Χάρις στο ισχυρό 5G δίκτυό της, η Nova αλλάζει τα δεδομένα στον τομέα των ευρυζωνικών οικιακών συνδέσεων και -λειτουργώντας ως τεχνολογικός επιταχυντής- προσφέρει για πρώτη φορά στην αγορά ασύρματη σύνδεση έως 500 Mbps, χωρίς καλώδια και χρονοβόρες εργασίες.
Η Irmscher περιποιείται το Leapmotor B10
Στο πλαίσιο της συνεργασίας του με τον όμιλο Stellantis ο βελτιωτικός οίκος Irmscher παρουσίασε μια ειδική έκδοση του Leapmotor B10 με την ονομασία Dynamic.
Με τις δύο από τις μάρκες της Stellantis, τις Peugeot και Opel, ο βελτιωτής Irmscher από το Remshalden συνεργάζεται εδώ και καιρό. Η συνεργασία με την κινεζική Leapmotor, η οποία επίσης διανέμεται στην Ευρώπη μέσω της Stellantis, βρίσκεται ακόμη σε σχετικά πρώιμο στάδιο.
Τον προσεχή Μάιο οι δύο συνεργάτες θα παρουσιάσουν το ηλεκτρικό compact SUV B10 σε ειδική έκδοση με την ονομασία Dynamic. Οι πελάτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα στα χρώματα Tundra Grey, Light White και Galaxy Silver για το εξωτερικό.
Το χαρακτηριστικό πίσω σπόιλερ οροφής της Irmscher είναι βαμμένο στο χρώμα του αμαξώματος, ενώ τα πίσω τζάμια είναι φιμέ. Ωστόσο μόνο 500 ενδιαφερόμενοι θα μπορέσουν να το αποκτήσουν, καθώς η ειδική έκδοση θα παραχθεί σε αντίστοιχα περιορισμένο αριθμό.
Για πιο δυναμικά οδηγικά χαρακτηριστικά, η ανάρτηση έχει χαμηλώσει κατά 30 χιλιοστά με τροποποιημένα στοιχεία απόσβεσης. Επιπλέον έχει εξελιχθεί ειδικά για το μοντέλο ένα σετ ζαντών ελαφρού κράματος 19 ιντσών.
Πιο σπορ εμφάνιση προσφέρει και ένα αυτοκόλλητο διακοσμητικό που εκτείνεται κατά μήκος των πλευρών, στη γραμμή των παραθύρων, και φέρει το χαρακτηριστικό λογότυπο Irmscher.
Το εσωτερικό αναβαθμίζεται με ειδικά πατάκια με κέντημα Irmscher και διακοσμητική ραφή. Ως σαφής ένδειξη της ειδικής έκδοσης, στο ταμπλό τοποθετείται και μια αλουμινένια πλακέτα με τον αύξοντα αριθμό παραγωγής της συγκεκριμένης σειράς.
To B10 Dynamic βασίζεται στην πλήρως εξοπλισμένη, αμιγώς ηλεκτρική έκδοση B10 Pro Max. Αυτή διαθέτει ηλεκτροκινητήρα ισχύος 218 ίππων και μπαταρία με ενεργειακή χωρητικότητα 67,1 kWh.
Η βασική τιμή της ειδικής έκδοσης B10 Dynamic ξεκινά από 38.500 ευρώ στη Γερμανία. Το B10 Pro Max με εξοπλισμό Design κοστίζει (πάντα στη γερμανική αγορά) από 33.900 ευρώ, κάτι που σημαίνει ότι η επιβάρυνση για τις επεμβάσεις της Irmscher ανέρχεται σε 4.600 ευρώ.
