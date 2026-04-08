Η BMW μεταμορφώνει το εργοστάσιο του Μονάχου
Ενσωματώνοντας τεχνητή νοημοσύνη και προσθέτοντας χιλιάδες ρομπότ στην γραμμή παραγωγής η BMW μεταμορφώνει πλήρως το ιστορικό εργοστάσιο του Μονάχου προετοιμάζοντας το έδαφος για τη νέα γενιά ηλεκτρικών Neue Klasse.
Η BMW περνά σε μια νέα εποχή παραγωγής, επενδύοντας 650 εκατ. ευρώ στον εκσυγχρονισμό του εργοστασίου της στο Μόναχο, σε μια κίνηση που σηματοδοτεί τη μετάβαση στη γενιά Neue Klasse και στην πλήρως ψηφιοποιημένη βιομηχανία.
Στην «καρδιά» της επένδυσης βρίσκεται ένα νέο, υπερσύγχρονο συγκρότημα συναρμολόγησης τριών επιπέδων για τη νέα BMW i3, η παραγωγή της οποίας ξεκινά τον Αύγουστο. Παράλληλα, το ιστορικό εργοστάσιο ανασχεδιάστηκε εκ βάθρων, με εκτεταμένες παρεμβάσεις στα τμήματα αμαξώματος, βαφής και πρέσας, με στόχο τη μείωση της πολυπλοκότητας και την αύξηση της αποδοτικότητας.
Καθοριστικό ρόλο παίζει το νέο «AI brain», ένα κεντρικό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης που ελέγχει σε πραγματικό χρόνο όλες τις λειτουργίες, από τη γραμμή παραγωγής και τον ποιοτικό έλεγχο έως τη διαχείριση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Στο πλαίσιο αυτό, περίπου 200 αυτόνομα ρομπότ αναλαμβάνουν τη μεταφορά εξαρτημάτων εντός του εργοστασίου, αποτελώντας τη ραχοκοκαλιά των logistics, ενώ μέχρι το 2027 θα εκτελούν έως και 17.000 αποστολές ημερησίως.
Η χρήση «ψηφιακών διδύμων» επιτρέπει στο σύστημα να προσομοιώνει και να βελτιστοποιεί χιλιάδες διαδικασίες σε πραγματικό χρόνο, ενισχύοντας περαιτέρω την παραγωγική αποδοτικότητα. Σε πλήρη ανάπτυξη, η μονάδα θα μπορεί να κατασκευάζει έως και 1.000 ηλεκτρικά i3 την ημέρα, αριθμός που την τοποθετεί σε εντελώς διαφορετική κλίμακα σε σχέση με αντίστοιχες εγκαταστάσεις.
Η BMW εντάσσει το νέο μοντέλο παραγωγής στο πλαίσιο της στρατηγικής «iFactory», η οποία βασίζεται σε τέσσερις πυλώνες: αποδοτικότητα, βιωσιμότητα, ψηφιοποίηση και ανθρώπινο δυναμικό. Το μοντέλο αυτό θα επεκταθεί σταδιακά και σε άλλα εργοστάσια της εταιρείας, καθώς από το 2027 το Μόναχο θα παράγει αποκλειστικά ηλεκτρικά μοντέλα.
Στην παραγωγή συμμετέχουν ήδη περίπου 2.000 ρομποτικοί βραχίονες, οι οποίοι συναρμολογούν και βάφουν τα οχήματα, ενώ μέσω τεχνητής νοημοσύνης εντοπίζουν και διορθώνουν ατέλειες σε πραγματικό χρόνο. Παρά την εκτεταμένη αυτοματοποίηση, η εταιρεία τονίζει ότι ο ανθρώπινος παράγοντας παραμένει κρίσιμος, με τους εργαζόμενους να υποστηρίζονται από τα νέα συστήματα και να διατηρούν βασικό ρόλο σε κρίσιμα στάδια της παραγωγής.
Η ευελιξία αποτελεί επίσης βασικό στοιχείο του νέου εργοστασίου, καθώς η γραμμή παραγωγής μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικά μοντέλα ή εκδόσεις μέσα σε λίγες ημέρες, αντί για εβδομάδες ή μήνες, επιτρέποντας στην BMW να ανταποκρίνεται ταχύτερα στις απαιτήσεις της αγοράς.
Με αυτή τη ριζική αναβάθμιση, η BMW επιχειρεί να δημιουργήσει ένα πρότυπο εργοστάσιο για την εποχή της ηλεκτροκίνησης, όπου η τεχνητή νοημοσύνη, η αυτοματοποίηση και η ευελιξία θα καθορίζουν την ανταγωνιστικότητα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα