Η BMW μεταμορφώνει το εργοστάσιο του Μονάχου

Η BMW περνά σε μια, επενδύοντας 650 εκατ. ευρώ στον εκσυγχρονισμό του εργοστασίου της στο Μόναχο, σε μια κίνηση πουκαι στην πλήρως ψηφιοποιημένη βιομηχανία.Στην «καρδιά» της επένδυσης βρίσκεται ένατριών επιπέδων για τη νέα BMW i3, η παραγωγή της οποίας ξεκινά τον Αύγουστο. Παράλληλα,με εκτεταμένες παρεμβάσεις στα τμήματα αμαξώματος, βαφής και πρέσας, με στόχο τη μείωση της πολυπλοκότητας και την αύξηση της αποδοτικότητας.Καθοριστικό ρόλο παίζει τοένα κεντρικό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης πουαπό τη γραμμή παραγωγής και τον ποιοτικό έλεγχο έως τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στο πλαίσιο αυτό, περίπουαναλαμβάνουν τη μεταφορά εξαρτημάτων εντός του εργοστασίου, αποτελώντας τη ραχοκοκαλιά των logistics, ενώ μέχρι το 2027 θα εκτελούν έως και 17.000 αποστολές ημερησίως.Η χρήση «ψηφιακών διδύμων» επιτρέπει στο σύστημασε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας περαιτέρω την παραγωγική αποδοτικότητα. Σε πλήρη ανάπτυξη, η μονάδα, αριθμός που την τοποθετεί σε εντελώς διαφορετική κλίμακα σε σχέση με αντίστοιχες εγκαταστάσεις.Η BMW εντάσσει το, η οποία βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες: αποδοτικότητα, βιωσιμότητα, ψηφιοποίηση και ανθρώπινο δυναμικό. Το μοντέλο αυτό θα επεκταθεί σταδιακά και σε άλλα εργοστάσια της εταιρείας, καθώς από το 2027 το Μόναχο θα παράγει αποκλειστικά ηλεκτρικά μοντέλα., οι οποίοι συναρμολογούν και βάφουν τα οχήματα, ενώ μέσω τεχνητής νοημοσύνης εντοπίζουν και διορθώνουν ατέλειες σε πραγματικό χρόνο. Παρά την εκτεταμένη αυτοματοποίηση, η εταιρεία τονίζει ότι, με τους εργαζόμενους να υποστηρίζονται από τα νέα συστήματα και να διατηρούν βασικό ρόλο σε κρίσιμα στάδια της παραγωγής.Η ευελιξία αποτελεί επίσης βασικό στοιχείο του νέου εργοστασίου, καθώςμέσα σε λίγες ημέρες, αντί για εβδομάδες ή μήνες, επιτρέποντας στην BMW να ανταποκρίνεται ταχύτερα στις απαιτήσεις της αγοράς.Με αυτή τη ριζική αναβάθμιση, η BMW επιχειρείγια την εποχή της ηλεκτροκίνησης, όπου η τεχνητή νοημοσύνη, η αυτοματοποίηση και η ευελιξία θα καθορίζουν την ανταγωνιστικότητα.