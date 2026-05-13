Τέλος ο Πάουελ από τη Fed: Η Γερουσία επικύρωσε τον διορισμό του Κέβιν Γουόρς
Ο διορισμός του έρχεται εν μέσω αυξανόμενης πίεσης από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ζητάει μειώσεις των επιτοκίων
Με τις ψήφους των Ρεπουμπλικανών κατά βάση, η αμερικανική Γερουσία ενέκρινε την Τετάρτη τον διορισμό του Κέβιν Γουόρς την προεδρία της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ.
Υπέρ του Γουόρς ψήφισαν 54 γερουσιαστές, ενώ 45 ψήφισαν κατά.
Πρόκειται να αντικαταστήσει τον σημερινό πρόεδρο της Fed, Τζερόμ Πάουελ, η θητεία του οποίου λήγει σε λίγες ημέρες. Ο Γουόρς εκλέγεται για θητεία τεσσάρων ετών.
Ο 56χρονος Γουόρς επιστρέφει στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα ύστερα από 20 χρόνια, αφού εκεί έκανε τα πρώτα του βήματα ως κεντρικός τραπεζίτης. Ήταν 35 ετών όταν διορίστηκε στο διοικητικό συμβούλιο της Fed, ο νεότερος διοικητής στην ιστορία της.
Ο διορισμός του έρχεται εν μέσω αυξανόμενης πίεσης από τον Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ζητάει μειώσεις των επιτοκίων.
Ο πρόεδρος Τραμπ έχει επικρίνει πολλές φορές τον Πάουελ για καθυστερούσε να μειώσει τα επιτόκια, ενώ είχε αφήσει να εννοηθεί ότι θα μπορούσε να ζητήσει ακόμη και την απομάκρυνσή του.
