων ξέρεις ότι ακόμα κι αν δεν βρεις σημείο φόρτισης μπορείς να συνεχίσεις την πορεία σου».
Ο Vanel επιβεβαίωσε ότι ενώ η Renault αξιολογεί ενεργά την τεχνολογία επέκτασης αυτονομίας, δεν σχεδιάζει να προσαρμόσει τις τρέχουσες πλατφόρμες ή μοντέλα EV για να φιλοξενήσει ένα τέτοιο σύστημα.
