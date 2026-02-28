H Renault ετοιμάζει σύστημα Range Extender

Κλείσιμο

Η Renault εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να προσφέρει τα ηλεκτρικά της αυτοκίνητα επόμενης γενιάς με έναπου χρησιμοποιεί έναν μικρό βενζινοκινητήρα για να αυξήσει την αυτονομία.Η γαλλική αυτοκινητοβιομηχανίαγια τα επόμενα μεσαίου μεγέθους αυτοκίνητά της, αλλά,σε ορισμένες περιοχές και στο άγχος της αυτονομίας που επικρατεί, εξετάζει τώρα το ενδεχόμενο να τα προσφέρει και με ένα σύστημα επέκτασης εμβέλειας.Το εν λόγω σύστηματον περασμένο Σεπτέμβριο από την Horse Powertrain, που αποτελεί εξ ημισείας ιδιοκτησία της Renault και του κινέζου κατασκευαστή Geely.Ονομάζεται C15 καιμε ενσωματωμένη γεννήτρια και μετατροπέα, που λέγεται ότι δεν είναι μεγαλύτερος από έναν χαρτοφύλακα – πράγμα που σημαίνει ότι, είτε κάθετα είτε οριζόντια.Υπάρχουν δύο εκδόσεις: μια ατμοσφαιρική με 94 PS και μια υπερτροφοδοτούμενη με 161 PS, που θα τροφοδοτεί μεγαλύτερα μοντέλα., αλλά χρησιμοποιείται αποκλειστικά για τη φόρτιση της μπαταρίας εν κινήσει.Ο επικεφαλής προϊόντων της Renault, Μπρούνο Βανέλ, δήλωσε ότι η αλλαγή προσέγγισης έρχεται σε αναγνώριση του γεγονότος ότι, επειδή, μολονότι εργάζεται για μια πλήρως ηλεκτρική γκάμα, η υιοθέτηση των EV δεν ήταν τόσο γρήγορη όσο αναμενόταν.«Έχουμε μια προσέγγιση δύο πυλώνων», είπε ο Βανέλ. «, επομένως εστιάζουμε στα EV και στην αποτελεσματικότητά τους, αλλά αυτό δεν μας εμποδίζει να εξετάσουμε λύσεις όπως αυτή που παρουσίασε η Horse.των ηλεκτρικών αυτοκινήτων είναι πιθανώς μια καλή λύση για να πάμε προς έναν ηλεκτρικό κόσμο για τη νότια Ευρώπη, για παράδειγμα, ή για άτομα που δεν μπορούν να φορτίζουν κάθε δύο ή τρεις ημέρες.Αυτή η νέα πλατφόρματης Renault από το 2028, στοχεύοντας σεσε σύγκριση με τη σημερινή πλατφόρμα CMF-BEV. Θα υποστηρίξει πρώτα μια- ενδεχομένως ως αντικατάσταση του Mégane. «Τα σούπερ υβριδικά μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους. Οταν μιλάμε για αυτοκίνητα με αυτονομία άνω των 1.000 χιλιομέτρων ξέρεις ότι ακόμα κι αν δεν βρεις σημείο φόρτισης μπορείς να συνεχίσεις την πορεία σου».Ο Vanel επιβεβαίωσε ότι ενώ, δεν σχεδιάζει να προσαρμόσει τις τρέχουσες πλατφόρμες ή μοντέλα EV για να φιλοξενήσει ένα τέτοιο σύστημα.